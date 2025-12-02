Cultura

El aclamado director de cine Jafar Panahi fue condenado a un año de prisión en Irán

El tribunal revolucionario ha condenado en ausencia al último ganador de la Palma de Oro de Cannes, por propaganda contra el sistema

El aclamado director de cine Jafar Panahi fue condenado a un año de prisión en Irán (Scott A Garfitt/Invision/AP, File)

Un tribunal revolucionario iraní ha condenado en ausencia al director de cine Jafar Panahi, con numerosos premios internacionales y último ganador de la Palma de Oro de Cannes, a un año de prisión por propaganda contra el sistema, informó uno de los abogados del cineasta.

“La Sección 26 del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán ha condenado en ausencia al señor Jafar Panahi a un año de prisión por actividades de propaganda contra el sistema”, dijo en X Mostafa Nili, uno de los defensores del director, que se encuentra fuera de Irán en estos momentos.

Nili indicó que el vencedor de la última edición de Cannes este año con ‘Un simple accident’ (’Un simple accidente’) ha sido condenado además a dos años de prohibición de salir del país y afiliarse a grupos políticos o sociales.

“Llevaremos a cabo las acciones necesarias para apelar esta sentencia”, añadió el abogado.

Panahi fue condenado por el tribunal revolucionario por propaganda contra el sistema (Scott A Garfitt/Invision/AP, File)

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión, y presentó ‘Un simple accident’ en Cannes.

“‘Un simple accident’ no la hemos hecho nosotros, la ha hecho la República Islámica, es la República Islámica la que nos encarcela. Deben saber que cuando encarcelan a un artista tienen que asumir las consecuencias”, explicó el cineasta en una rueda de prensa en Cannes sobre una película profundamente política en la que denuncia la violencia del estado contra ciudadanos inocentes.

Después visitó el Festival de San Sebastián en septiembre donde en una entrevista con EFE aseguró que la República Islámica “se ha autodestruido por dentro, solo le queda el cuerpo”.

En Un simple accidente, Panahi, de 65 años, retrata la cotidianidad a menudo surrealista de los ciudadanos de Irán. Un grupo de antiguos presos políticos trata de averiguar si han dado con su torturador, al que solo pueden reconocer por la voz, mientras se afanan en tareas como preparar su inminente boda, trabajar en un taller mecánico o ayudar a una parturienta.

Una escena de la película "Un simple accidente"

“En la cárcel te sientan en una silla frente a la pared con los ojos vendados mientras un policía te interroga. Pero más que tener la atención puesta en qué contestar, estás pendiente de la voz que te está preguntando. Quieres reconocer y entender a esa persona y tu oído se fortalece, pierdes el resto de los sentidos”, rememoró Panahi.

Representante de la ‘nueva ola iraní’, Panahi es uno de los cuatro cineastas -junto a Robert Altman, Michelangelo Antonioni y Henri-Georges Clouzot- que ha conseguido el premio principal de los tres festivales internacionales más importantes del mundo: Cannes, Venecia y Berlín.

Ganó el León de Oro de Venecia de 2000 por El círculo (‘The Circle’, 2000); el Oso de Oro de Berlín por Taxi Teherán (2015) y este año la Palma de Oro de Cannes con Un simple accidente, película presentada por Francia como candidata al Óscar a mejor filme internacional.

En 2010 le condenaron a seis años de prisión y a veinte sin realizar filmes, escribir guiones, viajar al extranjero ni dar entrevistas, acusado de “reunión y colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema” de la República Islámica de Irán.

Fue detenido de nuevo en julio de 2022 por protestar por la detención de los cineastas Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad y encarcelado hasta febrero de 2023, cuando salió tras una huelga de hambre.

Fuente: EFE

