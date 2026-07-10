Haruki Murakami reveló una situación personal que cambió su forma de escribir y marcó el final de su nueva novela

El autor japonés Haruki Murakami asiste a un evento de lectura en Tokio, el viernes 1 de marzo de 2024

El escritor japonés Haruki Murakami reveló que durante la escritura de su última novela, que se publicó la semana pasada en Japón, enfermó y perdió 17 kilos, pero aclaró que ya se ha recuperado, según dijo en una entrevista publicada por la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Murakami relató que “apenas podía caminar y no tenía ganas de escribir nada”. “Me preguntaba si sería capaz de hacer algo que valiera la pena, si podría volver a escribir alguna vez. Pero tras recibir el alta y recuperar mi peso habitual, sentí de nuevo el deseo de escribir, y eso me hizo inmensamente feliz”, declaró.

PUBLICIDAD

“No sé cuánto tiempo más viviré, pero quiero seguir escribiendo. Desde que me recuperé de mi enfermedad, ese deseo se ha vuelto todavía más fuerte”, expresó el referente de la literatura contemporánea nipona, nacido en la ciudad de Kioto en 1949, que no quiso dar detalles sobre la enfermedad.

Según dijo en la entrevista, espera que “esa sensación de alegría y optimismo renovado se perciba en esta novela”, ya que hasta ahora le gustaban las historias con final abierto, pero esta vez quiso darle un desenlace.

PUBLICIDAD

La última novela de Murakami, La historia de Kaho, llegó el viernes pasado a las librerías del país asiático, y se convirtió en el primer libro del autor con una protagonista mujer. Se editará en español por Tusquets Editores en marzo de 2027.

La editorial japonesa Shinchosha reunió, revisó y amplió cuatro relatos en torno al mismo personaje para conformar el volumen actual. Todo arrancó con un texto breve titulado Kaho que el escritor presentó en 2024 ante el público de la Universidad de Waseda, su alma mater en Tokio, junto a la escritora Mieko Kawakami. Ese relato apareció en la edición de junio de 2024 de la revista Shincho, y a partir de entonces Murakami añadió tres historias más en torno al mismo personaje.

PUBLICIDAD

El resultado es una novela de 352 páginas dividida en cuatro capítulos: “Kaho y el motociclista”, “El oso hormiguero de Musashi-sakai”, “Kaho y la reina de las termitas” y “El ángel guardián, el huevo de elefante y Scarlett Johansson“. La protagonista es Kaho, una ilustradora de 26 años cuya historia arranca con una cita a ciegas en la que su acompañante le dice que nunca ha visto “una mujer tan fea” como ella. Más desconcertada que indignada, trata de descifrar el significado de esas palabras mientras le suceden cosas cada vez más extrañas, entre ellas encuentros con un oso hormiguero y un jaguar.

El escritor japonés cuenta con libros reconocidos como Tokio Blues (1987), Sputnik, mi amor (1999) o Kafka en la orilla (2002), y lo han traducido a más de medio centenar de idiomas. Eterno candidato al Nobel de Literatura, posee galardones como el Franz Kafka o el Princesa de Asturias de España de las Letras 2023.

PUBLICIDAD

Fuente: EFE

[Fotos: Casa Internacional de Literatura de Waseda/Mieko Kawakami, vía AP; AP / Álvaro Barrientos]