Ortografía y redacción: efectos del bloqueo en el estrecho de Ormuz en el sector agroalimentario, claves

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Al hilo de las informaciones que analizan el posible impacto en el sector agroalimentario de la situación en el estrecho de Ormuz, se ofrecen algunas claves de redacción.

El Diccionario panhispánico de dudas recomienda reservar alimentario para la acepción ‘de la alimentación o de los alimentos’ y alimenticio para lo que ‘alimenta o sirve para alimentar’. Así, en «Considera necesaria una resolución diplomática para evitar una crisis alimenticia, de fertilizantes y energética», lo más aconsejable habría sido escribir crisis alimentaria .

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Lo mismo sucede con otras expresiones como seguridad alimentaria y soberanía alimentaria .

Lo indicado en esta denominación es escribir con minúscula el sustantivo genérico: estrecho de Ormuz . Por otro lado, la forma tradicional y válida en español es Ormuz y no Hormuz , propia de otras lenguas.

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También se escribe con minúscula la voz golfo en golfo Pérsico .

El Diccionario de la lengua española recoge agroalimentario , sin espacio ni guion. Cabe recordar al respecto que los elementos compositivos, como agro- , se escriben por lo general unidos a la base léxica a la que afectan, al igual que los prefijos. Así, en «Las cooperativas del campo piden medidas urgentes por el impacto de la guerra en el sector agro-⁠alimentario», lo indicado habría sido prescindir del guion.

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Los porcentajes se escriben con espacio entre la cifra y el símbolo % , por lo que en frases como «Desde que comenzó la guerra en Irán, el precio del fertilizante nitrogenado más usado en la agricultura, la urea, ha subido un 75%», lo apropiado sería un 75 % .

Como señala el Diccionario panhispánico de dudas , la voz insumo es una alternativa posible para e l anglicismo input , que se usa en el ámbito económico con el sentido de ‘elemento o bien necesario para la producción de otros bienes’. Por lo tanto, en lugar de «Los precios de los inputs agrícolas suben deprisa», se podría haber escrito «… de los insumos agrícolas suben deprisa». En caso de querer usar el extranjerismo, lo indicado es escribirlo cursiva, tal y como se recoge en el Diccionario de la lengua española .

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Áreas geográficas y geopolíticas como Oriente Próximo u Oriente Medio se escriben con mayúsculas iniciales , según la Ortografía de la lengua española .

Por otro lado, se recuerda que los nombres de los hemisferios se escriben asimismo con minúscula : «En el hemisferio norte, los fertilizantes se están agotando justo cuando los agricultores se preparan para sembrar».

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El sustantivo inflación se escribe con una sola c , al igual que los adjetivos derivados inflacionario e inflacionista , ambos válidos. Se pronuncia /inflazión/ o, en áreas de seseo, /inflasión/.

En términos generales, es aconsejable traducir las siglas extranjeras, salvo que estén asentadas . Así, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es recomendable la sigla PNUD (y no la forma inglesa UNPD , de United Nations Development Programme ), pero se utiliza FAO (sigla del inglés Food and Agriculture Organization ) para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura .

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.