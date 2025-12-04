¿Por qué hay tantas películas basadas en la Biblia actualmente?

Nicolas Cage como José en “El hijo del carpintero”

En el principio fueron las películas bíblicas. Como ocurre con las películas de cualquier género, su popularidad ha fluctuado, pero ahora mismo, está en pleno auge.

Algunas son lo que probablemente esperas: cuentos para los fieles. Películas animadas sobre la vida de Jesús, como El Rey de Reyes y La Luz del Mundo, tuvieron un buen desempeño en taquilla este año, mientras que David se estrenará justo antes de Navidad. Este otoño, Netflix estrenó Ruth & Boaz, producida por Tyler Perry Studios, una apasionada versión moderna de la historia del Antiguo Testamento. Y Zero AD, un thriller repleto de estrellas sobre María huyendo de Belén con el niño Jesús, se estrenará el próximo año.

Programas de streaming como House of David y el popularísimo The Chosen (ambos disponibles en la mayoría de las plataformas principales) también han conquistado a los fans con su rica narrativa histórica; recientemente se encargó la producción de una serie sobre José en Egipto. Y en diciembre, Kevin Costner presentará un especial de ABC que explora “el extraordinario viaje de María y José”.

Es tentador atribuir esta abundancia a una sola causa: la inclinación de la era Trump hacia un público religioso y conservador, por ejemplo. Pero adoptar esa postura requiere cierta cautela. Lo cierto es que las películas bíblicas son más diversas y peculiares que nunca. Estas producciones son solo una faceta del género. Y al observar cómo la Biblia ha aparecido en el cine durante el último siglo, es evidente que esto no es nada nuevo.

Tomemos como ejemplo un relato bíblico reciente para la gran pantalla: El hijo del carpintero, una película de terror verdaderamente escalofriante en la que Noah Jupe interpreta a un Jesús adolescente, con Nicolas Cage y FKA Twigs como José y María. El Jesús adolescente lucha contra Satanás y otras frustraciones adolescentes en un relato basado en el Evangelio apócrifo de la infancia de Tomás (que no es reconocido por ninguna denominación cristiana importante). "El hijo del carpintero" ciertamente no está hecha para el público religioso.

“La luz del mundo” estuvo entre las historias bíblicas animadas más exitosas de este año

O pensemos en El libro de Clarence, del año pasado, una película sobre Jesús protagonizada por LaKeith Stanfield, que era a la vez devota e impertinente y tenía como protagonista a un ateo drogadicto. O "El Evangelio de Judas“, protagonizada por Giancarlo Giannini, Rupert Everett y Abel Ferrara, que explora la versión de Judas Iscariote de la historia y se estrenó en el Festival de Cine de Locarno durante el verano. O las próximas películas de Terrence Malick y Martin Scorsese, ambos hombres religiosos que, a pesar de todo, rara vez se salen de lo establecido.

Ninguna de estas encaja en el molde de inspiración familiar. Ni siquiera una película como Ruth y Booz, que Netflix anunció con un video de mujeres sedientas comentando sobre un Tyler Lepley tatuado y sin camisa reparando un techo. No son, digamos, las películas bíblicas de la abuela.

¿O lo son?

Para quienes conocen la historia de Hollywood, el estado actual del cine bíblico podría resultarles familiar. Un espectador casual podría asociar el género con el drama de Cecil B. DeMille de 1956, Los Diez Mandamientos, la epopeya de William Wyler de 1959, Ben-Hur, o quizás la película de George Stevens de 1965, La historia más grande jamás contada. Pero la historia del cine bíblico es sorprendentemente compleja, incluso controvertida, y a menudo revela algo sobre la cultura en la que se rodó.

Desde la invención del cine, se utilizó para contar historias bíblicas. Ya en 1898, películas reproducían las representaciones de la Pasión que se representaban anualmente en toda Europa, creadas inicialmente para enseñar la historia de la vida de Jesús.

Era de esperar. Pero, curiosamente, también nos llegó el Código de Producción —las normas de autocensura de Hollywood desarrolladas por un sacerdote y una editorial religiosa—, en gran parte debido a una escena de desnudo en una película bíblica. Una emperatriz, interpretada por Claudette Colbert, se bañaba desnuda en un charco de leche de burra en la epopeya de DeMille de 1932, La señal de la cruz, sobre los primeros cristianos.

De hecho, las escenas subidas de tono y las películas bíblicas a menudo han ido de la mano, incluso después de la adopción del Código. Sí, algunas de las películas bíblicas realizadas durante la era del Código, que duró de 1934 a 1968, pretendían ser un entretenimiento inocente y moral. Películas como Los Diez Mandamientos o La Túnica (1953) prácticamente podían servir como sermones, y además era una ventaja que contaran con excelentes actores, escenografías hermosas y efectos especiales.

"Los diez mandamientos", película de 1956

Pero la gente también va al cine en busca de excitación, y algunos cineastas se dieron cuenta de que la Biblia les daba una excusa para mostrarle al público lo que deseaba. Películas picantes como Sansón y Dalila (1949) de DeMille no se contuvieron. “A veces me acusan de embellecer la Biblia con grandes y abundantes dosis de sexo y violencia”, escribió el director en su autobiografía. “Me pregunto si mis acusadores han leído alguna vez ciertas partes de la Biblia“.

Estas epopeyas cayeron en desuso en Estados Unidos a mediados del siglo XX, ya que los estudios se enfrentaron a una mayor competencia de la televisión y una nueva generación las consideró reliquias. Pero eso no significó que las películas con raíces bíblicas desaparecieran. La década de 1970 trajo El fin del gran planeta Tierra, narrada por Orson Welles, que proponía visiones conspirativas descabelladas de los acontecimientos geopolíticos contemporáneos, basadas en textos bíblicos proféticos. También surgió la serie Ladrón en la noche, con tintes de terror, que se convirtió en un clásico de culto al usar el Apocalipsis como punto de partida para sugerir que el sangriento fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina.

En la década de 1980, una famosa película bíblica se vio envuelta en las guerras culturales que se desataban fuera de la pantalla. La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, basada en una novela que explora la vida de Jesús, fue objeto de intensas críticas y debates, y fue denunciada por organizaciones religiosas incluso antes de su estreno. La controversia culminó con el atentado con bombas incendiarias en un cine parisino, que causó varios heridos graves.

Algunas películas triunfaron en los años intermedios, como el éxito animado El Príncipe de Egipto, pero La Pasión de Cristo de Mel Gibson marcó el comienzo de una nueva era en 2004. A pesar de ser excepcionalmente violenta y no ser estrictamente fiel al texto bíblico, se convirtió en un gran éxito, en gran parte porque las iglesias abarrotaron las salas el fin de semana de estreno. Reinó como la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos y Canadá durante la friolera de 20 años, superada finalmente en 2024 por Deadpool y Lobezno.

El fenómeno de La Pasión sentó las bases para la promoción cinematográfica dirigida a los fieles. Y marcó el comienzo de una nueva ola de éxitos de taquilla bíblicos en una era de películas de gran presupuesto, como el costoso fracaso de Ridley Scott, Exodo: Dioses y Reyes“(2014). Pronto veremos si esos trucos siguen funcionando, porque en 2027, Gibson tiene en camino una secuela de dos partes: La Resurrección de Cristo.

La historia del cine bíblico es compleja. Nunca han sido solo cuentos inocentes para feligreses, y a menudo han reflejado la esencia de la época, cumpliendo diversas funciones. ¿Qué está pasando, entonces, con la afluencia de películas bíblicas en la actualidad?

Willem Dafoe en “La última tentación de Cristo”, película de 1988

Quizás no sea sorprendente que en una era de reinicios, todas las viejas tendencias estén renaciendo. En series como The Chosen, se puede apreciar el conservadurismo de gran presupuesto y alto valor de producción de las epopeyas bíblicas de la era del Código. Ruth & Boaz tiene el atractivo sensual de las películas bíblicas alternativas de esa época. Algunas se inscriben en el registro del terror, como las películas apocalípticas de los años 70; otras se inclinan más por la irreverencia y la comedia. El flujo constante de películas infantiles animadas que narran la vida de Jesús recuerda a aquellas primeras representaciones de la Pasión filmadas, creadas con fines educativos. Y no me cabe duda de que algunas de las películas más poco convencionales pueden resultar en cancelaciones, en una guerra cultural.

En el pasado, una película bíblica (o cualquier película) podría haber tenido como objetivo llegar a un público amplio, pero ahora no existe tal cosa como “el público”. Solo hay públicos, aislados en sus propios entornos. Es muy probable que los espectadores de una parte de estas películas bíblicas desconozcan la existencia de las demás, y ni siquiera consideren verlas.

Pero eso les da a los narradores la oportunidad de explorar, y la Biblia —un texto antiguo con múltiples significados para muchas personas, que contiene todo tipo de narrativas— les brinda abundante material con el que trabajar. Miles de años de historia, e innumerables lectores y traductores, han demostrado que no hay una única manera de leer un texto bíblico. Además, hay un público para cada tipo de película bíblica. Y siempre lo ha habido.