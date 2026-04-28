Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del martes 28 de abril

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en 2026 con programación especial y actividades para todos los públicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo, desde el jueves 23 de abril y continuará hasta el lunes 11 de mayo de 2026. Tras un primer fin de semana con una amplia programación, el evento se consolida como el mayor encuentro cultural de la Argentina y uno de los más relevantes de América Latina.

Entre los principales atractivos de este año, destacan la presencia de los escritores galardonados con el Premio Nobel de Literatura J.M. Coetzee y Mo Yan, además de una delegación de aproximadamente 60 autores peruanos, ya que Perú es el país invitado de honor. La feria ofrece espacios especiales para homenajes, exposiciones y experiencias interactivas, como el pabellón dedicado a Jorge Luis Borges en el 40° aniversario de su muerte y una muestra sobre la censura durante la dictadura militar iniciada en 1976.

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Premios Nobel de Literatura como J.M. Coetzee y Mo Yan encabezan la lista de invitados internacionales de la Feria del Libro 2026 - (Fundación El Libro)

Toda la programación de la Feria del Libro el 28 de abril

14:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

14:15 h

Contaconmigocuentos por Lisi Amondarain. Cuentos para soñar en colores. Un encuentro para toda la familia donde los cuentos cobran vida a través de los títeres.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Lisi Amondarain

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

La Feria del Libro ofrece propuestas interactivas para toda la familia, desde talleres de cuentos y robótica hasta laboratorios de poesía y arte para niños y jóvenes - (Celeste Sawczuk)

14:30 h

Presentación del libro Cuento con Derechos 6.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Alejandra García, Genoveva Ferrero, Carolina Stanley, Jessica Malegarie y Lucía Burundarena

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Curso sobre Ricardo Güiraldes desconocido. Sus búsquedas espirituales al cumplirse 140 años de su nacimiento y un siglo de la primera edición de “Don Segundo Sombra.” (Clase 2).

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Antonio Las Heras

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

La literatura y el entorno sociocultural (en el pasado, en el presente y en el futuro)

Organiza: SADE

Participa: Margarita Cristina Mac-Leod

Coordina: SADE Sur Bonaerense, SADE Alte Brown, SADE Lomas

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Código Rojo, el libro de las emergencias en la Republica Argentina”.

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Organiza: Editorial Raigal

Participa: Dr. Gaspar Costa, Lic. Jose Luis Pérez, Alejandro Peronace, Dr. Gabriel Lebersztein

Coordina: Lic. Nicolás del Mármol

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Ronda de cuentos. A partir de los títulos de la editorial vamos a leer y jugar con los cuentos. De 5 a 9 años.

Organiza: Papel Limón

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Lectura de “Siempre cerca”, cuento sobre el rol del AT. Actividad para familias que buscan comprender el rol del AT desde una mirada sensible y respetuosa.

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Organiza: Bianca Ediciones

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Laboratorios Itinerantes. Taller participativo. En el IBioBA se realizan investigaciones de vanguardia para obtener nuevos conocimientos sobre los mecanismos moleculares de enfermedades humanas relevantes.

Organiza: Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA, CONICET-Max Planck)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos, Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA-CONICET). Aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para robots móviles.

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Organiza: Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA-CONICET)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

15:00 h

De lo cotidiano a lo extraordinario. Este taller de Cristian Turdera invita a desarrollar la capacidad de transformar conceptos cotidianos en ilustraciones narrativas y fantásticas.

Organiza: VR Editoras

Participa: Cristian Turdera

Coordina: Agostina Schenone

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en 360°, animación e ilustración clásica de libros. De 5 a 12 años.

Organiza: Instituto Ucraniano

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

La programación incluye homenajes a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento y exposiciones sobre censura durante la dictadura militar - (Celeste Sawczuk)

15:30 h

Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Presentación del libro Experiencias y lecciones de la implementación de la norma ISO 9001: 2015 en el Poder Judicial de la CABA.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Alejandra García, Genoveva Ferrero, Karina Leguizamón, Adrián Pérez y Miguel Gliksberg

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Un diálogo cultural entre Ciudades Argentinas y Arequipa Perú.

Organiza: SADE

Participa: Hugo Mársico

Coordina: SADE La Plata, SADE Berisso, SADE Atlántica

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Encuentro de narrativa peruana: voces de Almandino Editores.

Organiza: Almandino Editores

Participa: Leonardo Paredes, Gustavo Cabello, Patricia Apaza y Zoila R. Luque

Coordina: Patricia Apaza Olivares

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “La cuestión bonaerense”. Apuntes para un nuevo contrato social.

Organiza: EUDEM - Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata

Participa: Maximiliano Abad

Coordina: Gonzalo Asíz

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Aportes al Patrimonio Nacional y Americano. Lanzamiento de la Colección CEDODAL en la Biblioteca Congreso de la Nación.

Organiza: Biblioteca del Congreso de la Nacion / OEI Argentina

Participa: Arquitectos Ramón Gutierrez y Graciela Viñuales

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Lorca Renacido. Un sombrero cae boca arriba y se vuelve un nido de versos y títeres. Narración oral para toda la familia que celebra la vida y la palabra. De 9 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Miguel Fo

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Karina Battat

Coordina: No mencionado

Sala: Taller

Pabellón: Zona Infantil Pabellón Amarillo

17:00 h

Prevención de Bullying y fortalecimiento de la autoestima. De 5 a 12 años.

Organiza: La Casa de Ronald Mc.Donald Argentina

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Perú es el país invitado de honor con una importante delegación de 60 autores y actividades culturales y literarias destacadas - (Prensa delegación de Perú)

17:30 h

Presentación de libro “La trama de la formación docente”, perteneciente a la colección Escuela de Educación. Universidad de San Andrés y Aique Grupo Editor.

Organiza: Aique Grupo Editor

Participa: Rebeca Anijovich

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

El Instituto Cervantes presenta el Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras. Este volumen colectivo reúne un centenar de voces que convocan el universo vargasllosiano.

Organiza: Instituto Cervantes (España)

Participa: Luis García Montero y Morgana Vargas Llosa

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Somos esenciales. Generar un espacio de diálogo a partir de fragmentos de la serie documental “Ser esencial”, para reflexionar sobre redes de cuidado en contextos de vulnerabilidad.

Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Participa: Patricia Ataria, Santiago Chostsourian, Mirna Florentín, Alejandro Ledesma y Diego Dracu Carrizo

Coordina: Walter Peña

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Juan B. Yofre presenta “Los generales”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: Juan B. Yofre

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Horacio Tettamanti. Un destello logístico”.

Organiza: De los Cuatro Vientos Editorial

Participa: Agustín Barletti y Horacio Tettamanti

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Philip Kotler, junto a su equipo, continúa actualizando la mirada sobre el quehacer del marketing en un contexto digital e innovador.

Organiza: LID

Participa: Reynaldo Rivera y Liliana Fassi

Coordina: Maria Laura Caruso

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

El ingreso es gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes, estudiantes, jubilados, pensionados y quienes presenten tarjeta Pase Cultural o Cuenta DNI - (Celeste Sawczuk)

Ricardo Lorenzetti presenta su nuevo libro, “El liderazgo del caos”

Organiza: Siglo XXI Editores

Participa: Ricardo Lorenzetti

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Cuando la discapacidad se vuelve maestra de vida: Mariana Santini invita a repensar la diversidad y la discapacidad desde historias reales y experiencia personal.

Organiza: Emporio Ediciones

Participa: Mariana Santini

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

¡Corre, pequeño Chaski! Una aventura en el Camino Inka. Los niños descubrirán el sistema de mensajería inca y el Qhapaq ñan. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Alfredo Bonifacio

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Karina Battat

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

Entrega del Premio Isay Klasse.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

¿Por qué leer cuentos de hadas en la escuela? Se plantea un recorrido por Jacob y Wilhelm Grimm, destacando la importancia de fortalecer competencias lectoras.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Alicia Enriqueta Origgi

Coordina: Nazhira

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Amor y Drama: ¿qué nos atrapa al leer? Una charla sobre el lugar del romance en la literatura juvenil y por qué ciertas historias se vuelven tan adictivas.

Organiza: Ediciones Granica

Participa: Ivana Kasper, Camila Pérez Ferrante, Fiorella Molina y Candela Boggiatto

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Paula Maffía y Lucy Patané en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Paula Maffía y Lucy Patané

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central Exterior

Pabellón: Exterior

Perú es el país invitado de honor con destacadas actividades, mesas de narrativa, talleres y espectáculos, reforzando el intercambio cultural entre Argentina y América Latina - (Prensa delegación de Perú)

19:00 h

Luego de 40 años en medios de comunicación, Adrián Noriega nos invita a reflexionar acerca de nuestras Benditas heridas.

Organiza: Editorial Libella

Participa: Adrián Noriega

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Transformando la escuela secundaria. Un plan de acción para Argentina y la región.

Organiza: Santillana

Participa: Santillana junto a Agustina Blanco

Coordina: Santillana

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación de libro.

Organiza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Guardianes del Patrimonio: el arte de preservar nuestra historia para las generaciones del mañana.

Organiza: Editorial Art City Buenos Aires

Participa: Giselle Canosa y María Pía Tamborini

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

La Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA presenta sus novedades editoriales.

Organiza: Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA

Participa: Lic. Eduardo Pugliese, Dra. Silvina Luz Mansilla, Dr. Juan Ortiz de Zárate, Lic. Nilda Vineis, Mg. Alfonso Garzón Charry y Dr. Juan María Veniard

Coordina: Dr. Julián Mosca

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

El influencer de Dios. Presentación de los escritos oficiales de Carlo Acutis.

Organiza: Agape

Participa: Padre Juampi Rossetti y Mg. Agustín Podestá

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Humor hecho Pelota” del Grupo Quadritos, viñetas humorísticas sobre el fútbol en ocasión del Mundial 2026.

Organiza: Museo de la Ilustración Gráfica

Participa: Jorge Meijide, Sergio Más y Mauricio Giacomino

Coordina: Hugo Maradei

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La Feria del Libro brinda acceso gratuito a menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes, estudiantes, jubilados, pensionados y quienes poseen tarjeta Pase Cultural - (Fundación El Libro )

Kiran Desai presenta “La soledad de Sonia y Sunny”.

Organiza: Fundación El Libro y Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: Kiran Desai

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Azul

Presentación de “¿Qué te apasiona?”.

Organiza: Galerna

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Alessandro Masi presenta su libro “La obra perfecta. Vida y muerte de Masaccio”.

Organiza: Sociedad Dante Alighieri y la Cátedra Pontificia de la UCA

Participa: Alessandro Masi

Coordina: Dr. Marco Gallo

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Sexualidad, amor y temporalidad de las travestis y mujeres trans en el Alto Valle de Río Negro. Conversatorio sobre “No me pueden ver con vos”.

Organiza: Editorial Leviatán

Participa: Paula Labeur, Graciela Morgade y Seoane

Coordina: No mencionado

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Maratón de la Lectura: Textos Prohibidos. Lectura de fragmentos de libros que fueron censurados por la última dictadura cívico-militar.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: María Marull, Paula Marull, Iván Moschner, Mauricio Kartún, Virginia Innocenti, Rubén Szuchmacher, Ingrid Pelicori y otros

Coordina: Alejandra Rodríguez Ballester

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Nunca vi un fantasma: lectura y juegos para valientes. La autora Luciana De Luca invita a las y los participantes a entrar en este mundo misterioso. De 5 a 9 años.

Organiza: Periplo

Participa: Luciana De Luca

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Proyecto Pintame un cuento. Una breve narración dará lugar al despertar de imaginarios que se materializarán con técnicas de las artes visuales. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fernando Alegre

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Laboratorio de poesía: Flor Dapiaggi brinda una clase magistral para comenzar o mejorar los escritos poéticos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Flor Dapiaggi

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

El evento extiende su horario de apertura de lunes a viernes entre las 14 y 22 horas y los fines de semana de 13 a 22, facilitando la asistencia de más visitantes - (UNAR)

19:30 h

¿Cómo contar la historia de un país y qué historias narrar desde la docencia? Revisitar nuestro pasado en las aulas para comprender el presente.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Santiago Campana, Ulises Bosia y Juan Manuel Romero

Coordina: Ediciones Futurock

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

20:30 h

“Comerás fores” cuenta la historia de una relación desigual entre una joven y un hombre más mayor. La novela explora espejismos de relaciones tóxicas.

Organiza: CCEBA y Embajada de España

Participa: Lucía Solla Sobral

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

A 50 años del golpe genocida, ¿a dónde va la Argentina?

Organiza: Librería Raíces

Participa: Jorge Torres

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Juan Carlos Volnovich. De herencias y legados”. Volnovich interpela marcos teóricos y recupera experiencias éticas y políticas.

Organiza: Noveduc/Novedades Educativas

Participa: Juan Carlos Volnovich, Ana Bloj, Lidia Feldman y Marta Fernández Boccardo

Coordina: Teresa Torrealba

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Cartografía del ecosistema editorial de la región sur peruana. Mesa para explorar la edición independiente como ejercicio de autonomía cultural.

Organiza: Aletheya Ediciones

Participa: Ruhuan Huarca y Moises Jiménez

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

II Conversatorio interreligioso en espíritu de unidad: el arte de llegar a acuerdos es el mejor legado para las siguientes generaciones.

Organiza: Editorial El Nombre

Participa: Néstor J. Soto Godoy, Imam Marwan Gill y Rabino Saúl Bonino

Coordina: Giselle Crouchett

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El acceso a la Feria del Libro tiene un valor de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los fines de semana y feriados. Las entradas pueden adquirirse tanto en las boleterías del predio como de manera anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, que puede utilizarse como crédito para la compra de ejemplares en librerías adheridas dentro del evento. Además, las editoriales ofrecen promociones y vales acumulables con cada compra, facilitando el acceso a títulos a precios más convenientes.

El comité organizador, la Fundación El Libro, informó que el ajuste en los precios se mantuvo por debajo del nivel de inflación para priorizar la accesibilidad en esta edición especial. Está en evaluación la posibilidad de reabrir la entrada gratuita a partir de las 20 horas en ciertos días, replicando iniciativas de años anteriores.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad y un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante), y quienes presenten la tarjeta Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes, excepto feriados, pueden ingresar sin costo estudiantes, jubilados y pensionados que acrediten su condición, así como las visitas escolares previamente registradas.

El 6 de mayo será el “Día Banco Provincia”: quienes presenten la App Cuenta DNI o tarjeta del banco accederán sin cargo y podrán disfrutar de espectáculos exclusivos, como un recital de Iván Noble.

Horarios

La Feria del Libro abre sus puertas al público en el predio de La Rural de Palermo con horarios extendidos para que los visitantes puedan recorrer los stands y participar de las actividades programadas. De lunes a viernes, el horario es de 14 a 22 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados el predio permanece abierto de 13 a 22 horas. La programación completa, incluyendo presentaciones de autores, talleres y espectáculos, está disponible en el sitio web oficial y se actualiza diariamente para reflejar nuevas incorporaciones y cambios en la agenda.