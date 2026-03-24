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Regresa a los cines uno de los grandes acontecimientos de la animación contemporánea en su décimo aniversario: “Pura poesía”

Se recupera en pantalla grande una de las películas que supuso un antes y un después dentro del anime japonés en su apreciación por el gran público

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'Your Name', la película de
'Your Name', la película de Makoto Shinkai cumple 10 años y regresa a los cines.

Se han cumplido diez años del estreno de una de las películas más icónicas dentro del cine de animación japonesa de los últimos tiempos. Se trata de Your Name., dirigida por Makoto Shinkai y que se convirtió en un auténtico fenómeno y en una de las cintas más taquilleras dentro de toda la historia del género.

Con motivo de este aniversario, Your Name ha vuelto a los cines durante unos días y el resultado no podía ser más apoteósico: ha sido el cuarto largometraje más visto en su jornada de estreno, compitiendo con títulos como Torrente Presidente, de Santiago Segura o Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar.

No será, por cierto, el único clásico del anime que se rescate estos días, también lo hará Perfect Blue, de Satoshi Kon, considerada como una película de culto que ha influenciado a numerosos directores contemporáneos, entre ellos Christopher Nolan.

Por qué fue importante ‘Your Name.’

En cuanto a Your Name., su importancia fue fundamental a la hora de tender puentes entre los aficionados tradicionales al anime y el gran público. Hasta ese momento, eran Hayao Miyazaki y el Studios Ghibli los que monopolizaban el mercado. Sin embargo, el director Makoto Shinkai, que ya tenía a sus espaldas una amplia trayectoria gracias a títulos como 5 centímetros por segundo o El jardín de las palabras, rompió con toda clase de expectativas.

La eclosión de Your Name. se produjo en un momento en el que Ghibli atravesaba una crisis de sucesión después de las (supuestas) despedidas de Miyazaki e Isao Takahata con El viento se levanta y El cuento de la princesa Kaguya ambas de 2013. En ese momento también directores como Mamoru Hosoda se encontraban en pleno desarrollo creativo con obras como Los niños lobos o la posterior El niño y la bestia. Pero su cine no alcanzó la repercusión de Your Name., que se convirtió en un clásico instantáneo.

Un fotograma de la película
Un fotograma de la película 'Your Name'

Además de contar con el apoyo del público, también gozó de un enorme reconocimiento crítico gracias a la destreza visual y narrativa de Makoto Shinkai, cuya filmografía siempre había explorado la melancolía, la distancia y la inestabilidad emocional de sus personajes. Shinkai llegó a ser considerado como uno de los grandes en activo del anime contemporáneo, y su cine como pura poesía, capaz de convertir historias de amores imposibles en relatos de resonancia universal. Su estilo, que combina el detallismo ‘hiperrealista’ con una sensibilidad lírica, se manifiesta en secuencias donde la luz, los objetos cotidianos y el entorno natural se convierten en protagonistas visuales que enriquecen la experiencia del espectador.

El planteamiento narrativo de Your Name. (dos jóvenes que intercambian cuerpos en sueños y descubren que sus vidas transcurren en líneas temporales desajustadas) recoge los hallazgos de trabajos previos de Shinkai, ampliando la escala emocional y visual. Elementos como la ciudad de Tokio, el pueblo ficticio de Itomori y la presencia de ritos tradicionales, un cometa que se estrella y el sake ‘de los dioses’, articulan una abrumadora sinfonía visual de enorme belleza.

Hablar del desastre a partir de la belleza

Desde el punto de vista temático, la denominada “Trilogía del Desastre” que Shinkai completa con El tiempo contigo y Suzume utiliza grandes catástrofes de inspiración reciente (en particular, el triple desastre de Japón de 2011, con el terremoto, tsunami y la debacle nuclear de Fukushima) para profundizar en la idea de que la sociedad vive en una permanente convivencia con el desastre.

La nueva película animada de Makoto Shinkai ("Your Name") llegará a los cines en 2023.

Así, el cine de Shinkai podríamos decir que tiene resonancias apocalípticas que conectarían con las crisis sanitarias que hemos vivido en los últimos tiempos, así como cuestiones fundamentales como el cambio climático o las tensiones geopolíticas.

De este modo, al cierre de Your Name., la destrucción del pueblo de Itomori y el reencuentro de los protagonistas sugieren una aceptación melancólica del cambio, un mensaje que, una década después, sigue resonando en la audiencia gracias a la sorprendente estructura del guion, repleto de originalidad, la construcción de sus personajes y la belleza nostálgica y romántica que desprende.

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