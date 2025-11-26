Cultura

Un proyecto literario de la colombiana Vanessa Londoño ganó un premio en Londres

El certamen organizado la Biblioteca Británica y el Hay Festival seleccionó “Por las aguas de arribo”

Vanessa Londoño es elegida en Londres por la Biblioteca Británica y el Hay Festival

La escritora colombiana Vanessa Londoño es una de las dos ganadoras de un certamen literario organizado en Londres por la Biblioteca Británica y el Hay Festival, que premia el proyecto de un libro, anunciaron los organizadores.

El certamen, llamado Premio de Literatura Eccles Centre y Hay Festival 2026, que cumple su decimoquinta edición, recompensará con 20.000 libras (unos 26.700 dólares) a cada una de las ganadoras, Vanessa Londoño y la británica, de origen jamaicano, Jacqueline Crooks.

El lauro se otorga anualmente a dos escritores que se encuentran en las primeras etapas creativas de un nuevo libro relacionado con las Américas.

Precisamente, una de las condiciones para escribir el libro es utilizar las colecciones de las Américas de la Biblioteca Británica.

En ese sentido, la recompensa incluye “hasta un año de residencia en la Biblioteca Británica para desarrollar el proyecto”.

Vanessa Londoño “presenta una propuesta contundente para su libro Por las aguas de arribo, que explora la vasta colección de mapas imaginados que intentaron ubicar la mítica ciudad sudamericana de Manoa —también conocida como El Dorado—, que se decía estaba situada en algún lugar entre la cordillera occidental de los Andes y el océano Atlántico, en lo profundo del interior de Colombia”, explicó el jurado del premio londinense.

“La obra de Londoño revela cómo, incluso cuando los pueblos indígenas fueron brutalmente forzados a convertirse al catolicismo, los propios europeos fueron moldeados sin saberlo por las mitologías indígenas sudamericanas, impulsados por su febril obsesión con el oro”, añadieron los organizadores del premio.

Una vez que Vanessa Londoño haya finalizado su obra, se promoverá en eventos del Hay Festival en Reino Unido y América Latina.

El Hay Festival es una organización que promueve eventos internacionales de literatura y artes que reúnen a escritores, periodistas, científicos, artistas, pensadores y público en general.

Las dos ganadoras salieron de una lista de seis finalistas, en la que estaba también la escritora mexicana Carmen Ávila.

Vanessa Londoño, nacida en Bogotá en 1985, fue finalista del Premio Nacional de Novela de 2022, del Ministerio de Cultura de Colombia.

En 2017, la escritora colombiana recibió el Premio de Literatura Aura Estrada, en Oaxaca, y el Premio Nuevas Plumas de Crónica Periodística, Guadalajara, ambos en México.

Fuente: AFP.

Foto: David Amado.

