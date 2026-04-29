Cultura

La Divina Comedia en seda y con casi 500 años: así es el tapiz oculto por 70 años que el mundo podrá ver en julio

El Minneapolis Institute of Art restaurará la única pieza de los Médici fuera de Italia gracias a una subvención de TEFAF, en la primera intervención del fondo sobre un textil desde 2012

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Tapestry antiguo con escena mitológica de figuras, ciervos y árboles. Superpuesto sobre la fachada blanca y columnada del Minneapolis Institute of Art bajo cielo azul
La restauración del tapiz renacentista refuerza el compromiso del Minneapolis Institute of Art con la conservación del patrimonio artístico.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración de tapiz renacentista en el Minneapolis Institute of Art (MIA) será posible gracias a una subvención de 25.000 euros de TEFAF. Destinada a recuperar “The Meeting of Dante and Virgil”, el único tapiz de la colección Médici en una colección pública fuera de Italia. El anuncio, publicado por Artnet News, confirma que la obra podrá volver a exhibirse a partir del 11 de julio de 2026 tras décadas de resguardo.

El proyecto resalta porque se trata de una pieza única del Renacimiento italiano, tejida entre 1547 y 1549 por encargo del duque Cosme I de Médici. Su conservación reviste especial importancia dado que estuvo almacenada la mayor parte de los últimos 70 años debido a su fragilidad estructural.

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La restauración impulsada por TEFAF permitirá que esta obra vuelva al público internacional y reafirma la relevancia de las colecciones públicas en la preservación del patrimonio artístico del Renacimiento.

La decisión de TEFAF de financiar esta intervención marca la primera vez que su Fondo de Restauración Museística apoya la recuperación de un tapiz desde 2012. El anuncio del 28 de abril sitúa al Minneapolis Institute of Art en el centro de la atención mundial de la conservación artística.

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The Meeting of Dante and Virgil, 1546–49
El tapiz “The Meeting of Dante and Virgil” es la única pieza de la colección Médici expuesta fuera de Italia.

El tapiz, que mide 5,2 metros de alto por 2,4 metros de ancho, fue diseñado por Francesco Salviati y tejido por Jan Rost y su equipo en el taller florentino fundado por Cosme I de Médici. La obra muestra el encuentro entre Dante y Virgilio, protagonistas de la Divina Comedia.

Historia y singularidad del tapiz de Dante y Virgilio

Esta pieza destaca por su procedencia del taller de Florencia, fundado para competir con los grandes fabricantes de Bruselas. El enfoque del duque Cosme I de Médici motivó la contratación del maestro tejedor Jan Rost, responsable de dirigir a los artesanos. El diseño fue obra de Francesco Salviati, reconocido por su contribución al arte manierista.

La escena representada corresponde al inicio de la Divina Comedia. Por su gran tamaño y delicadeza, el tapiz constituye un testimonio excepcional de la habilidad técnica y la ambición del Renacimiento italiano.

Minneapolis Institute of Art (Mia)
El Minneapolis Institute of Art se consolida como un referente mundial en la conservación de textiles históricos.

Según el medio citado, es el único tapiz de estas características en una colección pública de Estados Unidos, lo que acentúa el valor de su preservación y próxima exposición.

A lo largo de los 70 años recientes, la obra permaneció almacenada por motivos de conservación, dada su sensibilidad a la luz y su deterioro estructural. Este largo resguardo subraya la importancia de la próxima reexposición ante el público.

Proceso y desafíos de la restauración del tapiz renacentista

La restauración estará a cargo del Midwest Art Conservation Center, instalado dentro del mismo MIA. El procedimiento incluye limpieza en húmedo de lanas y sedas, estabilización de zonas frágiles y retejido donde haya daños. Se instalará además un sistema seguro de exhibición para limitar la exposición a la luz y facilitar eventuales préstamos internacionales.

El museo ha desarrollado un marco personalizado que facilita tanto su protección como su transporte futuro. Estas medidas son necesarias considerando la sensibilidad histórica del tapiz. Según Artnet News, el proyecto requiere técnicas adaptadas al tamaño y las características de la pieza.

Francesco Salviati
El diseño del tapiz renacentista es obra de Francesco Salviati, uno de los grandes exponentes del manierismo italiano

Para TEFAF, esta restauración amplía el alcance de su fondo de conservación, hasta ahora enfocado en pinturas, esculturas y manuscritos, para abarcar también textiles de gran relevancia histórica.

Impacto cultural y perspectivas tras la restauración

La reapertura de “The Meeting of Dante and Virgil” en el Minneapolis Institute of Art fortalece la valoración del arte renacentista más allá de Europa. Max Bryant, curador asociado de artes europeas y escultura, afirmó que presentar obras de esta magnitud refuerza el vínculo entre las colecciones públicas y los visitantes.

TEFAF ha respaldado la restauración de piezas tan diversas como esculturas manieristas, cofres egipcios y manuscritos raros en museos internacionales.

Según el medio, esta intervención consolida al MIA como referencia en la conservación y presentación de obras históricas textiles. Volver a exhibir este tapiz constituye un momento clave para el museo y para el público interesado en el arte del Renacimiento italiano.

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