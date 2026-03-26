Llega la primera gran feria de Art Brut: más de 100 artistas outsiders toman Barracas

La ciudad de Buenos Aires será sede del primer evento de Art Brut en Argentina, una feria que congregará a más de 100 artistas ajenos a los circuitos académicos tradicionales y que propone “encuentro, visibilización y reflexión” en torno a este movimiento, también llamado arte marginal o outsider.

La actividad organizada por la Fundación CIPAC, el Centro Cultural del Hospital Borda y el taller Tengo una idea, ofrecerá del 26 al 29 de marzo en Espacio Peces, en el barrio de Barracas, una oportunidad para ver obras, debates, talleres y performances.

Un dato de magnitud diferencia a la propuesta: esta será la primera vez en el país que el Art Brut alcanza un despliegue de esta escala, en el que catorce instituciones culturales y sociales brindarán, en forma conjunta, exposiciones, charlas, proyecciones y visitas guiadas.

La recaudación beneficiará directamente a los autores y a sus colectivos, que con frecuencia carecen de los recursos necesarios para producir arte. El proyecto recibió apoyo a través del programa Mecenazgo, lo que permitió destinar fondos a logística, iluminación, seguros y otros costos de producción.

Stand de Fundación IWO

El Art Brut —cuyo término significa “arte crudo” en francés— fue impulsado por el escultor Jean Dubuffet en los años cuarenta, después de analizar creaciones de pacientes en instituciones psiquiátricas de Europa. Dubuffet fundó la Compagnie d’Art Brut, que luego devino en una colección ubicada en Lausana, Suiza, considerada la mayor del mundo en esta corriente. A diferencia de otros estilos, las creaciones catalogadas bajo este concepto pertenecen a personas sin vínculos con el arte académico ni con sus convenciones: pacientes psiquiátricos, personas neurodivergentes, autodidactas o quienes viven en la periferia social hallan aquí un espacio propio.

Para quienes se preguntan en qué consiste el Art Brut y su relevancia en el contexto argentino, la respuesta reside en una forma de expresión en la que los creadores prescinden de tendencias o cánones: elaboran sus obras movidos por la intuición personal y la pasión, sin modelarse por la academia. Así lo resume Sergio Cruz, gestor cultural y docente que ideó el evento junto a Julio Sapollnik —ex director del Palais de Glace— y Hugo Freda, presidente de la Fundación CIPAC: “Todos pintan desde la intuición y el corazón, sin mirar tendencias, a la academia o los cánones preestablecidos. Hacen con lo que tienen, solo quieren crear”.

Grupo4 / C C Borda

El recorrido de Dubuffet encuentra ecos en otras instituciones internacionales, como el Museo Irlandés de Arte Moderno en Dublín. Pero en Argentina, salvo excepciones puntuales como la muestra Arte singular en Argentina curada por Nora Aslan en 2019, casi no existen antecedentes de exhibiciones con este enfoque. El debut de la feria busca remediar esa ausencia histórica.

La fisonomía del evento será múltiple. Las galerías invitadas trabajan con Art Brut y representan orígenes diversos: jóvenes de villas y barrios periféricos, integrantes del Club Atlético Tigre en situación de pobreza, participantes de la Fundación Frida o del taller Tengo una idea —dedicado a personas con retraso madurativo—, miembros de la colectividad judía nucleados por la Fundación IWO y adultos mayores formados en la Galería León Ferrari, conocida por su labor de restauración y exhibición de obras tras el atentado a la AMIA.

Galería León Ferrari

La lista de artistas y colectivos que se suman al encuentro incluye, entre otros, a Germán Gárgano, la artista neurodivergente Lula Cornejo —seleccionada para la XIV edición de la Bienal de Florencia—, el cineasta y sobreviviente del Holocausto Pedro Roth —reciente expositor en el Museo Victoria Ocampo y autor presentado en el Bellas Artes—, el pintor y músico Zeta Yeyati, fundador de La Mississippi, e Identidad Marrón, colectivo de ascendencia indígena enfocado en la lucha contra el racismo estructural. También participarán Valeria Costantini, Virginia Rojas (Galería Roseum), Carlos Mota, Eduardo Chiacchio, Marcela Mico, Ashi y Sebastián Lartigue.

La dimensión social y la diversidad institucional se reflejan en la nómina de entidades involucradas: Fundación Noemi Frida Kraut, Fundación IWO, Centro Cultural del Hospital Borda, Identidad Marrón, la empresa social Hecho en Bs.As., el taller Tengo una idea, la galería León Ferrari, Grupo 4 Arte, el colectivo Mono Rojo y Gallery Lab – Proyecto Escaparate, entre otros.

*Art Brut Argentina, del 26 al 29 de Marzo, de 14 a 21 hs. En Espacio Peces, Santa Elena 442 Barracas, CABA. Entrada libre y gratuita.