“Anxious Girl” de Lichtenstein vuelve al mercado después de 30 años y podría romper récords

Las pinturas de Roy Lichtenstein forman parte esencial de la historia del arte moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las pinturas más esperadas del pop art contemporáneo volverá a subastarse tras más de 30 años fuera del ojo público. “Anxious Girl”, de Roy Lichtenstein, será ofrecida por Christie’s en Nueva York con un valor estimado entre USD 40 millones y USD 60 millones, según informó Artnet News.

“Anxious Girl” es relevante en el mercado del arte porque forma parte de la exclusiva serie “Girl”, compuesta por solo 10 pinturas femeninas creadas entre 1963 y 1965. Su próximo paso por Christie’s representa una oportunidad singular para coleccionistas y expertos, ya que pocas obras de esta magnitud y rareza aparecen actualmente en el mercado.

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La subasta está programada para el 18 de mayo de 2026 en la “20th Century Evening Sale” de Christie’s. El lienzo, que ha permanecido en una colección privada tras su adquisición a los mecenas Horace y Holly Solomon, no se ha exhibido públicamente en más de tres décadas.

La pintura “Anxious Girl” de Roy Lichtenstein destaca por su rareza y relevancia histórica en el pop art contemporáneo

La casa de subastas estima que la pieza podría alcanzar el mismo rango que otros trabajos icónicos de Lichtenstein vendidos recientemente, destacó el medio citado.

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Características y relevancia de “Anxious Girl” en la obra de Lichtenstein

La obra, realizada en 1964, retrata a una joven de cabello rubio y ojos azules con gesto preocupado, vestida con camiseta amarilla y roja sobre un fondo de color uniforme.

Lichtenstein empleó su característico estilo cómic, tomando como referencia la portada de Tony Abruzzo para “Girls’ Romances” (DC Comics). El artista eliminó a los personajes secundarios de la escena original para enfocar toda la atención en el rostro y la psicología de la protagonista.

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La pintura “Nurse” de Roy Lichtenstein mantiene el récord de venta del artista con 95 millones de dólares

El cuadro destaca por el uso de puntos Benday, emblema del pop art y presente en todas las piezas de la serie “Girl”. En esta pintura, Lichtenstein aplicó personalmente la técnica, a diferencia de etapas posteriores donde delegó en asistentes de su estudio. Junto a “Tension”, es una de las dos obras de la serie que no están pintadas al óleo, un detalle que subrayó el medio.

Con unas dimensiones de 91 por 66 centímetros (36 por 26 pulgadas), “Anxious Girl” es más pequeña que otras piezas célebres como “Nurse” y “Sleeping Girl”. No obstante, su valor estimado —hasta USD 60 millones— se apoya en los antecedentes de ventas históricas y privadas, avalando el interés sostenido en el mercado del pop art de alta calidad.

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Sara Friedlander, presidenta de arte de posguerra y contemporáneo en Christie’s, señaló la trascendencia de este periodo creativo de Lichtenstein: “Cada artista tiene un momento crucial en que deja atrás su etapa inicial y se convierte en quien será”.

La serie “Girl” de Lichtenstein reúne solo 10 retratos femeninos y es considerada el epicentro de su impacto en el arte pop

Según recogió Artnet News, en estos años Lichtenstein definió el rumbo de su trabajo, que serviría de inspiración para generaciones futuras.

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La serie “Girl” y su impacto en el mercado del pop art

La serie “Girl”, producida entre 1963 y 1965, reúne apenas 10 retratos femeninos y es considerada el epicentro de la influencia de Lichtenstein en el pop art.

Entre las obras más reconocidas se encuentran “Frightened Girl”, “Seductive Girl” y “Sleeping Girl”, que fue vendida por USD 44,8 millones en Sotheby’s en 2012. “Nurse” conserva el récord del artista, alcanzando USD 95 millones en 2015.

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“Seductive Girl” es una de las obras más reconocidas de la exclusiva serie “Girl” de Roy Lichtenstein

De acuerdo con datos recogidos, 7 de las 10 ventas más altas en la carrera de Lichtenstein corresponden a retratos de mujeres, a pesar de que su producción general incluye más figuras masculinas.

Aun así, la serie “Girl” ha capturado el mayor interés entre coleccionistas, en un mercado donde, como señala Friedlander, “todo el mundo busca ahora arte pop, ya que no quedan muchas piezas originales de este calibre”.

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En “Anxious Girl”, la ausencia de personajes masculinos evidencia una constante en la narrativa visual de Roy Lichtenstein. Friedlander explicó: “Si un hombre aparece en la historia, suele estar en un plano secundario. En ‘Anxious Girl’, ni aparece”. Este tratamiento sitúa a la figura femenina en el centro, enfatizando su subjetividad y profundidad psicológica.

El valor estimado de hasta 60 millones de dólares refleja el interés sostenido por el pop art de alta calidad

La combinación de escasez, relevancia histórica y protagonismo femenino ha hecho que “Anxious Girl” se destaque como uno de los lotes principales de la temporada. La obra cuenta con el respaldo de una exposición especial de Christie’s y la atención sostenida del mercado internacional, detalló Artnet News.

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El rostro inquieto de “Anxious Girl” transmite una preocupación que parece ir más allá de la escena representada, dotando a la pintura de un misterio que incrementa su atractivo y el interés en su próxima subasta.