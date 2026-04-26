España Cultura

Los recuerdos de Brian May sobre el final de Freddie Mercury y Queen: “Me dijo: ‘Escríbeme algo. Sé que no tengo mucho tiempo. Yo lo cantaré’”

Los últimos discos de la banda fueron grabados en un estudio de Suiza, donde buscaron encontrar la privacidad necesaria para trabajar en los que serían los últimos discos de la banda

Guardar
Imagen de los miembros de Queen durante su estancia en Montreux.
Imagen de los miembros de Queen durante su estancia en Montreux.

En 1990, la mansión de West London, donde vivía Freddie Mercury, estaba rodeada por decenas de periodistas de tabloides de todo el mundo montando guardia. El objetivo: saber qué ocurría con el cantante de Queen, al que cada vez se le veía más deteriorado en sus apariciones en público, mientras los rumores de que el legendario vocalista había dado positivo en VIH no dejaban de crecer.

Pero mientras la prensa sensacionalista no dejaba de intentar conseguir la confirmación de la tragedia, los miembros de Queen se cerraron en banda para proteger la privacidad de su cantante. Con el paso de los años, Brian May ha revelado cómo se gestaron las últimas grabaciones del grupo. Según el guitarrista, Mercury era consciente de su final y pidió a sus compañeros que siguieran escribiendo material sin descanso. “Escríbeme cosas, sé que no tengo mucho tiempo. Yo lo cantaré y luego haced lo que queráis con ello”, recuerda May que le dijo en una ocasión su compañero. Esta urgencia dio lugar a Innuendo, un álbum ambicioso que devolvió a la banda a sus raíces justo antes del final.

'Innuendo', el último álbum que Freddie Mercury sacó con Queen mientras estuvo vivo.
'Innuendo', el último álbum que Freddie Mercury sacó con Queen mientras estuvo vivo.

Un último esfuerzo

Debido a la presión mediática, Queen decidió trasladar su trabajo a los estudios Mountain en Montreux, una ciudad de Suiza famosa por sus vistas al lago Lemán y su Festival de Jazz. La banda ya había trabajado allí varias veces, pero nunca con una necesidad tan grande de refugiarse del mundo. Mercury quería privacidad y, a pesar de su fragilidad física, quiso también centrarse en el trabajo.

Más tarde, el batería del grupo, Roger Taylor, explicaría que esto se debía a que la banda era el motor del cantante para seguir levantándose cada día. Allí grabaron algunos de los temas más emblemáticos de esa última etapa: The Show Must Go On, I’m Going Slightly Mad o These Are The Days Of Our Lives. Todas ellas tendrían una gran acogida dentro de Innuendo, disco tras el cual pediría volver a grabar en los estudios suizos.

Cubierta de 'Made In Heaven', el álbum de Queen tras la muerte de Freddie Mercury.
Cubierta de 'Made In Heaven', el álbum de Queen tras la muerte de Freddie Mercury.

Este periodo de trabajo intenso, descrito por los miembros de la banda en el documental Days Of Our Lives, fue una carrera contra reloj. Mercury, apoyado en la mesa de mezclas y animándose con vodka cuando sus fuerzas flaqueaban, registró las que serían sus últimas interpretaciones vocales. Mother Love sería la última canción que el vocalista grabaría, algo que Brian May recuerda como un episodio trágico, ya que su compañero se detuvo antes de terminarla y le dijo: Brian, no puedo más. Me estoy muriendo". May tuvo que cantar la última estrofa años después.

Un proceso “ridículamente doloroso”

Tras la muerte de Mercury, el grupo se enfrentó al reto de dar coherencia a esos retazos de voz. En 1994, May, Roger Taylor y John Deacon se reunieron para dar forma a Made In Heaven (1995). El proceso fue complejo: tuvieron que trabajar sobre las cintas de Montreux y rescatar material previo, como las versiones de I Was Born To Love You o Made In Heaven (originalmente del disco en solitario de Freddie, Mr. Bad Guy), para integrarlas en el sonido característico de Queen.

Videoclip de 'These Are The Days Of Our Lives', de Queen.

Brian May reconoce que el proceso fue “ridículamente doloroso”, al tener que pasar meses escuchando la voz de su amigo fallecido. Sin embargo, el guitarrista defiende que completar este álbum fue la forma de ejecutar el testamento musical de Mercury. Al final, el disco no solo fue un éxito de ventas, sino el cierre necesario para que la banda pudiera procesar su duelo y cumplir la última promesa hecha en el estudio.

Temas Relacionados

Freddie MercuryQueenMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aristóteles, filósofo griego: “Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos; la victoria más difícil es sobre uno mismo”

El autor de tratados como la ‘Política’ o ‘Ética a Nicómaco’ fue de los primeros pensadores en abordar la importancia del autodominio

Aristóteles, filósofo griego: “Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos; la victoria más difícil es sobre uno mismo”

Esta película de Hayao Miyazaki es de las más infravaloradas del director, pero cambió para siempre su carrera: “Decidí cambiar mi tipo de heroína”

Tras recibir varias críticas por parte de algunas espectadoras, el director decidió construir personajes femeninos más humanos y complejos, sentando las bases de las que serían sus obras más conocidas

Esta película de Hayao Miyazaki es de las más infravaloradas del director, pero cambió para siempre su carrera: “Decidí cambiar mi tipo de heroína”

‘Kraken’, la saga de Eva García Sáenz de Urturi, vuelve a la gran pantalla: “En el cine español hay sagas de comedia como ‘Torrente’, pero no de thriller. Eso sería bueno”

‘Infobae’ entrevista a Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, directores de ‘Kraken. El libro negro de las horas’, en cines desde el 24 de abril

‘Kraken’, la saga de Eva García Sáenz de Urturi, vuelve a la gran pantalla: “En el cine español hay sagas de comedia como ‘Torrente’, pero no de thriller. Eso sería bueno”

“Koljós”, de Emmanuel Carrère: una amorosa literatura de duelo que viaja hacia los secretos y los fantasmas de su historia familiar

Con la guerra en Ucrania de fondo, el nuevo libro del gran escritor francés es una deslumbrante novela de no ficción que es un singular cruce de biografía, crónica y homenaje a sus padres, que murieron en 2023

“Koljós”, de Emmanuel Carrère: una amorosa literatura de duelo que viaja hacia los secretos y los fantasmas de su historia familiar

Una serie animada retoma el camino de la saga ‘Stranger Things’ con estilo retro, nuevas criaturas y secretos ocultos

“Tales From ’85″, estreno de esta semana, rescata la esencia ochentosa de la exitosa serie original e introduce un aire fresco a las aventuras de Eleven y su amigos en Hawkins

Una serie animada retoma el camino de la saga ‘Stranger Things’ con estilo retro, nuevas criaturas y secretos ocultos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo