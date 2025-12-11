Cultura

Lídia Jorge conquista el Premio Pessoa y reafirma su lugar como referente de la literatura portuguesa contemporánea

El prestigioso premio reconoce a la prolífica autora, dueña de una obra que abarca novela, cuento, teatro y ensayo, traducida a 20 idiomas y ganadora de varios galardones internacionales

Guardar
Lídia Jorge gana el Premio
Lídia Jorge gana el Premio Pessoa 2025 por su destacada trayectoria en la literatura portuguesa contemporánea

La escritora Lídia Jorge (1946, Boliqueime) ha ganado el prestigioso Premio Pessoa 2025, anunció el presidente del jurado de este galardón, Francisco Pedro Balsemão, informó la organización en un comunicado. La nota recordó que la carrera literaria de la autora comenzó con una serie de títulos que la consagraron de inmediato tanto dentro como fuera de Portugal, como El día de los prodigios, La costa de los murmullos y Noticia de la Ciudad Silvestre.

Su producción literaria ha sido constante y ha incluido más recientemente novelas como Estuario y Misericordia. Su obra abarca, además, desde los cuentos, hasta el teatro, la poesía, la literatura infantil y el ensayo. Ha sido traducida a más veinte lenguas y se estudia en universidades de todo el mundo.

La obra de Lídia Jorge
La obra de Lídia Jorge abarca novela, cuento, teatro, poesía, literatura infantil y ensayo, y ha sido traducida a más de veinte idiomas

El impacto de las escritoras que surgieron tras la Revolución de los Claveles en Portugal continúa generando debate en el ámbito literario. Lídia Jorge, una voz fundamental de esa generación, considera que el vínculo entre autoras jóvenes y experimentadas resulta esencial para el crecimiento del entorno literario. Su perspectiva subraya la importancia de no crear distancias entre generaciones, sino de entender que cada escritor y escritora se construye, en parte, a partir de quienes les precedieron.

En diálogo con Infobae Cultura, antes de su participación en la Feria del Libro de Buenos Aires 2024, dijo que “uno tiene siempre raíces y es importante, para crear una mirada, no simplemente mirar adelante diciendo ‘ahora es mi tiempo’ porque su tiempo siempre será una mezcla con el tiempo que acaba de ocurrir”. Por eso se ha destacado por invitar a las nuevas generaciones a no mostrar “desprecio” hacia quienes las antecedieron, sino a explorar esas trayectorias y tender puentes que fortalezcan la difusión mutua de sus trabajos.

Formada en filología romántica en la Universidad de Lisboa, Lídia Jorge fue testigo directo del final de la presencia colonial portuguesa en África, una experiencia que influyó su obra y conciencia social. Ejerció como docente en Angola y Mozambique, contextos que enriquecieron su mirada literaria. Al publicar O Dia dos Prodígios en 1980, propulsó una renovación cuyo eco aún se percibe en la literatura lusa.

Entre los premios internacionales de
Entre los premios internacionales de Lídia Jorge figuran el Jean Monnet, el Albatros y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances

El reconocimiento a la trayectoria de Jorge es extenso y diverso, dentro y fuera de su país. Entre los galardones obtenidos sobresalen el Jean Monnet de Literatura Europea en el año 2000, el Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLB en 2002, el premio internacional Albatros de Literatura de la fundación Günter Grass en 2006, y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que recibió en 2020.

Otro de sus libros emblemáticos, Misericórdia (Misericordia), plantea el enfrentamiento de una mujer anciana con los dilemas del bien y el mal mientras reside en un asilo. La novela se inspira en su propia madre, fallecida a causa de la COVID-19 en una residencia, quien le pidió que abordase en su obra el significado de la misericordia. Esta obra ha sido señalada entre las más audaces de la literatura portuguesa reciente, consolidando aún más la posición de Lídia Jorge como referente literario de su generación y puente hacia los escritores del presente.

El Premio Pessoa es una iniciativa del semanario Expresso, uno de los más prestigiosos de Portugal, y está patrocinado por la Caixa Geral de Depósitos, y con él se busca reconocer la actividad de portugueses con un papel significativo en la vida cultural y científica del país. El valor del galardón es de 70 mil euros.

Con información de: EFE

[Fotos: cortesia - João Barata]

Temas Relacionados

Lídia JorgePremio PessoaLiteraturaPremios literariosUltimas noticias América

Últimas Noticias

Chagall regresó a Rusia con una exposición antológica después de 40 años

El Museo Pushkin sorprende con una muestra única que explora la dualidad entre la ligereza onírica y la profunda humanidad del célebre pintor, incluyendo piezas inéditas y recuerdos de su infancia en Vítebsk

Chagall regresó a Rusia con

“Laiseca, el Maestro”: los asistentes a su taller literario presentan un libro “escrito a diez manos”

El lunes 15 en la Biblioteca Nacional, Selva Almada, Rusi Millán Pastori, Guillermo Naveira, Sebastián Pandolfelli y Natalia Rodríguez Simón conversarán sobre la vida y la obra de “Lai”, un escritor de culto

“Laiseca, el Maestro”: los asistentes

Zohran Mamdani, marcado por la diversidad cultural y artística de Nueva York

El joven alcalde electo de la Gran Manzana, hijo de la directora Mira Nair y el académico Mahmood Mamdani, cuenta cómo la comedia, el cine independiente y la música india formaron su vida antes de llegar a la política

Zohran Mamdani, marcado por la

Barcelona celebrará el centenario de la muerte de Gaudí con un histórico concierto con 200 músicos y el sonido de las campanas ‘perdidas’ de la Sagrada Familia

El Palau de la Música recibirá a artistas y agrupaciones de reputación internacional en una actuación que recorrerá, a través de diferentes etapas o “sueños”, la vida y el pensamiento del famoso arquitecto

Barcelona celebrará el centenario de

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Popular en Suiza, Austria y Alemania, los orígenes de este canto son difusos pero se codificó en el siglo XIX y en el siglo XX

El canto alpino del yodel,
DEPORTES
Sorpresa en Rosario Central: Ariel

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

TELESHOW
Las tiernas imágenes de Oriana

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

El fuerte reclamo de Melody Luz por las actitudes de sus colegas: “Voy a empezar a ponerme firme”

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

INFOBAE AMÉRICA

Coldplay, U2 y Taylor Swift

Coldplay, U2 y Taylor Swift dominan el podio global de ventas de entradas en vivo, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena