Cultura

Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo: “Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”

Detrás de esta cita viral se esconde una carta privada enviada en 1916 a Fanny Bowditch, una paciente en crisis. La historia de una búsqueda espiritual que marcó el camino de la conciencia moderna

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Carl Jung
Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo: “Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta” (Crédito: Bettmann Archive)

En el vasto océano de frases motivacionales que inundan las redes sociales, hay una que sobrevive al paso del tiempo por su profundidad filosófica: “Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”. Pero, lejos de ser un eslogan de autoayuda contemporáneo, estas palabras pertenecen a una carta privada escrita en 1916 por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. La destinataria de la carta fue Fanny Bowditch, una mujer estadounidense, paciente suya, que estaba en crisis.

Fanny no era una desconocida para el círculo psicoanalítico. En primer lugar porque era de un respetado profesor de medicina de Harvard. Ella había llegado a Zúrich sumida en una profunda depresión y crisis existencial, buscando en Jung una guía que la medicina tradicional no lograba darle. La relación entre ambos era la de analista y paciente, pero en una época donde el encuadre terapéutico era mucho más poroso y epistolar que el actual. Fanny representaba el desafío clínico constante de Jung.

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El gran desafío era un problema de época: individuos que, habiendo cumplido con las expectativas sociales “externas”, sentían un vacío interior devastador. En aquella carta, fechada el 22 de octubre de 1916, Jung intenta explicarle a Fanny que su búsqueda de respuestas en el mundo exterior —en las opiniones de los demás, en las normas sociales o en los viajes— es lo que la mantiene en un estado de “sueño” o alienación. La frase completa en el original alemán es un llamado a la introspección radical.

Jung y Freud en una foto grupal de 1909 (Crédito: Granger/Shutterstock)
Jung y Freud en una foto grupal de 1909 (Crédito: Granger/Shutterstock)

Para Jung, el mundo externo es el escenario de las proyecciones; vemos en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos. Solo al “mirar hacia adentro”, al enfrentarse con la propia sombra y los arquetipos, el individuo puede alcanzar el proceso de individuación, que no es otra cosa que el despertar a la propia verdad. Esta frase es, posiblemente, el resumen perfecto de toda su cosmovisión, algo que puede verse reflejado en su autobiografía Recuerdos, sueños, pensamientos.

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Para el padre de la psicología analítica, el “sueño” de mirar hacia afuera es una distracción del ego. El “despertar” es un acto de valentía: implica reconocer que la psique es un universo tan vasto y real como el mundo físico. Esta idea atravesaría toda su obra, desde el complejo Libro Rojo hasta sus estudios en Psicología y alquimia. La historia de Fanny Bowditch terminó siendo un caso el éxito de este método. Ella no solo superó su crisis, también fue una colaboradora cercana y traductora de la obra de Jung.

"Los libros negros", de Carl Gustav Jung (Margarethe Fellerer)
Carl Gustav Jung

Quién fue Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) fue un influyente psiquiatra y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis y fundador de la psicología analítica. Nacido en Kesswil, su carrera dio un giro tras su intensa y luego fracturada relación con Sigmund Freud, de quien se distanció por discrepancias teóricas sobre la naturaleza de la libido y el inconsciente. Exploró los vínculos entre psicología, mitología y religión, introduciendo conceptos como el inconsciente colectivo o la extraversión y la introversión.

Su producción literaria abarca más de veinte volúmenes. Entre sus obras más destacadas se encuentran Tipos psicológicos, donde categoriza las personalidades humanas; El hombre y sus símbolos, puerta de entrada para el gran público; y el póstumo y autobiográfico Recuerdos, sueños, pensamientos. Sin embargo, su trabajo más enigmático es el Libro Rojo (o Liber Novus), un manuscrito que permaneció inédito durante décadas y que documenta su propio descenso a los abismos de la psique.

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