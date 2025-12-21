Cultura

La magia de Charles Dickens conquista Deventer con un festival navideño lleno de personajes victorianos

La ciudad holandesa se transforma cada diciembre en un escenario sacado de las novelas del emblemático escritor inglés, donde villancicos, disfraces y alegría atraen a miles de visitantes de todo el mundo

(Fotos: Sander Korvemaker / dickensfestijn.nl)

“¡Feliz Navidad!”, exclamó un caballero ataviado con sombrero de copa y capa, vestido completamente al estilo victoriano, para diversión de los transeúntes en un festival que celebra la obra de Charles Dickens.

Sin embargo, la escena, que podría haber sido sacada directamente de las páginas de uno de los muy queridos volúmenes del titán literario inglés, no tuvo lugar en las calles de Londres, sino en los Países Bajos.

Desde diciembre de 1991, la ciudad holandesa de Deventer celebra un festival de dos días en honor al autor de clásicos como Casa desolada y Historia de dos ciudades, y, por supuesto, Cuento de Navidad.

Docenas de villancicos resonaban en cada esquina, mientras no menos de 395 personajes dickensianos, incluido Oliver Twist, recorrían las calles de Deventer.

(Fotos: Sander Korvemaker / dickensfestijn.nl)

El festival fue idea de la dueña de una tienda, Emmy Strik, quien lo vio como una oportunidad para dar rienda suelta a su anglofilia.

“Realmente es fanática de Inglaterra y de Dickens“, contó a AFP Liesbeth Velders-Strik, hija de Emmy, quien en los últimos años se ha hecho cargo tanto de la tienda como de la organización del festival.

“Y dijo: ‘Quiero tener una Navidad victoriana’.”

Cuidado con los incendios

“Miss Havisham está en la casa de mis padres, la verás en la ventana", dijo Strik, refiriéndose a la excéntrica dama de su novela favorita de Dickens, Grandes esperanzas, cuyo vestido se incendia de manera famosa durante el desenlace de la novela.

“Tenemos muchos disfraces que provienen de series de televisión, así que no queremos telas que se mantengan alejadas del fuego abierto, porque eso no es Dickens“, añadió la mujer de 57 años.

(Fotos: Sander Korvemaker / dickensfestijn.nl)

Algunos visitantes, como el neozelandés Damien van den Berg, de 20 años, se sorprendieron al encontrarse con un festival de Dickens en los Países Bajos.

“Cuando llegué aquí por primera vez, me sorprendió un poco ver todos los sombreros de copa y eso. Pero, quiero decir, ha estado realmente genial”, dijo el jugador de críquet tras salir de una sesión de fotos con un grupo completamente disfrazado.

“Nunca he tenido una Navidad como esta. Así que definitivamente es algo diferente. Pero sí, es muy aleatorio”, añadió van den Berg, mientras un rebaño de ovejas rozaba sus piernas y un grupo de sufragistas coreando consignas aparecía al final de la calle.

Se espera que cerca de 50.000 visitantes desafíen la espera de dos horas para entrar al centro de la ciudad durante el fin de semana y asistir al festival de Dickens, que se ha consolidado como parte del folclore de Deventer.

Fuente: AFP

Charles DickensCulturaNavidadDeventerLibrosLiteraturaÉpoca victoriana

