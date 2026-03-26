El caso Sallustro: la historia detrás del secuestro que marcó a la Argentina de los 70

El secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro por el ERP en 1972 marcó un punto de inflexión en la violencia política de los años 70 en Argentina

El escritor y periodista Pablo Sirvén presentó “Operación Sallustro”, una memoria de uno de los episodios más duros de la violencia política en la Argentina de los’70: el secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro, director de Fiat Argentina, a manos del ERP. Su novela invita a repensar cómo la sociedad reconstruye la memoria de hechos cruciales del pasado.

Oberdan Sallustro fue un directivo industrial ítalo-paraguayo que encabezaba Fiat Argentina cuando, en 1972, fue secuestrado y asesinado por el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Esta tragedia reflejó la gravedad de la violencia de los ‘70 e impulsó debates que hasta hoy atraviesan la memoria colectiva sobre la historia reciente argentina.

“Yo era adolescente cuando pasó esto. Me impactó a mí y a toda la sociedad argentina”, recordó Sirvén en Infobae en Vivo A las Nueve. “Fue una época de baño de sangre, primero de la guerrilla, y después, desde 1976, de la dictadura militar”. La figura de Sallustro, según el autor, va más allá de las tres semanas que lo convirtieron en noticia.

El libro 'Operación Sallustro' de Pablo Sirvén reconstruye el caso que transformó la memoria colectiva sobre la historia reciente argentina (Wikimedia)

Contexto político y social del secuestro

Sirvén profundizó en el contexto de la época: “Fue un secuestro muy mal hecho. No quiero decir con esto que haya secuestros que se puedan hacer bien. El éxito fue dos años después con el de los hermanos Born, por Montoneros, que se llevan sesenta palos verdes”.

En el caso de Sallustro, el operativo incluyó varias mudanzas, con las fuerzas de seguridad cerca de descubrir a los secuestradores. “Aurelio Peccei, presidente de Fiat y fundador del Club de Roma, se entrevistó con ambos bandos: fue a Casa de Gobierno a hablar con el presidente Lanusse y también se entrevistó en la cárcel de Devoto con Santucho y Granados Merlo”.

El periodista subrayó un dato llamativo: “Sallustro había sido partisano y sabía, dice: ‘Nosotros cuando fuimos partisanos nunca perdimos la humanidad’, como diciendo ‘tengan en cuenta esto’”. Sobre el desenlace, Sirvén afirmó: “El día terrible donde la policía ya llega a la puerta de la casa donde estaba, Peccei llama al Ministerio del Interior y dice: ‘Detengan a la policía, que no llegue’. No para que se escapen, sino privilegiando la vida de Sallustro. No lo hicieron. Pegan dos tiros y se fugan”.

El libro 'Operación Sallustro' de Pablo Sirvén reconstruye el caso que transformó la memoria colectiva sobre la historia reciente argentina

El hecho tuvo impacto masivo y transformó a Sallustro en una figura conocida. Sirvén resaltó: “En esas tres semanas todos veíamos y había una intriga acerca de qué iba a pasar, si iba a terminar bien o mal. Como todos sabemos, terminó muy mal”.

Sirvén recordó el momento en que decidió abordar el secuestro de Oberdan Sallustro: “Un poco azarosamente, me encuentro en una conferencia de prensa con un señor mayor que fue asistente directo de Sallustro. Me empezó a contar cosas que enseguida me movieron un poco la estantería periodística”. De esa conversación surgieron datos clave sobre el pasado de Salustro, entre ellos, que fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y partisano luchando contra Mussolini.

El trabajo de reconstrucción no fue sencillo. “Me costó mucho hablar con el único hijo sobreviviente, porque a él también le impactó, pero lo pude entrevistar”, aseguró Sirvén. El periodista explicó que buscó contar no solo las últimas tres semanas de vida de Sallustro, sino toda una trayectoria marcada por sus orígenes italianos y su nacimiento en Asunción, Paraguay.

El relato de Sirvén explora tanto la vida del directivo como la compleja red de contexto social y político que rodeó al ERP en los años 70

Sobre la estructura de la novela, detalló: “Es un capítulo Sallustro y un capítulo un guerrillero que sí es de ficción. Todo lo que lo rodea es real”. Sirvén destacó que inclusive en detalles menores encontró vértices insospechados: “Hay una ironía en cosas que dice. Por ejemplo, cuando murió, Fiat saca un camión en su honor, que era el camión Sallustro. Ese camión andaba pésimo, era horroroso, se hablaba de la venganza de Sallustro. Él dice: ‘Me hubiera gustado que me recordaran de mejor manera’, porque era un perfeccionista”.

La memoria y la reinterpretación de los años 70

Consultado sobre el abordaje de la violencia política y el tratamiento de la memoria colectiva, Sirvén expresó: “Hay como una obsesión. Los ‘70 vuelven y están siempre presentes porque no los pudimos asimilar bien. Hablamos todo el tiempo, pero los vamos reinterpretando según de qué lado estás. Yo también traté de trazar otra línea”.

El periodista justificó la alternancia de voces narrativas: “Me estoy metiendo en un tema donde quiero verlo desde otro lugar y por eso adopté la primera persona de Sallustro y del guerrillero, porque es muy distinto. Cuando empiezo a hablar como Sallustro, digo: Hay muchas cosas que no diría, por CEO de una compañía y por la época. Necesité ese segundo personaje alternativo, que es más chico, pero da otras respuestas de qué pasaba del otro lado”.

La novela 'Operación Sallustro' invita a repensar la memoria y los dilemas éticos surgidos de la violencia política en la Argentina de los 70

En el relato, no escapan los dilemas y la violencia indiscriminada que atravesó la sociedad argentina. Sirvén apuntó: “La guerrilla fue muy salvaje, hizo cosas atroces y mató gente de cualquier edad y chicos. Pero eso no quita que, aun ellos, tenían que tener un juicio justo”.

La novela Operación Sallustro se consigue en librerías y narra el secuestro cometido por un comando del ERP en los años 70 al directivo de Fiat Argentina, un personaje que, hasta hoy, interpela la memoria argentina.

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