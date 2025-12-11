Lídia Jorge conquista el Premio Pessoa y reafirma su lugar como referente de la literatura portuguesa contemporánea

Lídia Jorge gana el Premio Pessoa 2025 por su destacada trayectoria en la literatura portuguesa contemporánea

La escritora Lídia Jorge (1946, Boliqueime) ha ganado el prestigioso Premio Pessoa 2025, anunció el presidente del jurado de este galardón, Francisco Pedro Balsemão, informó la organización en un comunicado. La nota recordó que la carrera literaria de la autora comenzó con una serie de títulos que la consagraron de inmediato tanto dentro como fuera de Portugal, como El día de los prodigios, La costa de los murmullos y Noticia de la Ciudad Silvestre.

Su producción literaria ha sido constante y ha incluido más recientemente novelas como Estuario y Misericordia. Su obra abarca, además, desde los cuentos, hasta el teatro, la poesía, la literatura infantil y el ensayo. Ha sido traducida a más veinte lenguas y se estudia en universidades de todo el mundo.

El impacto de las escritoras que surgieron tras la Revolución de los Claveles en Portugal continúa generando debate en el ámbito literario. Lídia Jorge, una voz fundamental de esa generación, considera que el vínculo entre autoras jóvenes y experimentadas resulta esencial para el crecimiento del entorno literario. Su perspectiva subraya la importancia de no crear distancias entre generaciones, sino de entender que cada escritor y escritora se construye, en parte, a partir de quienes les precedieron.

En diálogo con Infobae Cultura, antes de su participación en la Feria del Libro de Buenos Aires 2024, dijo que “uno tiene siempre raíces y es importante, para crear una mirada, no simplemente mirar adelante diciendo ‘ahora es mi tiempo’ porque su tiempo siempre será una mezcla con el tiempo que acaba de ocurrir”. Por eso se ha destacado por invitar a las nuevas generaciones a no mostrar “desprecio” hacia quienes las antecedieron, sino a explorar esas trayectorias y tender puentes que fortalezcan la difusión mutua de sus trabajos.

Formada en filología romántica en la Universidad de Lisboa, Lídia Jorge fue testigo directo del final de la presencia colonial portuguesa en África, una experiencia que influyó su obra y conciencia social. Ejerció como docente en Angola y Mozambique, contextos que enriquecieron su mirada literaria. Al publicar O Dia dos Prodígios en 1980, propulsó una renovación cuyo eco aún se percibe en la literatura lusa.

El reconocimiento a la trayectoria de Jorge es extenso y diverso, dentro y fuera de su país. Entre los galardones obtenidos sobresalen el Jean Monnet de Literatura Europea en el año 2000, el Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLB en 2002, el premio internacional Albatros de Literatura de la fundación Günter Grass en 2006, y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que recibió en 2020.

Otro de sus libros emblemáticos, Misericórdia (Misericordia), plantea el enfrentamiento de una mujer anciana con los dilemas del bien y el mal mientras reside en un asilo. La novela se inspira en su propia madre, fallecida a causa de la COVID-19 en una residencia, quien le pidió que abordase en su obra el significado de la misericordia. Esta obra ha sido señalada entre las más audaces de la literatura portuguesa reciente, consolidando aún más la posición de Lídia Jorge como referente literario de su generación y puente hacia los escritores del presente.

El Premio Pessoa es una iniciativa del semanario Expresso, uno de los más prestigiosos de Portugal, y está patrocinado por la Caixa Geral de Depósitos, y con él se busca reconocer la actividad de portugueses con un papel significativo en la vida cultural y científica del país. El valor del galardón es de 70 mil euros.

[Fotos: cortesia - João Barata]