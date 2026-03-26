Cultura

La Justicia italiana intervino activos robados a Úrsula Andress por 20 millones de euros

La legendaria actriz suiza, célebre por su papel como la primera chica Bond, ha logrado que las autoridades italianas intervengan más de 20 millones de euros en activos que le fueron desviados sin su consentimiento

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La Fiscalía de Florencia y la Guardia di Finanza embargan bienes y activos valorados en 20 millones de euros vinculados al caso Ursula Andress
La Fiscalía de Florencia y la Guardia di Finanza embargan bienes y activos valorados en 20 millones de euros vinculados al caso Ursula Andress

La Fiscalía de Florencia (Italia) y la Guardia di Finanza (policía financiera) ha identificado e intervenido bienes y activos por valor de unos 20 millones de euros robados a la actriz suiza Ursula Andress, de 90 años y conocida por haber sido la primera chica Bond en 1962.

Un juez de instrucción de Florencia ordenó el embargo preventivo de bienes, obras de arte y activos financieros “procedentes de delitos de blanqueo de capitales y autoblanqueo cometidos contra Ursula Andress en calidad de víctima”, informó este jueves la Guardia di Finanza en un comunicado de prensa.

Este caso se origina por la denuncia interpuesta en el cantón suizo de Vaud el pasado septiembre por la famosa actriz al ver que parte de su fortuna se perdía en transacciones ordenadas sin su consentimiento por el polémico asesor financiero Eric Freymond, al que Andress conocía personalmente.

“La aparición de importantes vínculos con Italia y en particular con la provincia de Florencia ha requerido la activación de un complejo mecanismo de cooperación judicial internacional” entre Suiza e Italia, donde la Fiscalía florentina en “una compleja y sofisticada investigación” ha reconstruido “toda una cadena de blanqueo de capitales”, explican las autoridades italianas.

El operativo contra el robo a Ursula Andress incluye obras de arte, activos financieros y propiedades en la provincia italiana de Florencia
El operativo contra el robo a Ursula Andress incluye obras de arte, activos financieros y propiedades en la provincia italiana de Florencia

En la investigación se verificó el recorrido de los fondos malversados y se identificó su reinversión progresiva en bienes y activos de alto valor económico.

“El producto de los delitos cometidos en Suiza fue objeto de varias operaciones de estratificación para ocultar su origen delictivo, y finalmente se reinvirtió en la gestión de un prestigioso complejo inmobiliario en el municipio de San Casciano Val di Pesa, compuesto por 11 viviendas y 14 parcelas destinadas a viñedos y olivares, así como obras de arte y otros activos financieros”, detalla la Guardia di Finanza.

El gestor de fortunas Eric Freymond se quitó la vida el año pasado a los 67 años al lanzarse a una vía ferroviaria y ser arrollado por un tren. Su muerte se produjo pocas semanas después de ser interrogado en París por sospechas de haber desviado la fortuna de otro de sus clientes, el heredero de la casa de moda Hermès Nicolas Puech.

Ursula Andress alcanzó su fama internacional cuando acompañó a James Bond en la primera película de este personaje, Agente 007 contra Dr. No, en la que el famoso espía británico fue encarnado por Sean Connery.

Fuente: EFE.

Fotos de archivo: EFE/ Toni Garriga y Reuters/ David Moir/ File Photo.

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