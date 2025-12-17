Cultura

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

A un año de la muerte de la intelectual, el recuerdo de una figura que trascendió las aulas. Ironía, fuerza y agudeza

Guardar
Beatriz Sarlo, una intelectual que
Beatriz Sarlo, una intelectual que llegó al gran público. (Franco Fafasuli)

Hace un año murió Beatriz Sarlo. Desde entonces, algo quedó suspendido en el aire: esa forma suya de intervenir en el presente sin pedir permiso, de pensar la Argentina con una lucidez que no buscaba consolar a nadie. No fue una intelectual que dejara frases para el bronce. Dejó una incomodidad activa. Una exigencia.

book img

Como dijo Sarlo

Por Varios autores

eBook

Gratis

Descargar

Sarlo pensaba en caliente, pero nunca resignaba el rigor. Respondía al tiempo que le tocaba vivir sin entregarse a la coyuntura. Incluso en sus últimos años, cuando el debate público parecía acelerarse hacia la simplificación, ella seguía deteniéndose donde otros pasaban de largo: en la fragilidad de la democracia, en el deterioro educativo, en la antipolítica como clima, en la emergencia de nuevas derechas que no se explican solo por errores ajenos. No hablaba desde la nostalgia. Pensaba en presente.

La fortaleza fue una constante en su vida y en su manera de estar en el mundo. Lo dijo con una frase seca, pronunciada poco después de la muerte de su compañero, el cineasta Rafael Filippelli: “Los que somos fuertes, somos fuertes”. No había épica ni consuelo en esas palabras. Había una ética. La misma con la que revisó públicamente sus posiciones, incluso las más difíciles. Volvió sobre la violencia política de los años setenta, sobre la muerte de Aramburu, que había celebrado en su juventud y que más tarde repudió. Decirlo —explicó— era una forma de no mentirse, de permitir que la historia se armara sin coartadas morales retrospectivas.

Sarlo, en la Feria del
Sarlo, en la Feria del Libro 2019.

En la universidad fue rigurosa, firme, incluso temida. Profesora, no performer. Sentada sobre el escritorio, desplegaba recorridos de lectura que desarmaban certezas y armaban otras nuevas. Reordenó la literatura argentina, propuso un canon alterno, leyó el presente siempre en diálogo con la tradición. No enseñaba solo textos: enseñaba operaciones de pensamiento. Leer era entender. Entender era no conformarse.

Tenía ironía, y mucha. Pero sabía cuándo ejercerla y cuándo dominarla. En el aula, evitaba usarla como forma de poder. Tomaba preguntas torcidas, a veces erróneas, y las convertía en entradas para pensar. Reencauzaba. Nunca coincidía del todo con la pregunta: se corría, daba un giro, proponía otra perspectiva. Ese movimiento —ese pequeño desplazamiento— era su marca.

Tampoco se pensó nunca desde la diferencia. Criada entre maestras normalistas, se estableció desde muy chica como igual. Defendió esa igualdad con conducta, con inteligencia, con una agresividad que no pedía disculpas. Su relación con el feminismo fue siempre incómoda para los rótulos.

book img

Viajes

$8,99 USD

Comprar
book img

Ensayos Argentinos

$9,99 USD

Comprar
book img

Tiempo presente

$9,99 USD

Comprar
book img

La máquina cultural

$9,99 USD

Comprar
book img

Escenas de la vida posmoderna

$9,99 USD

Comprar
book img

Clases de literatura argentina

$9,99 USD

Comprar
book img

La pasión y la excepción

$9,99 USD

Comprar
book img

La lengua en disputa

$10,99 USD

Comprar
book img

Las dos torres

$9,99 USD

Comprar
book img

Escritos sobre literatura argentina

$9,99 USD

Comprar
book img

La intimidad pública

$8,99 USD

Comprar
book img

La audacia y el cálculo

$6,99 USD

Comprar
book img

Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930

$9,99 USD

Comprar
book img

Borges, un escritor en las orillas

$9,99 USD

Comprar

Su voz siguió circulando hasta el final en entrevistas, debates, intervenciones públicas. Parte de esas conversaciones recientes quedó reunida en Como dijo Sarlo, un libro publicado por Leamos -la editorial digital de Infobae- que no funciona como cierre ni como despedida, sino como prueba de algo que sigue activo: la persistencia de sus preocupaciones, el desplazamiento de sus diagnósticos, la negativa a acomodarse.

También hubo en Sarlo una relación singular con la ciudad, con Buenos Aires como experiencia antes que como postal. Pensó sus transformaciones, sus ritmos, sus derivas, como quien lee un texto siempre inacabado. La modernidad, para ella, no era una abstracción teórica sino una forma concreta de caminar, de mirar, de desplazarse. De ahí su insistencia en que la literatura no se separa del espacio que la produce ni de los cuerpos que la recorren. Leer la ciudad era otra manera de leer la historia.

Quizás por eso su ausencia se siente menos como una pérdida cerrada que como una interrupción. Falta su voz en el debate público, su capacidad de incomodar sin estridencias, de pensar contra la corriente sin volverse marginal. Falta esa inteligencia que no buscaba pertenecer ni liderar, sino entender.

A un año de su muerte, Beatriz Sarlo no se deja fijar en una imagen amable. Su legado no pide homenaje sino ejercicio. Pensar sin nostalgia, sin indulgencia, sin atajos. Pensar incluso cuando pensar incomoda. Pensar, como ella, en presente.

Temas Relacionados

Beatriz SarloBajalibrosLiteratura argentina

Últimas Noticias

El legado intelectual de Beatriz Sarlo, a un año de su muerte: 5 libros con su distintiva mirada crítica

La obra de la ensayista, docente e intelectual argentina, muerta el 17 de diciembre de 2024, mantiene su relevancia para pensar las grandes cuestiones de la Argentina contemporánea

El legado intelectual de Beatriz

Antonio Hart: “Quiero honrar la tradición de las Big Bands hablando con mi propia voz”

El saxofonista estadounidense se presenta en Bebop Club junto a una formación argentina que respeta el estilo de los grandes grupos. “Siento un profundo respeto por ese período del jazz, pero tiene que sonar a 2025″, afirma

Antonio Hart: “Quiero honrar la

Las galerías y espacios de arte de Buenos Aires impulsan ferias accesibles para las fiestas

Con obras en pequeño formato y a precios especiales, la iniciativa busca atraer a nuevos compradores y fomentar el coleccionismo en este especial período del año

Las galerías y espacios de

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

En “Mitólogos”, el académico español Toni Aira revela cómo el conocimiento público de un líder se nutre de la mitología y la conexión emocional con sociedades cada vez más orientadas al espectáculo

Cómo se construye el liderazgo

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

La nueva parada bajo uno de los grandes monumentos de la humanidad integra una nueva línea subterránea, que combina artefactos milenarios y tecnología de punta

El Coliseo de Roma estrena
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se construye el liderazgo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán