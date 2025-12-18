Las mil vidas de Fernando Samalea: cómo mantener el “espíritu futurista” y “darle algo poético al paso del tiempo”

La trayectoria de Fernando Samalea se define por una capacidad única para atravesar generaciones y estilos, manteniendo siempre una mirada renovada sobre la música y la vida. El baterista argentino, pasó por el streaming de Infobae para reflexionar sobre su recorrido, la vigencia de su arte y el sentido de su nuevo libro fotográfico, Viviendo el futuro. “Lo lindo es que tuve la chance de vivir ya cinco veces la generación de veinteañeros”, afirmó Samalea, subrayando su contacto permanente con las nuevas tendencias y su apertura a los cambios del mundo musical.

El título de su reciente publicación, explicó, surgió de una conversación con el escritor colombiano Sandro Romero Rey: “Es una humorada que hicimos con mi amigo colombiano, literato, Sandro Romero Rey, sobre lo que imaginábamos cuando uno era veinteañero, ¿no? Ahora, de alguna forma, estoy viviendo el futuro que uno veía por entonces. Es básicamente eso, tan simple como eso”.

Nacido en Buenos Aires en 1963, es baterista y bandoneonista pero también escritor. Tuvo diversos cuartetos y quintetos de apoyo, realizó conciertos por Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Uruguay y Brasil. Como baterista, grabó y giró con artistas como Charly García, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Illya Kuryaki & The Valderramas, Joaquín Sabina y Draco Rosa, entre tantos otros.

La interacción con músicos jóvenes es, para Samalea, una fuente constante de aprendizaje y renovación. “Es fundamental para mí mantener ese espíritu futurista, darle algo poético también al paso del tiempo, que lo es”, sostuvo, y agregó: “De alguna forma seguir con esa embriaguez por la música, que es lo que nos sostiene a todos”. La colaboración con artistas de distintas generaciones, como Bándalos Chinos o Joaco Burgos, le permite, según sus palabras, “conectar con las nuevas generaciones, con las nuevas tendencias, que siempre tendrán la verdad”.

El músico y escritor reconstruye los últimos años de una vida llena de escenarios, giras, anécdotas y amistades con los grandes íconos del rock argentino

El baterista rememoró sus inicios profesionales, marcados por la oportunidad que le brindó Charly García a los veinte años: “Charly me dio la gran oportunidad con Parte de la religión, justamente llevándome a Nueva York a grabar ese disco hermoso, aun cuando podría haber contratado al mejor sesionista del mundo”, relató. La experiencia de compartir escenarios y estudios con figuras como García, Spinetta y Calamaro fue, en sus palabras, un punto de inflexión: “Ahí llegaron Charly y Spinetta, que en ese momento andaban juntos muy compinches por toda la ciudad porque iban a hacer un disco. Y un poco nosotros éramos esas jóvenes promesas, entre comillas, que tocábamos en los pubs y en los clubes porteños de la noche. Y nos dio esa chance”.

La formación cultural de Samalea se nutrió tanto de la música como de la literatura y el arte. “Mis padres siempre tuvieron ese... Con muchas limitaciones económicas y todo. Me dieron el mundo de los libros, la literatura clásica, Salgari, Jack London”, recordó. Su acercamiento a la batería surgió, según relató, “por el pulso mismo de la vida, el corazón, los ruidos mecánicos que escuchaba en casa de mi abuela”. La influencia de la literatura fue tan fuerte que, a los trece años, se animó a visitar a Ernesto Sábato: “Cuando tenés trece años, de alguna forma es el nuevo nacimiento, ¿no? Hay como un renacer ahí, la pubertad y todo eso. Y entonces, digamos, mi vida siempre ha sido una mezcla entre muchas cosas. No algo típicamente musical, sino también con muchas puertas que se van abriendo a lo largo de los años”.

La música siempre nos da una embriaguez, una elevación hermosa”

El libro Viviendo el futuro reúne fotografías tomadas por Samalea, amigos y fotógrafos profesionales, y funciona como un registro de vida y de encuentros con músicos emblemáticos. “De todas formas me tomé el atrevimiento, aun no siendo fotógrafo, de hacer un libro de fotos, ¿no? Con mi Canon M1, pero ahí hay fotos que, que por supuesto no saqué yo. Esa la sacó Bonetto, con Fito de Hermoso Momento. A lo Keith Moon, cuando tuvimos la suerte de festejar el cumpleaños de Charly setenta en el CCK”, detalló. El volumen, según el propio autor, no se centra solo en su figura, sino en la posibilidad de compartir con “tantos artistas icónicos, no solamente de aquí, sino lo que decías de Joaquín Sabina o Benjamin Biolay en Francia”.

El viaje, tanto literal como metafórico, es otro eje de su vida. Samalea relató su pasión por recorrer el país y la región en motocicleta: “Son casi doscientos mil, sí. Incluso, son como cuatro circunferencias”, contó sobre los kilómetros recorridos. Su moto, “La Idílica es una BMW seis cincuenta, que me acompaña hace una década y media y con la cual también, entre otras cosas, me encanta hacer charlas informales por el país, ir ad honorem, por supuesto, las municipalidades me dan el viático de la AFA, algún hotelito y hacer charlas con chicos y chicas de distintos ciudades o poblaciones muy chiquitas”.

En esos viajes, Samalea valora el contacto con jóvenes músicos y docentes: “Es hermoso, porque descubrís a esos chicos ahí tocando violines o, o no sé, tantas cosas que... Aun con sus carencias, y no dejo de admirar a esos profesores y profesoras que, que también les dan clases a ellos y llevan adelante esa inquietud de los niños. Así que me parece maravilloso”.

Fernando Samalea junto a Richard Coleman y Gustavo Cerati

La música, para Samalea, es una fuente inagotable de sentido y emoción. “La música siempre nos da una embriaguez, una elevación hermosa”, afirmó. Su experiencia junto a Charly García le permitió presenciar el nacimiento de canciones emblemáticas: “Ahí tuve la chance de ver desde el vamos como iba bosquejando Adelante del carrusel, símbolo de paz, eso es el tema que vos nombrabas. Siento que, que al haber estado conectado con varios solistas, a lo largo del tiempo, inevitablemente tuve esa chance, ver cómo salían”. Sobre el proceso creativo de García, destacó: “Lo que más me gustaba de Charly era pararme al lado y cuando él te mostraba una canción y ver sus manos, observar sus manos cómo iban haciendo los acordes, las armonías y cómo la melodía se iba bosquejando, ¿no? Esa entrega como apasionada, un poco a lo bonzo, que tiene él, tan linda y tan de él”.

El intercambio generacional es, para Samalea, una vía de aprendizaje mutuo. “Estoy más para aprender que para enseñar, porque el mundo mismo nos va dando sus cambios, sus diferentes posibilidades, ¿no? Ahora estamos en el preámbulo de un cambio que nadie puede explicar muy bien a través de la inteligencia... estamos en un momento del mundo en el cual se va a abrir una posibilidad inusitada y probablemente los talentos naturales dejen de existir porque justamente habrá aplicaciones inalámbricas que se conecten a las personas y puedan darle una suerte de superhombre o supermujer a cada uno”, reflexionó.

La calma y el humor son, según Samalea, herramientas esenciales para transitar la vida y el arte. “Siempre fui tranquilo, tuve una infancia muy tranquila, no recuerdo así discusiones ni situaciones violentas que lamentablemente muchas personas tienen en su formación, en sus primeros años. Y también es lindo conectar con un lado calmo de la vida, porque ya sabemos que lo otro nos lleva a pasarla mal”, expresó. La música, además, le abrió puertas insospechadas: “La música me permitió... Viajé por primera vez en avión, los hoteles de lujo, todo eso lo conocí a través de la música. El Caribe, Estados Unidos, estar en Nueva York, con Los Ángeles, en Europa”.

Samalea junto a Charly García y Zorrito Quintiero

El legado de Samalea se proyecta hacia el futuro, con la esperanza de que sus libros sirvan como testimonio para las próximas generaciones: “Quise intentar justamente eso, aunar todos los mundos posibles, abrir todas las posibilidades para quienes le interese, para quien se interese. Y también esa especie de fantasía que en las próximas décadas chicos o chicas puedan leer sobre el rock argentino y las formas de hablar, las estéticas, que todo eso quede también muy metido en las páginas”, afirmó.

La frase de Sábato, que lo marcó en la adolescencia, resume su filosofía: “El propio Sábato cuando me recibió me dijo algo que jamás olvidé que es: La vida se hace en borrador. Y yo creo que de alguna forma escribir los libros me permitió el proceso inverso, ¿no? O sea, la vida se dice en borrador, pero cuando uno la escribe, enaltece de alguna forma las cosas, evita los momentos que quizás no serían tan estimulantes y entonces se da una suerte de... No digo mitología porque todo es verdad, pero se le da un lado ilusorio también al existir, ¿no? Y también matizado por el humor que es tan necesario para sobrellevar todo”, concluyó.