Cultura

Premio de Arquitectura 2025: el Fondo Nacional de las Artes anunció a los ganadores

El certamen 2025 valoró iniciativas que promueven la creación artística y la identidad local, con énfasis en propuestas que dialogan con el entorno y responden a las necesidades de cada región del país

Guardar
Paloma Herrera y Matías Salvatierra
Paloma Herrera y Matías Salvatierra

El reconocimiento a la innovación en el diseño de espacios culturales tuvo un nuevo capítulo con la reciente distinción a arquitectos de distintas regiones de Argentina, quienes fueron premiados por sus propuestas que integran diseño, paisaje y patrimonio en el Concurso de Arquitectura 2025. El Fondo Nacional de las Artes (FNA) dio a conocer los resultados de esta edición, en la que el jurado valoró especialmente la capacidad de los proyectos para dialogar con el entorno y responder a las necesidades de cada comunidad.

El Primer Premio fue otorgado a Macarena Folgar, de la provincia de Buenos Aires, por su anteproyecto titulado “La fábrica cultural”. El jurado, compuesto por Mónica Simón, Gustavo Raik y Agustín Ilutovich, subrayó que la propuesta de Folgar “revaloriza lo existente al optar por una nueva arquitectura que pasa susurrando y se cobija debajo de la estructura original”. Esta decisión puso en primer plano la importancia de intervenir en el patrimonio construido con una mirada respetuosa y contemporánea.

Bruno Mercado y María Giuffra
Bruno Mercado y María Giuffra

En el caso del Segundo Premio, los seleccionados fueron Jorge Luis y Agustina Wierna, de Jujuy, por el proyecto “Museo abierto y centro de interpretación para las artes regionales de Purmamarca”. El jurado destacó que la iniciativa “se apoya sobre lo urbano y se diferencia de las búsquedas de edificios icónicos en favor de un recorrido cultural bien inserto en su contexto”. De este modo, se reconoció la apuesta por una arquitectura que prioriza la integración con el tejido social y urbano local.

Jorge Luis y Agustina Wierna
Jorge Luis y Agustina Wierna

El Tercer Premio recayó en Matías Ramón Salvatierra y Paloma Heredia, de Córdoba, por “Andar”. Según la evaluación del jurado, este trabajo “demuestra una sensibilidad por el paisaje con una correcta implantación, incorporando un buen diseño a la topografía del lugar”. La distinción puso en valor la capacidad de los autores para adaptar la arquitectura a las características naturales del sitio, logrando una propuesta armónica y funcional.

Además de los premios principales, el FNA otorgó tres menciones honoríficas no dinerarias. Los reconocidos fueron Bruno Antonio Mercado (Entre Ríos), por “Lugares Ociosos para la Educación sin Lugar”; Adriana Noemí Premat (Chaco), por “LDAQA Centro de Producción Artístico”; y María Giuffra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por “Centro Cultural Célula”. Estas menciones reflejan la diversidad de enfoques y la riqueza de propuestas presentadas en la convocatoria.

Macarena Folgar y Adriana Premat
Macarena Folgar y Adriana Premat

El director de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes, Marcelo Nougués, expresó: “Este concurso reafirma el rol de la arquitectura como motor cultural, capaz de generar ámbitos que potencien la creación y el intercambio artístico. La calidad y diversidad de las propuestas recibidas muestran una disciplina atenta al paisaje, al patrimonio y a las necesidades reales de cada comunidad. Quiero destacar especialmente el trabajo riguroso y la mirada plural del jurado, cuyo aporte ha sido fundamental para jerarquizar esta edición”.

Temas Relacionados

CulturaPremio de ArquitecturaArquitecturaFondo Nacional de las Artes

Últimas Noticias

Vilma Ibarra estrena nueva faceta, la de novelista: adelanto de “La última mamushka”

La ex legisladora y funcionaria acaba de publicar su primera novela. La presentación será este jueves en Libros del Pasaje junto a Claudia Piñeiro y Hinde Pomeraniec

Vilma Ibarra estrena nueva faceta,

La FIL de Guadalajara despidió a Mario Vargas Llosa, “fuente inagotable” de literatura

El escritor peruano fue recordado como una figura clave de la literatura mundial durante la Feria Internacional del Libro mexicana, donde colegas y editores destacaron su legado y su influencia en generaciones de autores

La FIL de Guadalajara despidió

Tom Stoppard sale de escena: adiós al hombre que hizo dialogar a Shakespeare con la modernidad

Con su muerte, el teatro pierde a un creador que desafió las reglas, mezclando filosofía, comedia y tragedia en piezas que revolucionaron la forma de entender el arte escénico y la literatura contemporánea

Tom Stoppard sale de escena:

El español se consolida como el tercer idioma más hablado del mundo

Con 635 millones de hablantes en 2025, el idioma solo queda detrás del mandarín y el hindi

El español se consolida como

Arthaus presenta dos exhibiciones con eje en la intimidad y el cambio

El espacio del Microcentro presenta dos exposiciones que abordan la relación entre lo doméstico y los procesos de cambio, desde el 2 de diciembre

Arthaus presenta dos exhibiciones con
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
Chechu Bonelli habló del escándalo

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano