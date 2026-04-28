Cultura

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del martes 28 de abril

El evento cultural más grande de Argentina celebra cincuenta años con actividades para todos los públicos. Descubrir lo inesperado, desde realidad virtual hasta desafíos creativos con inteligencia artificial, será solo el comienzo en La Rural

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en 2026 con programación especial y actividades para todos los públicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en 2026 con programación especial y actividades para todos los públicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo, desde el jueves 23 de abril y continuará hasta el lunes 11 de mayo de 2026. Tras un primer fin de semana con una amplia programación, el evento se consolida como el mayor encuentro cultural de la Argentina y uno de los más relevantes de América Latina.

Entre los principales atractivos de este año, destacan la presencia de los escritores galardonados con el Premio Nobel de Literatura J.M. Coetzee y Mo Yan, además de una delegación de aproximadamente 60 autores peruanos, ya que Perú es el país invitado de honor. La feria ofrece espacios especiales para homenajes, exposiciones y experiencias interactivas, como el pabellón dedicado a Jorge Luis Borges en el 40° aniversario de su muerte y una muestra sobre la censura durante la dictadura militar iniciada en 1976.

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Premios Nobel de Literatura como J.M. Coetzee y Mo Yan encabezan la lista de invitados internacionales de la Feria del Libro 2026 - (Fundación El Libro)
Premios Nobel de Literatura como J.M. Coetzee y Mo Yan encabezan la lista de invitados internacionales de la Feria del Libro 2026 - (Fundación El Libro)

Toda la programación de la Feria del Libro el 28 de abril

14:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: El Obrador
  • Sala: Espacio Digital
  • Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

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  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: El Obrador
  • Sala: Espacio Digital
  • Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: El Obrador
  • Sala: Espacio Digital
  • Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: El Obrador
  • Sala: Espacio Digital
  • Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: El Obrador
  • Sala: Espacio Digital
  • Pabellón: Amarillo

14:15 h

Contaconmigocuentos por Lisi Amondarain. Cuentos para soñar en colores. Un encuentro para toda la familia donde los cuentos cobran vida a través de los títeres.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Lisi Amondarain
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Carlos Gorostiza
  • Pabellón: Amarillo
La Feria del Libro ofrece propuestas interactivas para toda la familia, desde talleres de cuentos y robótica hasta laboratorios de poesía y arte para niños y jóvenes - (Celeste Sawczuk)
La Feria del Libro ofrece propuestas interactivas para toda la familia, desde talleres de cuentos y robótica hasta laboratorios de poesía y arte para niños y jóvenes - (Celeste Sawczuk)

14:30 h

Presentación del libro Cuento con Derechos 6.

  • Organiza: Editorial Jusbaires
  • Participa: Alejandra García, Genoveva Ferrero, Carolina Stanley, Jessica Malegarie y Lucía Burundarena
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Alfonsina Storni
  • Pabellón: Blanco

Curso sobre Ricardo Güiraldes desconocido. Sus búsquedas espirituales al cumplirse 140 años de su nacimiento y un siglo de la primera edición de “Don Segundo Sombra.” (Clase 2).

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Antonio Las Heras
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Adolfo Bioy Casares
  • Pabellón: Blanco

La literatura y el entorno sociocultural (en el pasado, en el presente y en el futuro)

  • Organiza: SADE
  • Participa: Margarita Cristina Mac-Leod
  • Coordina: SADE Sur Bonaerense, SADE Alte Brown, SADE Lomas
  • Sala: Rodolfo Walsh
  • Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Código Rojo, el libro de las emergencias en la Republica Argentina”.

  • Organiza: Editorial Raigal
  • Participa: Dr. Gaspar Costa, Lic. Jose Luis Pérez, Alejandro Peronace, Dr. Gabriel Lebersztein
  • Coordina: Lic. Nicolás del Mármol
  • Sala: Horacio González
  • Pabellón: Ocre

Ronda de cuentos. A partir de los títulos de la editorial vamos a leer y jugar con los cuentos. De 5 a 9 años.

  • Organiza: Papel Limón
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo

Lectura de “Siempre cerca”, cuento sobre el rol del AT. Actividad para familias que buscan comprender el rol del AT desde una mirada sensible y respetuosa.

  • Organiza: Bianca Ediciones
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Taller - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo

Laboratorios Itinerantes. Taller participativo. En el IBioBA se realizan investigaciones de vanguardia para obtener nuevos conocimientos sobre los mecanismos moleculares de enfermedades humanas relevantes.

  • Organiza: Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA, CONICET-Max Planck)
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Zona Explora
  • Pabellón: Amarillo

Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos, Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA-CONICET). Aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para robots móviles.

  • Organiza: Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA-CONICET)
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Zona Explora
  • Pabellón: Amarillo

15:00 h

De lo cotidiano a lo extraordinario. Este taller de Cristian Turdera invita a desarrollar la capacidad de transformar conceptos cotidianos en ilustraciones narrativas y fantásticas.

  • Organiza: VR Editoras
  • Participa: Cristian Turdera
  • Coordina: Agostina Schenone
  • Sala: Zona Futuro
  • Pabellón: Amarillo

Encuentro con Tukoni. Es una combinación de realidad virtual con video en 360°, animación e ilustración clásica de libros. De 5 a 12 años.

  • Organiza: Instituto Ucraniano
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Biblioteca - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo
La programación incluye homenajes a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento y exposiciones sobre censura durante la dictadura militar - (Celeste Sawczuk)
La programación incluye homenajes a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento y exposiciones sobre censura durante la dictadura militar - (Celeste Sawczuk)

15:30 h

Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: El Obrador
  • Sala: Espacio Digital
  • Pabellón: Amarillo

16:00 h

Presentación del libro Experiencias y lecciones de la implementación de la norma ISO 9001: 2015 en el Poder Judicial de la CABA.

  • Organiza: Editorial Jusbaires
  • Participa: Alejandra García, Genoveva Ferrero, Karina Leguizamón, Adrián Pérez y Miguel Gliksberg
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Alfonsina Storni
  • Pabellón: Blanco

Un diálogo cultural entre Ciudades Argentinas y Arequipa Perú.

  • Organiza: SADE
  • Participa: Hugo Mársico
  • Coordina: SADE La Plata, SADE Berisso, SADE Atlántica
  • Sala: Rodolfo Walsh
  • Pabellón: Amarillo

Encuentro de narrativa peruana: voces de Almandino Editores.

  • Organiza: Almandino Editores
  • Participa: Leonardo Paredes, Gustavo Cabello, Patricia Apaza y Zoila R. Luque
  • Coordina: Patricia Apaza Olivares
  • Sala: Alejandra Pizarnik
  • Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “La cuestión bonaerense”. Apuntes para un nuevo contrato social.

  • Organiza: EUDEM - Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata
  • Participa: Maximiliano Abad
  • Coordina: Gonzalo Asíz
  • Sala: Ernesto Sabato
  • Pabellón: Azul

Aportes al Patrimonio Nacional y Americano. Lanzamiento de la Colección CEDODAL en la Biblioteca Congreso de la Nación.

  • Organiza: Biblioteca del Congreso de la Nacion / OEI Argentina
  • Participa: Arquitectos Ramón Gutierrez y Graciela Viñuales
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Horacio González
  • Pabellón: Ocre

Lorca Renacido. Un sombrero cae boca arriba y se vuelve un nido de versos y títeres. Narración oral para toda la familia que celebra la vida y la palabra. De 9 a 12 años.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Miguel Fo
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo

Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Karina Battat
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Taller
  • Pabellón: Zona Infantil Pabellón Amarillo

17:00 h

Prevención de Bullying y fortalecimiento de la autoestima. De 5 a 12 años.

  • Organiza: La Casa de Ronald Mc.Donald Argentina
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Biblioteca - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo
Grupo de personas en un escenario, con una mujer hablando en un podio con el logo de Perú, flanqueada por hombres. La bandera peruana se alza a la izquierda
Perú es el país invitado de honor con una importante delegación de 60 autores y actividades culturales y literarias destacadas - (Prensa delegación de Perú)

17:30 h

Presentación de libro “La trama de la formación docente”, perteneciente a la colección Escuela de Educación. Universidad de San Andrés y Aique Grupo Editor.

  • Organiza: Aique Grupo Editor
  • Participa: Rebeca Anijovich
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Alfonsina Storni
  • Pabellón: Blanco

El Instituto Cervantes presenta el Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras. Este volumen colectivo reúne un centenar de voces que convocan el universo vargasllosiano.

  • Organiza: Instituto Cervantes (España)
  • Participa: Luis García Montero y Morgana Vargas Llosa
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Domingo Faustino Sarmiento
  • Pabellón: Blanco

Somos esenciales. Generar un espacio de diálogo a partir de fragmentos de la serie documental “Ser esencial”, para reflexionar sobre redes de cuidado en contextos de vulnerabilidad.

  • Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe
  • Participa: Patricia Ataria, Santiago Chostsourian, Mirna Florentín, Alejandro Ledesma y Diego Dracu Carrizo
  • Coordina: Walter Peña
  • Sala: Carlos Gorostiza
  • Pabellón: Amarillo

Juan B. Yofre presenta “Los generales”.

  • Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
  • Participa: Juan B. Yofre
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Julio Cortázar
  • Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Horacio Tettamanti. Un destello logístico”.

  • Organiza: De los Cuatro Vientos Editorial
  • Participa: Agustín Barletti y Horacio Tettamanti
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Alejandra Pizarnik
  • Pabellón: Amarillo

Philip Kotler, junto a su equipo, continúa actualizando la mirada sobre el quehacer del marketing en un contexto digital e innovador.

  • Organiza: LID
  • Participa: Reynaldo Rivera y Liliana Fassi
  • Coordina: Maria Laura Caruso
  • Sala: Ernesto Sabato
  • Pabellón: Azul
El ingreso es gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes, estudiantes, jubilados, pensionados y quienes presenten tarjeta Pase Cultural o Cuenta DNI - (Celeste Sawczuk)
El ingreso es gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes, estudiantes, jubilados, pensionados y quienes presenten tarjeta Pase Cultural o Cuenta DNI - (Celeste Sawczuk)

Ricardo Lorenzetti presenta su nuevo libro, “El liderazgo del caos”

  • Organiza: Siglo XXI Editores
  • Participa: Ricardo Lorenzetti
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Tulio Halperin Donghi
  • Pabellón: Azul

Cuando la discapacidad se vuelve maestra de vida: Mariana Santini invita a repensar la diversidad y la discapacidad desde historias reales y experiencia personal.

  • Organiza: Emporio Ediciones
  • Participa: Mariana Santini
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Horacio González
  • Pabellón: Ocre

¡Corre, pequeño Chaski! Una aventura en el Camino Inka. Los niños descubrirán el sistema de mensajería inca y el Qhapaq ñan. De 2 a 12 años.

  • Organiza: Perú, País Invitado de Honor
  • Participa: Alfredo Bonifacio
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo

Con tu Arte, pintando junto a vos. De 2 a 12 años.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Karina Battat
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Taller - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo

18:00 h

Entrega del Premio Isay Klasse.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Adolfo Bioy Casares
  • Pabellón: Blanco

¿Por qué leer cuentos de hadas en la escuela? Se plantea un recorrido por Jacob y Wilhelm Grimm, destacando la importancia de fortalecer competencias lectoras.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Alicia Enriqueta Origgi
  • Coordina: Nazhira
  • Sala: Zona Explora
  • Pabellón: Amarillo

Amor y Drama: ¿qué nos atrapa al leer? Una charla sobre el lugar del romance en la literatura juvenil y por qué ciertas historias se vuelven tan adictivas.

  • Organiza: Ediciones Granica
  • Participa: Ivana Kasper, Camila Pérez Ferrante, Fiorella Molina y Candela Boggiatto
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Tribuna Joven
  • Pabellón: Azul

Paula Maffía y Lucy Patané en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Paula Maffía y Lucy Patané
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Pista Central Exterior
  • Pabellón: Exterior
Pabellón interior con alfombra roja. Stand blanco iluminado con letras "PERÚ", exhibiendo libros. Varias personas caminan y observan los productos
Perú es el país invitado de honor con destacadas actividades, mesas de narrativa, talleres y espectáculos, reforzando el intercambio cultural entre Argentina y América Latina - (Prensa delegación de Perú)

19:00 h

Luego de 40 años en medios de comunicación, Adrián Noriega nos invita a reflexionar acerca de nuestras Benditas heridas.

  • Organiza: Editorial Libella
  • Participa: Adrián Noriega
  • Coordina: Natalia Alterman
  • Sala: Alfonsina Storni
  • Pabellón: Blanco

Transformando la escuela secundaria. Un plan de acción para Argentina y la región.

  • Organiza: Santillana
  • Participa: Santillana junto a Agustina Blanco
  • Coordina: Santillana
  • Sala: Domingo Faustino Sarmiento
  • Pabellón: Blanco

Presentación de libro.

  • Organiza: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Carlos Gorostiza
  • Pabellón: Amarillo

Guardianes del Patrimonio: el arte de preservar nuestra historia para las generaciones del mañana.

  • Organiza: Editorial Art City Buenos Aires
  • Participa: Giselle Canosa y María Pía Tamborini
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Julio Cortázar
  • Pabellón: Amarillo

La Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA presenta sus novedades editoriales.

  • Organiza: Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA
  • Participa: Lic. Eduardo Pugliese, Dra. Silvina Luz Mansilla, Dr. Juan Ortiz de Zárate, Lic. Nilda Vineis, Mg. Alfonso Garzón Charry y Dr. Juan María Veniard
  • Coordina: Dr. Julián Mosca
  • Sala: Rodolfo Walsh
  • Pabellón: Amarillo

El influencer de Dios. Presentación de los escritos oficiales de Carlo Acutis.

  • Organiza: Agape
  • Participa: Padre Juampi Rossetti y Mg. Agustín Podestá
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Alejandra Pizarnik
  • Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Humor hecho Pelota” del Grupo Quadritos, viñetas humorísticas sobre el fútbol en ocasión del Mundial 2026.

  • Organiza: Museo de la Ilustración Gráfica
  • Participa: Jorge Meijide, Sergio Más y Mauricio Giacomino
  • Coordina: Hugo Maradei
  • Sala: Ernesto Sabato
  • Pabellón: Azul
Vista trasera de un orador frente a una sala repleta de personas sentadas, observando y escuchando atentamente. Hay grandes ventanales al fondo
La Feria del Libro brinda acceso gratuito a menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes, estudiantes, jubilados, pensionados y quienes poseen tarjeta Pase Cultural - (Fundación El Libro )

Kiran Desai presenta “La soledad de Sonia y Sunny”.

  • Organiza: Fundación El Libro y Penguin Random House Grupo Editorial
  • Participa: Kiran Desai
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Tulio Halperin Donghi
  • Pabellón: Azul

Presentación de “¿Qué te apasiona?”.

  • Organiza: Galerna
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Horacio González
  • Pabellón: Ocre

Alessandro Masi presenta su libro “La obra perfecta. Vida y muerte de Masaccio”.

  • Organiza: Sociedad Dante Alighieri y la Cátedra Pontificia de la UCA
  • Participa: Alessandro Masi
  • Coordina: Dr. Marco Gallo
  • Sala: José Hernández
  • Pabellón: Rojo

Sexualidad, amor y temporalidad de las travestis y mujeres trans en el Alto Valle de Río Negro. Conversatorio sobre “No me pueden ver con vos”.

  • Organiza: Editorial Leviatán
  • Participa: Paula Labeur, Graciela Morgade y Seoane
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
  • Pabellón: Ocre

Maratón de la Lectura: Textos Prohibidos. Lectura de fragmentos de libros que fueron censurados por la última dictadura cívico-militar.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: María Marull, Paula Marull, Iván Moschner, Mauricio Kartún, Virginia Innocenti, Rubén Szuchmacher, Ingrid Pelicori y otros
  • Coordina: Alejandra Rodríguez Ballester
  • Sala: Zona Futuro
  • Pabellón: Amarillo

Nunca vi un fantasma: lectura y juegos para valientes. La autora Luciana De Luca invita a las y los participantes a entrar en este mundo misterioso. De 5 a 9 años.

  • Organiza: Periplo
  • Participa: Luciana De Luca
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo

Proyecto Pintame un cuento. Una breve narración dará lugar al despertar de imaginarios que se materializarán con técnicas de las artes visuales. De 5 a 12 años.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Fernando Alegre
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Taller - Zona Infantil
  • Pabellón: Amarillo

Laboratorio de poesía: Flor Dapiaggi brinda una clase magistral para comenzar o mejorar los escritos poéticos.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Flor Dapiaggi
  • Coordina: Cris Alemany
  • Sala: Tribuna Joven
  • Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

  • Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
  • Participa: No mencionado
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Zona Explora
  • Pabellón: Amarillo
El evento extiende su horario de apertura de lunes a viernes entre las 14 y 22 horas y los fines de semana de 13 a 22, facilitando la asistencia de más visitantes - (UNAR)
El evento extiende su horario de apertura de lunes a viernes entre las 14 y 22 horas y los fines de semana de 13 a 22, facilitando la asistencia de más visitantes - (UNAR)

19:30 h

¿Cómo contar la historia de un país y qué historias narrar desde la docencia? Revisitar nuestro pasado en las aulas para comprender el presente.

  • Organiza: Fundación El Libro
  • Participa: Santiago Campana, Ulises Bosia y Juan Manuel Romero
  • Coordina: Ediciones Futurock
  • Sala: Zona Explora
  • Pabellón: Amarillo

20:30 h

“Comerás fores” cuenta la historia de una relación desigual entre una joven y un hombre más mayor. La novela explora espejismos de relaciones tóxicas.

  • Organiza: CCEBA y Embajada de España
  • Participa: Lucía Solla Sobral
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Alfonsina Storni
  • Pabellón: Blanco

A 50 años del golpe genocida, ¿a dónde va la Argentina?

  • Organiza: Librería Raíces
  • Participa: Jorge Torres
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Adolfo Bioy Casares
  • Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Juan Carlos Volnovich. De herencias y legados”. Volnovich interpela marcos teóricos y recupera experiencias éticas y políticas.

  • Organiza: Noveduc/Novedades Educativas
  • Participa: Juan Carlos Volnovich, Ana Bloj, Lidia Feldman y Marta Fernández Boccardo
  • Coordina: Teresa Torrealba
  • Sala: Julio Cortázar
  • Pabellón: Amarillo

Cartografía del ecosistema editorial de la región sur peruana. Mesa para explorar la edición independiente como ejercicio de autonomía cultural.

  • Organiza: Aletheya Ediciones
  • Participa: Ruhuan Huarca y Moises Jiménez
  • Coordina: No mencionado
  • Sala: Rodolfo Walsh
  • Pabellón: Amarillo

II Conversatorio interreligioso en espíritu de unidad: el arte de llegar a acuerdos es el mejor legado para las siguientes generaciones.

  • Organiza: Editorial El Nombre
  • Participa: Néstor J. Soto Godoy, Imam Marwan Gill y Rabino Saúl Bonino
  • Coordina: Giselle Crouchett
  • Sala: Ernesto Sabato
  • Pabellón: Azul
Ilustración en tonos rojos, violetas y magenta de la 50ª Feria del Libro, con multitud en un arco, libros flotando y detalles sobre fechas, autores y Perú como país homenajeado.
La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El acceso a la Feria del Libro tiene un valor de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los fines de semana y feriados. Las entradas pueden adquirirse tanto en las boleterías del predio como de manera anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, que puede utilizarse como crédito para la compra de ejemplares en librerías adheridas dentro del evento. Además, las editoriales ofrecen promociones y vales acumulables con cada compra, facilitando el acceso a títulos a precios más convenientes.

El comité organizador, la Fundación El Libro, informó que el ajuste en los precios se mantuvo por debajo del nivel de inflación para priorizar la accesibilidad en esta edición especial. Está en evaluación la posibilidad de reabrir la entrada gratuita a partir de las 20 horas en ciertos días, replicando iniciativas de años anteriores.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad y un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante), y quienes presenten la tarjeta Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes, excepto feriados, pueden ingresar sin costo estudiantes, jubilados y pensionados que acrediten su condición, así como las visitas escolares previamente registradas.

El 6 de mayo será el “Día Banco Provincia”: quienes presenten la App Cuenta DNI o tarjeta del banco accederán sin cargo y podrán disfrutar de espectáculos exclusivos, como un recital de Iván Noble.

Horarios

La Feria del Libro abre sus puertas al público en el predio de La Rural de Palermo con horarios extendidos para que los visitantes puedan recorrer los stands y participar de las actividades programadas. De lunes a viernes, el horario es de 14 a 22 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados el predio permanece abierto de 13 a 22 horas. La programación completa, incluyendo presentaciones de autores, talleres y espectáculos, está disponible en el sitio web oficial y se actualiza diariamente para reflejar nuevas incorporaciones y cambios en la agenda.

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