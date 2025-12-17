La Fundación arteba renovó su Consejo de Administración

La Fundación arteba ha formalizado la incorporación de tres nuevos integrantes a su Consejo de Administración, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la gobernabilidad y la proyección institucional: Florencia Binder, Andrés Buhar y Carlos Marín Rodriguez.

Esta renovación, presidida por Larisa Andreani, responde a la política de mandatos renovables que caracteriza a la organización y busca asegurar tanto la continuidad como la apertura a perfiles con experiencia y vínculos estratégicos, según informó la propia Fundación.

En el cierre de este proceso, la institución expresó un reconocimiento especial a Carolina Biquard y Andreas Keller, quienes concluyen su ciclo tras varios años de contribución al fortalecimiento del Consejo.

La Fundación arteba subrayó que la rotación periódica de sus miembros no solo garantiza la diversidad de perspectivas, sino que constituye una práctica esencial para mantener la innovación, la transparencia y la adaptabilidad, pilares de su crecimiento sostenido.

arteba (RS Fotos)

La presidenta de la Fundación, Larisa Andreani, destacó la importancia de este proceso al afirmar: “Consolidar la gobernabilidad de la Fundación, profesionalizar sus metodologías de trabajo y fortalecer un órgano de gobierno dinámico, comprometido y con capacidad de diálogo con los distintos actores del ecosistema arteba es un eje central de nuestra gestión. Esta renovación refleja ese compromiso. Estamos muy felices con la conformación del Consejo y con el aporte que cada integrante realiza”.

El Consejo de Administración, que opera bajo un esquema de mandatos renovables, se orienta a sostener y potenciar las estrategias de desarrollo de la Fundación hacia el futuro.

Esta dinámica permite la entrada de nuevos miembros que aportan visión y capacidades, al tiempo que se mantiene la continuidad institucional. La apertura del Consejo hacia la comunidad refuerza la voluntad de trabajar bajo principios de claridad, participación y evolución continua.

Florencia Binder, Andrés Buhar y Carlos Marín Rodriguez

Los nuevos consejeros aportan trayectorias diversas y reconocidas en el ámbito cultural y empresarial. Florencia Binder es economista formada en la Universidad Torcuato Di Tella, con experiencia internacional en Unilever y como CEO de FAENA Art en Buenos Aires y Miami, donde lideró iniciativas culturales de alcance global. Fue distinguida con la beca Chevening en Londres, consolidando su perfil internacional.

Andrés Buhar, fundador de Arthaus, es empresario, coleccionista, músico y compositor. Colabora activamente con instituciones como el Museo de Bellas Artes, el Teatro Colón y el Malba, y ha impulsado premios relevantes en artes visuales y música. Además, lidera un ensamble de música contemporánea de excelencia con sede en Arthaus, que reúne a destacados instrumentistas argentinos.

Por su parte, Carlos Marín Rodríguez es abogado de empresas, emprendedor y coleccionista de arte contemporáneo. Posee un máster por la Universidad de Nueva York y es fundador de una consultora especializada en temas legales y regulatorios. Integra el Comité Ejecutivo de ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina.

Con estas incorporaciones, el Consejo de Administración de la Fundación arteba queda conformado por Larisa Andreani, Federico Braun, Andrés Brun, Verónica Cheja, Leticia Kabusacki, Jose Luis Lorenzo, Cecilia Remiro Valcarcel, David Tonconogy, Sofia Weil de Speroni, además de los tres nuevos miembros.