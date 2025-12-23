De la chocotorta a la Capilla Sixtina: el retrato íntimo y político del cónclave que eligió al sucesor de Francisco

Elisabetta Piqué y Gérard O'Donnell acercan la intimidad de la muerte del papa Francisco

El lunes 21 de abril de 2025, Gerard O’Connell despierta a su esposa, Elisabetta Piqué, con una noticia que lo cambia todo: “¡Betta, el Papa, que murió el Papa!". No era una sorpresa absoluta. El día anterior, Domingo de Pascua, ambos lo habían visto en la plaza de San Pedro, en un estado de salud tan deteriorado que ni siquiera respondió a sus saludos, algo inusual en un hombre que siempre conectaba con la gente. Francisco, el primer papa latinoamericano y jesuita, había dejado este mundo a las 7:35 de la mañana, tras un derrame cerebral. Así comienza El último Cónclave, un relato en forma de diario que reconstruye los días siguientes a su muerte, el impacto global de su partida y el proceso que llevó a la elección de su sucesor, León XIV.

El último Cónclave es un libro escrito a cuatro manos por Gerard O’Connell y Elisabetta Piqué, dos periodistas que, además de ser pareja, compartieron una amistad de más de veinticuatro años con Jorge Bergoglio, el papa Francisco. La obra narra, día a día, los eventos que siguieron a la muerte del pontífice, desde el shock inicial hasta la elección de su sucesor, combinando el rigor periodístico con un tono íntimo y personal. El libro se divide en cuatro partes: Adiós al papa Francisco, La búsqueda de un nuevo Papa, El Cónclave y Un Papa misionero, cada una de las cuales aborda una etapa clave de este proceso histórico.

El texto comienza con el impacto emocional y mediático de la muerte de Francisco, un papa que rompió moldes con su humildad, cercanía y enfoque en los más vulnerables. Los autores describen cómo la noticia se propagó rápidamente, generando una ola de condolencias y reflexiones en todo el mundo. “Con profundo dolor tengo que anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco”, declaró el cardenal Kevin Farrell, camarlengo, marcando el inicio de la sede vacante, un período de transición en el que la Iglesia queda bajo el gobierno temporal del Colegio Cardenalicio. Este momento también activó una maquinaria logística y simbólica: desde la instalación de la capilla ardiente en la basílica de San Pedro hasta la organización del funeral, que atrajo a más de 250.000 personas en solo tres días.

Los pobres, en el corazón de Dios

Uno de los aspectos más destacados del libro es su enfoque en los detalles humanos y espirituales que rodearon la despedida de Francisco. Los autores relatan, por ejemplo, cómo el papa, incluso en sus últimos días, mantuvo su espíritu misionero y su compromiso con los más necesitados. “Los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios”, había dicho Francisco, y su legado se reflejó en gestos como la donación de 200.000 euros a una fábrica de pastas en una cárcel de menores, o la presencia de Sergio Sánchez, el cartonero argentino y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien llegó a Roma el 25 de abril de 2025 para rendirle homenaje. Su presencia no fue casual: el papa, fiel a su compromiso con los más vulnerables, había dejado instrucciones explícitas para que Sánchez —a quien conoció años atrás y bautizó a uno de sus hijos en 2015— estuviera en su funeral, junto a los líderes mundiales.

Los fieles mostraron su cariño en el funeral del papa Francisco. (REUTERS/Kai Pfaffenbach )

“El Papa siempre nos dijo que éramos poetas sociales”, recordó Sánchez, quien visitó la capilla ardiente horas antes de su cierre. “Vine a despedir a un hombre que luchó por nosotros hasta el final“, declaró, vestido con su característica campera azul de cartonero, símbolo de la dignidad del trabajo informal. Su participación, organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, fue un gesto simbólico: Francisco quiso que “los últimos” tuvieran un lugar privilegiado en su adiós, incluso por encima de los protocolos vaticanos.

En 2019, durante un almuerzo en Santa Marta, el papa Francisco sorprendió a los hijos de los autores, Juan Pablo y Carolina, al pedirles a las cocineras que prepararan un menú especial para ellos: milanesas con papas fritas, su plato favorito. Ese mismo día, Carolina, entonces de once años, le había llevado una chocotorta (un postre argentino hecho con galletas de chocolate, queso crema y dulce de leche) que habían preparado juntos la tarde anterior. Francisco, siempre atento a los detalles, charló con los niños sobre la escuela, la música clásica —tema que compartía con Carolina, quien tocaba el piano— y les dijo que esperaba escucharla tocar algún día. “Fue un día lleno de risas, complicidad y esa calidez que siempre lo caracterizó”, recuerdan los autores. Este gesto refleja su cercanía y su capacidad para conectar con las personas más allá de su rol pontificio, incluso en medio de su agenda exigente.

El libro profundiza en las congregaciones generales, reuniones previas al cónclave donde los cardenales discuten el futuro de la Iglesia. Aquí, los autores revelan tensiones internas, como el caso del cardenal Angelo Becciu, un antiguo colaborador de Francisco acusado de corrupción y excluido del cónclave por decisión del papa fallecido. Becciu intentó revertir esta decisión, generando un debate que dividió a los cardenales y expuso las fracturas dentro de la Curia Romana. “El nuevo Papa tendrá que desmarcarse de Francisco de alguna manera si quiere sobrevivir a la confrontación, que será implacable”, advirtió Giovanni Maria Vian, exdirector de L’Osservatore Romano, reflejando el clima de polarización que dominaba las discusiones.

El nuevo papa

La tercera parte del libro, El Cónclave, describe el proceso de elección del nuevo papa, que culminó el 8 de mayo de 2025 con la fumata blanca que anunció al mundo la elección de León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos pero de corazón peruano, y el primer papa agustino y misionero. Los autores reconstruyen, a través de fuentes cercanas, cómo se desarrolló la votación en la Capilla Sixtina, donde los cardenales, tras intensos debates, optaron por un candidato que combinaba la herencia de Francisco con un perfil capaz de unir a una Iglesia dividida.

Elisabetta Piqué y Gerard O'Connell con un libro que también habla de ellos mismos.

La última sección, Un Papa misionero, explora los primeros días del pontificado de León XIV, destacando su estilo distinto pero alineado con la esencia de Francisco: “un Papa para los pobres”. El nuevo pontífice heredó una Iglesia en transformación, con desafíos como la sinodalidad, la inclusión de los marginados y la búsqueda de la paz en un mundo convulso. «¡Nunca más la guerra!», proclamó León XIV en su primer mensaje, retomando el legado pacifista de su predecesor.

En medio del caos de los preparativos para el funeral, Elisabetta Piqué visita la capilla ardiente instalada en Santa Marta, el lugar donde Francisco vivió y donde, años antes, los había casado. Al ver el ataúd de madera sencilla y el rostro sereno del papa, la coraza que siempre la protegía en su trabajo como corresponsal de guerra se quiebra. “Estallo en un llanto inconsolable, con sollozos que nunca en mi vida había tenido”, escribe. Era el adiós a un amigo, a un hombre que, hasta el final, vivió como predicó: «con olor a oveja».

Quiénes son los autores

♦ Gerard O’Connell es un periodista irlandés, corresponsal en el Vaticano para la revista America y colaborador de medios como The Tablet y La Civiltà Cattolica. Con más de cuatro décadas cubriendo la Santa Sede, es autor de libros como The Election of Pope Francis: An Inside Story of the Conclave That Changed History (2019) y coautor de Pope Francis: The Struggle for the Soul of Catholicism (2019). Su trabajo se caracteriza por un acceso privilegiado a fuentes vaticanas y un enfoque en la intersección entre fe, política y sociedad.

♦ Elisabetta Piqué es una periodista argentina, corresponsal en Roma para el diario La Nación y autora de Francisco: Vida y Revolución (2013), la primera biografía del papa Francisco. Con una trayectoria que incluye la cobertura de conflictos en Oriente Medio y América Latina, Piqué es conocida por su estilo narrativo cercano y su capacidad para capturar la dimensión humana de las historias que cubre. Junto a O’Connell, ha escrito artículos y análisis sobre el pontificado de Francisco para medios internacionales.