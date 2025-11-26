Cultura

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

La librería digital Bajalibros se suma a la fecha con promociones de autores de primera línea, que ya están disponibles

En este Black Friday habrá
En este Black Friday habrá muchas ofertas en libros electrónicos de primer nivel

Una serie de descuentos en Bajalibros reúne novelas de guerra, epidemias, militancia política y ciencia aplicada al bienestar, un catálogo diverso que ya está listo para aprovechar por el Black Friday.

book img

La forma del agua (Comisario Montalbano 1)

$1,99 USD

Comprar
book img

Tu microbiota importa

$4,99 USD

Comprar
book img

Por si no te vuelvo a ver

$4,99 USD

Comprar
book img

El poder de quererte

$6,99 USD

Comprar
book img

Mi amiga ansiedad

$4,99 USD

Comprar
book img

30 sunsets para enamorarte (Bali 1)

$4,99 USD

Comprar
book img

El manuscrito (Camino Island 2)

$5,49 USD

Comprar
book img

Tus veranos y mis inviernos (Mediterráneo 1)

$4,49 USD

Comprar
book img

Dos chicas de Shanghai

$4,49 USD

Comprar
book img

La peste

$5,49 USD

Comprar
book img

Comer para sanar

$5,99 USD

Comprar
book img

Aquel verano en París

$4,99 USD

Comprar
book img

El paso a paso de la ley de la atracción

$4,49 USD

Comprar
book img

Una vacante imprevista

$2,99 USD

Comprar
book img

Dune (Nueva edición) (Las crónicas de Dune 1)

$4,49 USD

Comprar
book img

La mansión. Tiempos gloriosos

$5,49 USD

Comprar
book img

Desbloquea tu potencial

$5,49 USD

Comprar
book img

El corazón del daño

$4,99 USD

Comprar
book img

El amante japonés

$4,99 USD

Comprar
book img

Secretos al alba

$4,49 USD

Comprar
book img

Todo lo que quiero eres tú

$4,99 USD

Comprar
book img

Luz de agosto

$4,99 USD

Comprar
book img

Nosotros dos en la tormenta

$4,99 USD

Comprar
book img

Las Doncellas

$3,99 USD

Comprar

Las promociones incluyen El amante japonés, de Isabel Allende; La peste, de Albert Camus; Nosotros dos en la tormenta, de Eduardo Sacheri; y Tu microbiota importa, del Dr. Ismael Palacios García, entre muchos otros libros. Las cuatro obras permiten recorrer temas como la memoria histórica, el encierro, la violencia política y la divulgación científica.

En los últimos años, el Black Friday ha dejado de ser una fecha exclusiva para electrónica o moda para consolidarse también como un momento clave para el comercio digital de libros. Según datos de Adobe Analytics, en 2024 las ventas online durante Black Friday en Estados Unidos alcanzaron los 10.800 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 10,2%. Aunque no todos esos ingresos corresponden a libros, la tendencia muestra un impulso sostenido del comercio digital, y las promociones editoriales aprovechan ese auge para posicionar ofertas en e-books.

Las oportunidades de estos días
Las oportunidades de estos días

El amante japonés explora la relación entre una anciana judía polaca que vive en San Francisco, y Ichimei, un jardinero japonés. La novela, que se narra en el presente de 2013 en una residencia de ancianos, explora la vida secreta de Alma y sus recuerdos, salpicados por el contexto histórico de los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Allende articula la novela alrededor del desplazamiento, la discriminación y la persistencia de los vínculos a lo largo de décadas.

La peste, publicada en 1947, sitúa a la ciudad de Orán en medio de una epidemia que transforma la vida cotidiana. Camus observa la conducta colectiva frente al encierro, los mecanismos de solidaridad y los efectos morales del miedo. El libro volvió al centro del debate público durante la pandemia por su lectura filosófica del contagio y la resistencia.

Los libros de salud también
Los libros de salud también son parte de las ofertas del Black Friday.

Nosotros dos en la tormenta, de Eduardo Sacheri, transcurre en 1975, un año marcado por la violencia política en Argentina. Dos amigos de la infancia quedan atrapados en organizaciones armadas enfrentadas, y la novela indaga cómo la militancia clandestina altera los vínculos personales en un contexto donde las decisiones adquieren un costo alto. Sacheri combina hechos históricos con una exploración íntima de la lealtad y el dilema moral.

En Tu microbiota importa, el Dr. Ismael Palacios García explica qué es la microbiota intestinal, cómo interactúa con procesos metabólicos y qué evidencia científica sustenta su influencia en la salud general. El libro sintetiza estudios recientes en gastroenterología e inmunología para públicos no especializados.

Las promociones del Black Friday en Bajalibros incluyen también otros títulos de ficción, fantasía, romance, divulgación y autoayuda. La lista completa que aparece en tu carpeta muestra una variedad amplia de géneros.

Otros libros en promoción

  • Por si no te vuelvo a ver (Laura Martínez-Belli)
  • El manuscrito (John Grisham)
  • Luz de agosto (William Faulkner)
  • Desbloquea tu potencial (María José Ramírez)
  • El corazón del daño (María Negroni)
  • Dune (Frank Herbert)
  • La mansión. Tiempos gloriosos (Anne Jacobs)
  • Tus veranos y mis inviernos (May Boeken)
  • Aquel verano en París (José Luis Diéguez-Garde)
  • Todo lo que quiero eres tú (Violeta Reed)
  • Mi amiga ansiedad (Bea Córdova)
  • Secretos al alba (Gabriela Exilart)
  • 30 sunsets para enamorarte (Mercedes Ron)
  • El poder de quererte (María Paz Blanco)
  • Comer para sanar (Dr. William W. Lee)
  • El paso a paso de la ley de la atracción (Alexandra Nizhelskaya)
  • Una vacante imprevista (J.K. Rowling)
  • Dos chicas de Shanghai (Lisa See)
  • Las doncellas (Alex Michailides)
  • La forma del agua (Daniel Kraus y Guillermo De Toro)

