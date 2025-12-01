Premio de Arquitectura 2025: el Fondo Nacional de las Artes anunció a los ganadores

Paloma Herrera y Matías Salvatierra

El reconocimiento a la innovación en el diseño de espacios culturales tuvo un nuevo capítulo con la reciente distinción a arquitectos de distintas regiones de Argentina, quienes fueron premiados por sus propuestas que integran diseño, paisaje y patrimonio en el Concurso de Arquitectura 2025. El Fondo Nacional de las Artes (FNA) dio a conocer los resultados de esta edición, en la que el jurado valoró especialmente la capacidad de los proyectos para dialogar con el entorno y responder a las necesidades de cada comunidad.

El Primer Premio fue otorgado a Macarena Folgar, de la provincia de Buenos Aires, por su anteproyecto titulado “La fábrica cultural”. El jurado, compuesto por Mónica Simón, Gustavo Raik y Agustín Ilutovich, subrayó que la propuesta de Folgar “revaloriza lo existente al optar por una nueva arquitectura que pasa susurrando y se cobija debajo de la estructura original”. Esta decisión puso en primer plano la importancia de intervenir en el patrimonio construido con una mirada respetuosa y contemporánea.

Bruno Mercado y María Giuffra

En el caso del Segundo Premio, los seleccionados fueron Jorge Luis y Agustina Wierna, de Jujuy, por el proyecto “Museo abierto y centro de interpretación para las artes regionales de Purmamarca”. El jurado destacó que la iniciativa “se apoya sobre lo urbano y se diferencia de las búsquedas de edificios icónicos en favor de un recorrido cultural bien inserto en su contexto”. De este modo, se reconoció la apuesta por una arquitectura que prioriza la integración con el tejido social y urbano local.

Jorge Luis y Agustina Wierna

El Tercer Premio recayó en Matías Ramón Salvatierra y Paloma Heredia, de Córdoba, por “Andar”. Según la evaluación del jurado, este trabajo “demuestra una sensibilidad por el paisaje con una correcta implantación, incorporando un buen diseño a la topografía del lugar”. La distinción puso en valor la capacidad de los autores para adaptar la arquitectura a las características naturales del sitio, logrando una propuesta armónica y funcional.

Además de los premios principales, el FNA otorgó tres menciones honoríficas no dinerarias. Los reconocidos fueron Bruno Antonio Mercado (Entre Ríos), por “Lugares Ociosos para la Educación sin Lugar”; Adriana Noemí Premat (Chaco), por “LDAQA Centro de Producción Artístico”; y María Giuffra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por “Centro Cultural Célula”. Estas menciones reflejan la diversidad de enfoques y la riqueza de propuestas presentadas en la convocatoria.

Macarena Folgar y Adriana Premat

El director de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes, Marcelo Nougués, expresó: “Este concurso reafirma el rol de la arquitectura como motor cultural, capaz de generar ámbitos que potencien la creación y el intercambio artístico. La calidad y diversidad de las propuestas recibidas muestran una disciplina atenta al paisaje, al patrimonio y a las necesidades reales de cada comunidad. Quiero destacar especialmente el trabajo riguroso y la mirada plural del jurado, cuyo aporte ha sido fundamental para jerarquizar esta edición”.