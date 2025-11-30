Oscar Wilde, a 150 años de su nacimiento: a medida que “El retrato de Dorian Gray” envejece, su relevancia solo crece

A medida que Dorian Gray envejece, su relevancia solo crece (Crédito: L'Hotel)

La temporada pasada en Broadway, uno de los espectáculos más comentados fue la adaptación de Kip Williams de la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Originalmente presentada por la Compañía de Teatro de Sídney, la producción contó con 26 personajes, todos interpretados por la actriz de Succession, Sarah Snook. Cuando el espectáculo se trasladó al West End de Londres, Snook ganó un Premio Olivier; en Broadway, ganó un Tony.

El retrato de Dorian Gray Por Oscar Wilde eBook Gratis Descargar

Aunque el programa era completamente moderno, con abundante magia tecnológica, la historia no lo era. La novela de Wilde se publicó en 1891. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es que Dorian Gray sigue siendo relevante para el público moderno?

El académico Richard A. Kaye, editor de DH Lawrence Review, analiza esta longevidad con el sugerente El retrato de Dorian Gray en el siglo XXI. Esta colección de 14 ensayos, escritos por distinguidos académicos y expertos, sostiene que la única novela de Wilde es tan relevante hoy como lo fue cuando apareció por primera vez, quizás incluso más. “No solo es un texto canónico, ampliamente enseñado en las aulas de pregrado y posgrado, sino que también es una obra de ficción muy popular entre los lectores no académicos”, escribe Kaye en la introducción. “En las últimas dos décadas, El retrato de Dorian Gray se ha consolidado junto a otros textos británicos ‘góticos’ de larga data, como Frankenstein de Mary Shelley, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y Drácula de Bram Stoker“.

Sarah Snook en “El retrato de Dorian Gray”, adaptación de Kip Williams, uno de los espectáculos más comentados de Broadway (Crédito:: Marc Brenner)

Este no siempre fue el caso. Cuando los lectores conocieron a Dorian Gray, su historia a menudo fue criticada, creando un escándalo que tuvo un profundo impacto en la vida de Wilde. La publicación de la historia se puso en marcha en 1889 cuando J. M. Stoddart, editor jefe de la revista Lippincott’s Monthly Magazine, con sede en Filadelfia, ofreció una cena en el Hotel Langham de Londres para Wilde, Arthur Conan Doyle y T. P. Gill, quienes encargaron novelas cortas a los tres. Wilde terminó otras obligaciones y luego trabajó sin descanso durante cuatro semanas reutilizando una obra anterior titulada El retrato del Sr. WH y presentó El retrato de Dorian Gray en abril de 1890. Preocupado por la posible reacción negativa del público ante el evidente matiz homosexual de algunos pasajes, Stoddart recortó 500 palabras antes de publicar la novela corta en el número de julio de Filadelfia y Londres.

Sus ediciones no mitigaron las reacciones negativas. En su introducción a The Uncensored Portrait of Dorian Gray, publicada por Belknap Press en 2012, Nicholas Frankel escribe: “[La novela] fue inmediatamente controvertida. [Un] segmento significativo de la prensa británica reaccionó con abierta hostilidad, condenándola como ‘vulgar’, ‘impura’, ‘venenosa’, ‘deshonrosa’ y ‘una farsa’”. Como resultado, en 1891, cuando la editorial londinense Ward, Lock & Co. decidió publicar Dorian Gray como libro, Wilde esperaba mitigar las críticas añadiendo seis nuevos capítulos y un prefacio en el que presentaba un discurso sobre el esteticismo, un documento que defendía la importancia del arte por el arte. Ignorando el intento de Wilde de elevar el discurso, los críticos degradaron la novela, usando palabras como “insalubre” y “demente” para atacarla.

A pesar de la controversia, Wilde siguió a Dorian Gray con un periodo de productividad asombrosa durante el cual escribió las obras El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia, Un marido ideal y su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto. Estaba en la cúspide de su capacidad creativa en abril de 1895 cuando fue arrestado por “indecencia grave”. Casado con Constance Wilde y con dos hijos, Wilde, sin embargo, tuvo encuentros homosexuales que culminaron en una aventura con Lord Alfred Douglas, 16 años menor que él. Fue condenado a dos años de trabajos forzados en prisión. Kaye cree que Dorian Gray “ayudó en el procesamiento de Wilde... cuando se leyeron en voz alta en el tribunal secciones de la edición de Lippincott, más explícitamente homoerótica". El encarcelamiento fue desgarrador y Wilde murió tres años después de su liberación, habiendo escrito pocas obras nuevas. Tenía 46 años.

"El retrato de Dorian Gray"

Durante años tras la muerte de Wilde, Dorian Gray permaneció manchada por el escándalo. Los lectores se sentían incómodos con el hedonismo y el subtexto homosexual, viéndola como una novela fin de siècle. En 1945, la adaptación fílmica de Albert Lewin amplió el público de la historia, pero el crítico Bosley Crowther opinó que “Wilde probablemente se habría reído ante la pomposidad de la película”. Solo en 1980, cuando Joyce Carol Oates publicó el ensayo “‘El retrato de Dorian Gray’: La parábola de la caída de Wilde”, la visión cambió. Llamándola “una de las novelas inglesas más impactantes”, Oates vio en ella “una meditación sumamente seria sobre el papel moral del artista”. Sólo recientemente, la novela pasó a considerarse una obra importante y no solo un relato gótico.

Sobre ese giro argumental. En 1887, tras posar para la retratista Frances Richards, Wilde bromeó: “¡Qué trágico! Este retrato nunca envejecerá, y yo sí. ¡Ojalá fuera al revés!”. Con esa idea, Wilde comenzó su historia. En la novela, tras encargarle un retrato a Basil Hallward en presencia de Lord Henry Wotton, Dorian Gray, un joven bello, objeto de adoración tanto del pintor como del espectador, hace un pacto para que el cuadro envejezca en su lugar. Las acciones de Dorian, interludios decadentes y relaciones ambiguamente homosexuales, solo dañan la figura pintada, que Dorian guarda en secreto.

Su corrupción interna produce una destrucción visible en la figura del cuadro: Dorian seduce a Sybil Vane, una actriz, luego incumple su promesa de matrimonio, la lleva al suicidio. Cuando le muestra a Hallward el retrato deforme, ante el horror del artista, Dorian lo asesina. Luego chantajea a Alan Campbell, un científico y antiguo amante, para que destruya el cuerpo; este acto atormenta a Campbell, que termina suicidándose. Al final, Dorian destruye el cuadro apuñalándolo: la imagen se regenera, y el propio Dorian muere, envejecido y monstruoso.

En 1945, la adaptación fílmica de Albert Lewin amplió el público de la historia

Históricamente, Dorian Gray se interpretó como una advertencia contra el hedonismo, una reflexión sobre el esteticismo y sobre la relación entre arte y vida. Pero Kaye sostiene que la novela “sigue siendo una obra misteriosa, conmovedora y esquiva, más aún hoy que cuando Oates opinó sobre ella". No sorprende que, en una cultura obsesionada con la juventud, despierten empatía el deseo de Dorian por la eternidad. Tampoco que los lectores actuales, fascinados por lo paranormal —Harry Potter, la novela romántica, Stranger Things— encuentren afinidad con el realismo mágico de Wilde.

Pero existe una razón clave para la vigencia de Dorian Gray. Hoy puede considerarse una novela “gay”. Wilde usa las relaciones homosexuales de Dorian como fuente de la degradación del retrato, reflejando la visión victoriana de la homosexualidad. Cuando Dorian se vuelve monstruoso, manipula a Campbell porque este, como antiguo amante, teme ser descubierto. Además, el motor subyacente de la novela es el amor silenciado de Hallward por Dorian: amor imposible de expresar.

Dorian Gray es un alegato sobre las fuerzas destructivas que se desatan cuando la sociedad prohíbe vivir la verdadera identidad. Es lo que destruyó a Wilde cuando tanto podía aportar a la literatura. Actualmente, la novela puede ser también vista, como la define un crítico, una de las “obras fundamentales de la cultura gay moderna”.

Fuente: The Washington Post