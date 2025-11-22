La Noche de las Librerías en Buenos Aires: programación completa barrio por barrio

La Noche de las Librerías en Buenos Aires ofrece más de cien actividades culturales gratuitas en librerías, bares y espacios culturales

La Noche de las Librerías es uno de los eventos culturales más esperados de la Ciudad de Buenos Aires, donde la literatura, la música y el arte se encuentran en un recorrido único por las principales librerías, bares y espacios culturales. Durante la noche del sábado, la emblemática Avenida Corrientes entre Callao y Cerrito, y distintos barrios porteños se transforman en un gran escenario a cielo abierto, con charlas, lecturas, presentaciones de libros, talleres, música en vivo y actividades para todas las edades. Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa invita a redescubrir el placer de la lectura, conocer autores, participar de debates y disfrutar de la vibrante vida cultural de Buenos Aires

Programación completa

ESCENARIO EL ALEPH Av. Corrientes entre Libertad y Cerrito



Si no escribo lo que siento



Charla y canciones de Paula Trama en diálogo con Gabriel Plaza



Mi primer amor de lector



Leen: Esther Cross, Andreína Adelstein y Adriana Fernández. Coordina: Gaby Comte.



Como dijo Beatriz Sarlo



¿Cómo se edita a un pensador? Conversan Patricia Kolesnicov y Walter Romero. Modera: Olga Viglieca.



Borges, El Aleph y la filosofía



Por Darío Sztajnszrajber. Organiza: Fundación Jorge Luis Borges. Presenta: Lucas Adur.



Qué quedará de nosotros



Presentación de la última novela de Eduardo Sacheri. Entrevista: Patricio Zunini.



Los oficios de la palabra: la figura del escritor como mediador de la realidad



Liliana Heker, Juan Sasturain y Luisa Valenzuela. Modera: Verónica Abdala. Organiza Fundación El Libro.



Cine bajo las estrellas



Proyección de la película La odisea de los giles, protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni. Dirección: Sebastián Borensztein, basada en la novela de Eduardo Sacheri La noche de la usina.

"La odisea de los giles" se proyecta en plena Avenida Corrientes

---

ESCENARIO URGENTE Av. Corrientes entre Talcahuano y Libertad



Ansiedad argentina: incertidumbre y salud mental



Una conversación sobre el malestar, las pasiones y las contradicciones que definen el ánimo nacional. Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz. Modera: Demetrio López.



Mujeres con palabra



Voces con trayectoria que cuentan historias sobre periodismo argentino. Silvia Mercado, Sol Klinkenberg y Blanca López. Modera: Rita Zanola.



Territorio crónica



Cómo se investiga, confirma y narra lo que pasa en la calle. Participan: Sebastián Domenech, Sergio Farella y Alejo Santander. Modera: Alejandro Alen Vilas.



¿Desde cuándo se cuenta lo que suena?



Archivar, narrar y discutir la historia del rap/trap argentino (y sus bordes rock). Martín Biaggini, Juan Marcos Maceiros Peral y María Paz Azcarate. Modera: Facundo Lozano.



Periodistas y libros en Argentina, hoy



El vínculo entre la escritura y la coyuntura: cómo narrar la política argentina desde el periodismo y desde el libro. Conversan Leandro Renou, Noelia Barral Grigera y Jorge Elías. Modera: Alejandro Alen Vilas.

---

ESCENARIO EL AMOR BRUJO Av. Corrientes entre Uruguay y Talcahuano



Cómo contar una historia de amor bien romántica



Conversan: Florencia Canale y Patricia Suárez. Modera: Belén Marinone.



Alerta romance: la literatura juvenil que explora los límites



Malena Hehn, Mila Kate, Carolina Sichel y Milena Walters debaten acerca de los dilemas de las nuevas generaciones. Organiza V&R.



Clásicas y románticas



Cómo el género se adapta a las distintas épocas. Con: Gloria Casañas y Viviana Rivero. Modera: Mariana Kozodij.

Marcelo Ezquiaga presenta su homenaje musical a Carlos Gardel en "La noche de las librerías"



La romántica: ver y leer género romántico hoy



Conversan: Rocío Vázquez (@sereinne_), Camilla Mora, Sofia Sol Veronelli (@soldeinviernook) y Judith Miguel.

---

ESCENARIO EL ENTENADO Av. Corrientes entre Paraná y Uruguay



Maradona desde adentro



Presentación de los libros “Diego desde adentro”, de Fernandon Signorini, y “Jamás me voy a olvidar”, de Daniel Arucci. Modera: Alejandro Wall.



La magia de la neurociencia



Presentación de los libros “No sos vos, soy yo: Qué nos enseña la ciencia sobre el amor y el desamor”, de Fabricio Ballarini y “Tabú”, de Andrés Rieznik. Modera: Nora Bär.



Después de cierta edad



Presentación de Charlie López. Moderador Genaro Press.



Espíritu animal



Conversaciones con Magalí Tajes. Modera: Maru Droz.



Gardel Pop. Los clásicos del Morocho



Por Marcelo Ezquiaga en voz, dirección, arreglos y guitarra. Invitados: Dina y El principe idiota.

---

ESCENARIO LOS PEQUEÑOS CANTOS Av. Corrientes entre Montevideo y Paraná



Del maestro al alumno



Sebastian Pandolfelli, Natalia Rodríguez Simón y alumnos de talleres de Bibliotecas de la Ciudad, conversan sobre los maestros de escritura. Con lecturas y recomendaciones.



Soy tu fan



Escritoras y escritores de distintos puntos del país se reúnen para compartir sus lecturas favoritas y textos propios. Participan: Male Saito, Sofía de la Vega y Misael Castillo. Modera: Salvaje Federal.



Entrevista a Martín Sivak



El autor de “La Llorería” conversa sobre su experiencia como escritor con Patricio Zunini.



Espíritu



Lecturas a cargo de Martha Mega, Sasha Quindimil, Samuel Partidas, Carina Carriqueo y Gabriela Elena. Coordina: Gerardo Montoya - Centro PEN Argentina.

---

ESCENARIO EL TONY Av. Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo



Historietas en pantalla grande



Proyección.



Historietas Animadas I



Martín Ameconi lee en vivo sus historietas y nos cuenta su proceso de adaptación a animación. Coordina: Espacio Moebius.



Historietas Animadas II



Pat Plaza narra en vivo su novela gráfica y nos cuenta su proceso de adaptación a animación. Coordina: Espacio Moebius.



Historietas Animadas III



Pedro Mancini lee en vivo sus historietas y nos cuenta su proceso de adaptación a animación. Coordina: Espacio Moebius.



Historietas Animadas IV



Júlia Barata lee en vivo sus historietas y nos cuenta su proceso de adaptación a animación. Coordina: Espacio Moebius.



Visuales y Musicalización



Por Xina Ocho.

Martín Sivak, uno de los autores que participa de "La noche de las librerías"

---

PATIO DE INFANCIAS Y FAMILIAS Av. Corrientes entre Callao y Rodríguez Peña

18 a 23.30 h TALLERES: Rincones deseados Aves extraordinarias Esculturas de papel Figus Sombreros Fábrica de títeres El mapa de mis sueños Mirémonos a los ojos Quitapenas De mi flor un gajo

ESCÉNICA: Kamishibai

INSTALACION INTERACTIVA: Máquinas de mirar

ILUSTRACIÓN COLECTIVA: Yo soy

---

CIRCUITO LAVALLE Lavalle 800

BELGRANO / NÚÑEZ La Gata y la Luna (Núñez) Presentación del libro El libro de los olvidos, de Ezequiel Hara Duck 17.30 h. Manuela Pedraza 2365. Lectura de cuentos y narraciones del taller de escritura de Santiago Craig 18.30 h. Manuela Pedraza 2365. Música con Gerardo Russo 20 h. Manuela Pedraza 2365. Te Llamaré Viernes (Belgrano) Libros Malditos Selección y lecturas de Betina González. 19 h. La Pampa 1569. Mandolina (Belgrano) Charla con Federico Levin, autor de Escribir un vino Entrevista a cargo de Valentina Zelaya y Cecilia Testa. Ilustraciones en vivo de Paula Sosa Holt y degustación colectiva. 21 h. Manuel Ugarte 2439.

Música Itinerante Calle Lavalle. Dúo Criollo Facundo Prieto y Jesús Vouillez evocan la figura del dúo criollo típico de los años veinte y treinta. Café Valerio. Lavalle 799, San Nicolás. La Casona del Nono. Lavalle 827, San Nicolás. Pizzería Roma. Lavalle 888, San Nicolás El Gaucho. Lavalle 870, San Nicolás.

---

BARES NOTABLES Av. Corrientes entre Callao y Cerrito

Presentación del libro “¡Qué Mujeres!” Diez increíbles y valientes mujeres olvidadas e invisibilizadas de nuestra historia revalorizadas por la autora Viviana Saez en diversos relatos. El Almacén y Bar Lavalle. Lavalle 1699.

Los Bares Notables participarán en La Noche de la Librerías, con música en los bares ubicados en la calle Corrientes y calles aledañas, en la puerta de los establecimientos como así también dentro de ellos.

Circuito Av. Corrientes Itinerancia Musical Desmadre Orkesta Música Balcánica Fanfarria festiva y ecléctica. Desde los bronces de los Balcanes hasta una o dos milongas de Buenos Aires. Integrado por Cata Kielty (trombón), Joaquín Fridman (bajo), Juan Ignacio Sánchez (saxo), Martín Beckerman (percusión) y Darío Margulis (acordeón). La Giralda. Av. Corrientes 1453, San Nicolás.

El Gato Negro. Av. Corrientes 1669, San Nicolás. Bar Lavalle. Lavalle 1693, San Nicolás. Los Galgos Av. Callao 560, San Nicolás. Celta Bar, Sarmiento 1702, San Nicolás.

Flor Albarracín y El Relámpago Música Klezmer Cruce de ritmos balcánicos y klezmer dan lugar a una fusión con los clásicos del tango y el rock. Integrado por Flor Albarracín (acordeón), Federico Correa Louzao (trombón), Natalio López (percusión) y Gustavo Domínguez (vientos). La Giralda. Av. Corrientes 1453, San Nicolás. El Gato Negro. Av. Corrientes 1669, San Nicolás. Bar Lavalle. Lavalle 1693, San Nicolás. Los Galgos Av. Callao 560, San Nicolás. La Ópera. Corrientes 1799, San Nicolas. Celta Bar. Sarmiento 1702, San Nicolás. La Academia. Montevideo 341, San Nicolás.

El evento destaca la importancia de las librerías como espacios de encuentro, comunidad y creatividad en la vida cultural porteña

---

CIRCUITOS DE LIBRERÍAS POR BARRIO

PALERMO / VILLA CRESPO



Magia (Palermo)



Entrevista a César González Nadia Rivero charla sobre cine y literatura desde los márgenes. 20 h. Thames 1619.



Eterna Cadencia (Palermo)



#ClubEterno en La Noche de las Librerías Entrevista a Martín Rejman El Club Eterno y la librería Eterna Cadencia harán un especial del ciclo de entrevistas Teoría de conjuntos, coordinado por Nacho Damiano. Charla con Martín Rejman, autor de Cuarto sucio, ubicación peligrosa (Ediciones UDP). 19 h. Honduras 5882.



Suerte Maldita (Palermo)



Desafío Librero. Ponete en nuestros zapatos por una noche Recorrido lúdico para descubrir qué se siente recomendar y asociar títulos como un librero. Quienes lo completen se llevan un libro de regalo. Coordina: Eri Ferreyra. 19.30 y 20 h. Serrano 1425.



Librería del Fondo (Palermo)



Presentación “Las cosas celestes” y “Peces plateados”, de Rosalía Iturbe Lectura y conversación sobre estos dos títulos de poesía junto a la autora y el poeta brasilero Pedro Gonzaga. 19 h. Costa Rica 4568.



Nuestro Arcón (Palermo)



Amor a primera lectura Participan: Luis Mey y Cecilia Azzolina. 17 h. Borges 1923. Pretextos para Guitarra y Voz I Participan: Elsa Drucaroff y Ramiro Abrevaya 19 h. Borges 1923 Pretextos para Guitarra y Voz II Participan: Matías de Rioja y Yacaré Manso 21 h. Borges 1923.



Otras Orillas (Palermo)



Después de 1/4 de Siglo ¿Qué escriben los poetas de esta generación? 19 h. Lucio Mansilla 2974



El Jaúl (Palermo)



Instancia de lectura en El Jaúl Participan: Aguxtina Pérez, Cecilia Rodríguez, Iosi Havilio, Violeta Sticotti 20 h. Gascón 1355.



Borges 1975 (Palermo)



Show de Jazz Leo Álvarez Jazz Quintet celebra 30 años. Participantes: Frido Ter Beek, Leo Alvarez, Abel Rogantini, Mauricio Dawid, Claudio Risso. 20 h. J. L. Borges 1975 Show de Jazz de Flavio Romero Participantes: Juan Cava, Joaquín Lombardo, Dante Picca, Flavio Romero. 23 h. J. L. Borges 1975

Santiago Craig, uno de los escritores que participan de "La noche de las librerías"



Dain Usina Cultural (Palermo)



Lecturas en Movimiento. Autores en diálogo Lecturas con Daniela Vestri, Mauricio Koch, Jorge Muñoz y Ricardo Gonzalez Aguirre. 18 h. Nicaragua 4899.



Verne (Villa Crespo)



Feria de libros usados seleccionados 16 a 21 h. Juan Ramírez de Velasco 1427. Comunidades de Escritura Conversación de Julia Coria con Haidu Kowski, Juana Yriarte y María Marchese. 17.30 h. Juan Ramírez de Velasco 1427



Mandrágora (Villa Crespo)



Lecturas de cartas de amor Santiago Craig y Luciana De Luca leen cartas de amor de escritores y escritoras. 19 h. Vera 1096.



Gould (Villa Crespo)



Feria de vinilos, casetes, cds y libros usados en la vereda Música en vivo y vermouth. 18 a 22 h. Acevedo 388.



Alamut (Villa Crespo)



Conversatorio con Leila Sucari: Anti-recomendaciones sobre el amor 6 libros para pensar el amor. Participantes: Leila Sucari y Daniela Fernández. 20 h. Julián Álvarez 752, timbre 06.

BELGRANO / NÚÑEZ



La Gata y la Luna (Núñez)



Presentación del libro El libro de los olvidos, de Ezequiel Hara Duck 17.30 h. Manuela Pedraza 2365. Lectura de cuentos y narraciones del taller de escritura de Santiago Craig 18.30 h. Manuela Pedraza 2365. Música con Gerardo Russo 20 h. Manuela Pedraza 2365.



Te Llamaré Viernes (Belgrano)



Libros Malditos Selección y lecturas de Betina González. 19 h. La Pampa 1569.



Mandolina (Belgrano)



Charla con Federico Levin, autor de Escribir un vino Entrevista a cargo de Valentina Zelaya y Cecilia Testa. Ilustraciones en vivo de Paula Sosa Holt y degustación colectiva. 21 h. Manuel Ugarte 2439.

Isol, ilustradora y cantante, se presenta en "La noche de las librerías"

VILLA ORTÚZAR / COLEGIALES



Niño Librería (Villa Ortúzar)



ISOL en Concierto Música y visuales bajo las estrellas, con Nicolás Cecinini y Julián Horita. Visuales: Guadalupe Marín. 21 h. Donado 1652.



Malatesta (Villa Ortúzar)



El Imperio Contratapa Charla con Fabián Casas. 20.30 h. Gándara 2994.



Naesqui (Villa Ortúzar)



NAESQUIFEST Libros, música, arte, poesía y humor al aire libre. Participan: Koufequin, Saborido, REP, Violentango, Cartoonneros + Basso, Meditaciones en una emergencia, Horacio Vogelfang, Toma Negra, Azul Blaseotto. Desde las 16 h. Charlone 1400.



Medio Pan y un Libro (Villa Ortúzar)



Libros en la vereda Mesas y luces, con la presencia de Nashbarista de @fuegotostadores, que sumará tragos sin alcohol a base de café. Desde las 18 h. Virrey Avilés 3700.

SAN TELMO



Fedro Libros (San Telmo)



Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo 70 niños y jóvenes. Dir.: Clara Ackermann 19 h. Carlos Calvo 578. Años de libros y encuentros Evento aniversario con actividades al aire libre. 20 h. Carlos Calvo 578. Encuentro de lectores Recomendaciones y lecturas. Traé tu libro subrayado. Participan: Juan Lima, amigos y vecinos. 21 h. Carlos Calvo 578. Encuentro con escritores Lecturas y conversación con escritores del ciclo Fedro. Participan: Julián López, Florencia Walfisch, Mercedes Araujo, Silvia Dabul, Elba Serafini, Alejandro Méndez Casariogo. Coordina: Claudia Stella. 22 h. Carlos Calvo 578.



La Libre (San Telmo)



La Sobremesa Ciclo de poetas de la órbita de Paula Peyseré Participan: Fede Testoni, Gianna Cambursano, Enrique Seccafien, Caro Schmidt, María Fernanda Lara, María McCormick, ano moreno, Agus Herrera, Marisol Irigoyen, Maribe Sal, Martin Muñoz 18 h. Chacabuco 917.



Caburé Libros (San Telmo)



Cuentos y música en la Noche de las Librerías Caburé y Sorbo Café ofrecen una noche de cuentos, música y cafés especiales. Desde las 19 h. México 620



Walrus Books (San Telmo)



Good Used Books in English 21 h. Estados Unidos 617. Poesía en Walrus Lecturas de poesía en inglés por alumnos del taller del Prof. Alex Mogavero. Textos de Linda Pastan y Lucille Clifton. 21 h. Estados Unidos 617.



Galerna (San Telmo)



Libreros por un día Autores del catálogo Galerna conversarán con lectores y recomendarán libros. Participan: Yanina Rosenberg, Nicolás Papalia, Daniel Mecca entre otros. 19 h. Perú 1064.



Nueva Librería (San Telmo)



Norma Huidobro presenta “Los Nuevos” La autora presenta su último libro y conversa sobre su obra. Moderadora: Camila López. 19 h. Estados Unidos 301



La Juglaresa Libros (San Telmo)



Abrazo Guardado Libro de Editorial Naranjo con canciones e ilustraciones. Participan: Verónica Parodi, Istvansch. 18 h. Defensa 1179. Soles y flores Presentación del libro con texto de León Gieco e ilustraciones de Yael Frankel. Participan: Editorial Avión que va 19 h. Defensa 1179.

Florencia Canale, una de las escritores que participan de "La noche de las librerías"



Club Burton (San Telmo)



Jorge Garacotche Unplugged Show en la vereda y exhibición de libros raros y coleccionables. 20.30 h. Estados Unidos 700. Conversación con Luis Guzmán y Luis Tedesco Conversación sobre librerías porteñas, hallazgos y anécdotas. Participan: Luis Guzman, Luis Tedesco, Salvador Gargiulo. 22 h. Estados Unidos 700.



Pista Urbana (San Telmo)



Poesía en la vereda Lecturas de poesía y dibujos al aire libre. Participan: Mónica Lacoste, Florencia Firpo y otros artistas 18.30 h. Chacabuco 874.



Los Buenos Días (San Telmo)



Cómo nace un libro. De la idea a la biblioteca Conversación con Jorgelina Taveira sobre el recorrido editorial. Participan: Jorgelina Taveira, Guillermo Kaufman, Julio Encina. 19 h. Humberto Primo 580. Presentación del libro “Las Rutas del Jazz” Recorrido musical y reflexiones sobre el género. Participan: Marcelo Bettoni, Guillermo Kaufman, Julio Encina 20.30 h. Humberto Primo 580.



La Carbonera (San Telmo)



Croma Cómics Especial: Súper Terror Charla sobre historieta y literatura de terror. Presentación de la antología Croma Cómics Especial: Súper Terror. Firma de dibujos. Participan: Dolores Alcatena, Enrique Alcatena, Max Fiumara, Manu Loza, Jules Mamone, Pedro Mancini, Ignacio Minaverry, Patricio Oliver, Luciano Vecchio, Pablo Vigo 18 h. Carlos Calvo 299.



Ifigenia Café (San Telmo)



Poética del esqueje Recortar y transplantar versos para crear textos nuevos. Participa: Sofía Sepia 18 h. Bolívar 1049. Intercambio de libros Traés un libro, te llevás otro. 18 a 23 h. Bolívar 1049. Dúo Briano Midón Violín, guitarra y voces con repertorio poético. Participan: Lucía Briano, Julián Midón. 20 h. Bolívar 1049.



Café La Poesía (San Telmo)



Solarte Experiencia artística basada en escritura vivencial. Participan: Soledad Ferrari, Mariela De Brasi. 18 a 20 h. Chile 502. Espacio Escritores Presentación del libro “Una luna marroquí” y lecturas de autores invitados. Participa: Patricia Marina Pérez Novo. 20 a 22 h. Chile 502. Show de Tango Presentación de Marcelo Pola Tango. 22 a 00 h. Chile 502.

LINIERS



Ritualitos (Liniers)



Juguetería Literaria Participa: Manuel Taskar Juegos que invitan a leer y crear historias. Para familias, docentes y amantes de la literatura. 18 h. Pieres 103.

OTROS BARRIOS

ALMAGRO



La Coop (Almagro)



Madera: ciclo de música Recital íntimo y acústico Participan: Adrián Nogueiro, Violeta Diez, Nancy Acosta. Host: Rafa Daney 19 h. Bulnes 640.

CABALLITO



Atlántica (Caballito)



Lecturas y música Lecturas de Romina Paula, Ana Ojeda y Julia Coria. Cierre musical de Paula Trama. 19 h. Av. Directorio 115.

CHACARITA



La Nuble (Chacarita)



El Sueño del Aire Un viaje hacia el imaginario a través de cuentos fascinantes que conectan nuestro pasado con nuestros sueños más audaces. Actividad para toda la familia. Participa: José Luis Gallego. 20 h. Av. Jorge Newbery 3537.