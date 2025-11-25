Cultura

Tras la polémica, Alma Allen representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia 2026

El escultor fue elegido para encabezar el pabellón estadounidense en el evento artístico internacional, en una edición que coincide con el 250 aniversario del país y tras meses de incertidumbre en el proceso de selección

Alma Allen (Crédito: Ago Projects)
Alma Allen (Crédito: Ago Projects)

El escultor Alma Allen ha sido seleccionado para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia 2026, con Jeffrey Uslip como curador comisionado, según anunció el Departamento de Estado el lunes.

Exhibir en la Bienal de Venecia, considerada a menudo como los Juegos Olímpicos del mundo del arte, representa un logro máximo para un artista en vida. En 2026, la oportunidad de representar a Estados Unidos en este escenario internacional coincide con el 250° aniversario del país.

La exposición de Allen, “Alma Allen: Call Me the Breeze”, estará compuesta por varias esculturas que responderán al sitio y mostrarán la “transformación alquímica de la materia y explorarán el concepto de ‘elevación’, tanto como manifestación física de la forma como símbolo de optimismo colectivo y autorrealización, promoviendo el enfoque de la Administración Trump en destacar la excelencia estadounidense”, según el comunicado del Departamento de Estado.

Dos esculturas de Alma Allen
Dos esculturas de Alma Allen (Crédito: Instagram)

La selección de Allen se produjo tras un prolongado periodo de incertidumbre respecto al Pabellón de Estados Unidos. A principios de este año, Trump propuso eliminar el National Endowment for the Arts, entidad que históricamente lideraba el proceso de selección para la Bienal de Venecia, y la agencia vivió la salida masiva de miembros sénior. Cuando la convocatoria para la Bienal finalmente se publicó con unos seis meses de retraso, el lenguaje sobre diversidad y equidad fue reemplazado por una declaración en la que se exigía que la exposición ganadora “refleje y promueva los valores estadounidenses”.

A comienzos de este mes, The Washington Post informó que el Departamento de Estado había seleccionado inicialmente al artista Robert Lazzarini para el Pabellón de EE.UU., pero la comisión se deshizo durante las negociaciones con un socio institucional. Más de dos docenas de países ya han anunciado sus artistas para la Bienal, que abrirá sus puertas a invitados VIP a finales de abril y al público en mayo.

El Departamento de Estado señaló que la exposición fue organizada por la Comisionada Jenni Parido, fundadora de la American Arts Conservancy, una organización artística recién creada integrada por varios simpatizantes y donantes de Trump, algunos de los cuales no parecen tener vínculos profundos con el sector artístico. Los perfiles en redes sociales de Parido muestran que es filántropa y participa en una organización sin fines de lucro contra la trata infantil, además de haber dirigido una tienda de artículos para mascotas en Florida.

Propuesta para la obra “George
Propuesta para la obra “George Washington” en el Pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Venecia de 2026 de Robert Lazzarini (Studio y Sinfonia Group / The Washngton Post)

El presidente Frank Bardonaro dirige una compañía de servicios industriales de construcción especializada. Uslip forma parte del consejo asesor del grupo y fue co-curador del Pabellón de Malta en la Bienal 2022.

Allen cuenta con un perfil más bajo que anteriores expositores estadounidenses en la Bienal, quienes suelen incluir artistas consagrados como Simone Leigh, Martin Puryear, Ed Ruscha y Mark Bradford.

“Mis esculturas siempre existieron en privado,” dijo Allen al New York Times en 2014, “porque realmente no encajaban en ninguna categoría. Mis tallas eran muy pequeñas, hechas a partir de fragmentos de piedra o madera recuperada. ... De algún modo, desafiaba las categorías; y ahora estoy un poco nervioso por dejar de ser un artista ‘privado’, porque nunca me han criticado ni reseñado.”

Autodidacta, Allen crea esculturas abstractas y biomórficas con materiales seleccionados en el entorno de su taller en Tepoztlán, México, utilizando un proceso híbrido que puede combinar métodos preindustriales de talla manual y fabricación asistida por robots. El Whitney Museum of American Art, que incluyó su obra en la Bienal de 2014, comparó su trabajo con el del escultor modernista Brancusi, aunque señaló que sus piezas tienen un “atractivo profundamente personal y misterioso propio”.

Una exposición de 2019 en
Una exposición de 2019 en el Museo de Arte de Nevada de Reno que muestra las obras de Alma Allen y J.B. Blunk.

Nacido en 1970, Allen realiza esculturas desde su infancia en una familia mormona en Heber City, Utah, de la que se alejó siendo adolescente. Tras mudarse a Nueva York en 1993, comenzó a vender pequeños objetos tallados a mano en la calle, sobre una tabla de planchar, actividad que nació “por pura desesperación” tras un accidente en bicicleta que casi le cuesta la vida, según contó al Times. Este ejercicio, que describió como “un poco humillante”, le permitió conocer a sus primeros seguidores y contactos en el mundo del arte; más adelante, vendió sus obras en una tienda temporal en Los Ángeles que abrió junto a la artista Nancy Pearce.

Ha residido en Joshua Tree, California, y después adquirió la vivienda en México que perteneció al escritor y artista William S. Burroughs.

Este verano, diez esculturas de Allen, algunas de hasta tres metros de altura, se exhibieron en Park Avenue, Nueva York. Su obra forma parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y el Museo de Arte de Palm Springs, en California.

Mark Fletcher, curador y asesor artístico que ha apoyado durante años la carrera de Allen, declaró a Artnet News en 2020 que la obra de Allen “refleja un carácter californiano distintivo, una estética occidental, sin ironía ni cinismo.” Añadió que la obra le parece “realmente sincera”.

Fuente: The Washington Post

