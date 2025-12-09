‘El Nuremberg argentino’ y ‘El juicio’: los documentales que mantienen viva la memoria del Juicio a las Juntas

Los documentales de Rodríguez Arias y de la Orden contribuyen a preservar la memoria y la dimensión histórica del Juicio a las Juntas

A cuarenta años del histórico veredicto del Juicio a las Juntas en Argentina, dos documentales —El Nuremberg argentino de Miguel Rodríguez Arias y El juicio de Ulises de la Orden— ofrecen un testimonio audiovisual sin precedentes sobre aquel proceso judicial que marcó un antes y un después en la historia del país. Estas obras, que se suman a la reconocida película de Santiago Mitre, Argentina, 1985, permiten comprender la magnitud de un acontecimiento que, según definió el propio Rodríguez Arias en diálogo con Infobae Cultura, estuvo rodeado de obstáculos legales, presiones políticas y un material de archivo prácticamente inédito durante décadas.

El Nuremberg argentino

El acceso a las 530 horas de grabaciones del juicio fue un desafío mayúsculo, según contó Rodríguez Arias: el archivo permanecía bajo custodia de la Cámara Federal, y que fue necesario convencer al entonces presidente, el doctor Martín Irurzun, para obtener el permiso de uso. “Nunca nadie lo había pedido. Era un material que venía censurado, porque solamente se podían pasar tres minutos, y sin audio”, explicó el documentalista. El proceso de copia y traslado de los cassettes U Matic entre Comodoro Py y el Archivo General de la Nación se extendió durante tres meses, bajo estricta supervisión judicial. “Estaba virtualmente prohibido. Era razonable también que no se difundiera eso, porque podía haber un golpe de Estado inmediatamente: los militares de las Fuerzas Armadas no se lo iban a bancar”, afirmó Rodríguez Arias, quien subrayó la tensión política que rodeó al juicio y la urgencia con la que el presidente Raúl Alfonsín pidió que se resolviera el proceso.

Miguel Rodríguez Arias, director de "El Nuremberg argentino"

La estructura narrativa de El Nuremberg argentino no se limita a los testimonios del juicio. Hay entrevistas con los jueces, el fiscal Julio César Strassera, seis víctimas sobrevivientes, Estela Carlotto, Tomás Abraham y Miguel Bonasso, con el objetivo de ofrecer una visión integral y respetuosa de un material “muy delicado”. El título del documental remite de manera explícita al juicio de Núremberg, y la comparación se refuerza en el relato: “Strassera dice que este juicio fue mejor que el juicio de Nuremberg, porque el juicio de Nuremberg los jueces eran de las potencias, básicamente de Estados Unidos, y acá fueron jueces civiles, jueces que podrían haber juzgado cualquier persona”, recordó Rodríguez Arias.

Según citó el destacado documentalista de la saga Las patas de la mentira, la periodista Miriam Lewin -detenida en la ESMA- aportó una reflexión personal sobre la dimensión histórica del proceso, al relatar el diálogo con su madre: ‘Mamá, si yo hubiese estado en el holocausto, ¿vos no me hubieses dejado declarar en Núremberg?’".

El juicio

El documental dirigido por Ulises de la Orden condensa en 177 minutos las más de 530 horas de grabaciones originales de las audiencias, en las que la fiscalía encabezada por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo acusó a nueve comandantes de las tres juntas militares por crímenes vinculados a la desaparición ilegal de personas. La película prescinde de actores y recreaciones, y se apoya exclusivamente en los testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, así como en la tensión palpable dentro del recinto judicial.

Ulises de la Orden, director de "El Juicio"

De la Orden explicó a Infobae Cultura: “Fue una idea que se generó un poco a partir de ver que el Juicio a las Juntas no había sido tratado profundamente desde el cine y que, además, había un archivo enorme de 530 horas de material prácticamente inédito, que nadie había visto”.

El proceso de selección y montaje del material fue exhaustivo. “Visualizar todo el archivo duró nueve meses. No se trató de ‘bajar’ de 530 a tres horas sino de pensar en cómo encontrar en ese archivo tan vasto la forma de contar lo que pasó en el juicio”, detalló De la Orden. El director trabajó junto al editor Alberto Ponce para organizar los testimonios no de manera cronológica, sino temática, abordando cuestiones como el robo de bebés, la apropiación de bienes, las torturas, los fusilamientos, los “vuelos de la muerte” y el entramado de mentiras y silencios que rodeó al aparato represor. “La idea no era hacer una versión corta del juicio sino utilizar ese material para contar una historia de lo que, yo interpreto, pasó en la sala, intentando no dejar ninguno de los grandes temas afuera”, concluyó De la Orden.

Ambos documentales, al igual que la ficción Argentina, 1985, se han convertido en piezas fundamentales para comprender la dimensión judicial, política y humana del Juicio a las Juntas, y para preservar la memoria de un proceso que, como señaló Rodríguez Arias, fue calificado por la prensa nacional e internacional como el “Núremberg argentino” tras la muerte de Alfonsín y Strassera.

[Fotos: gentileza prensa ‘El Nuremberg argentino’ y ‘El juicio’]