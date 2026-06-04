Cultura

Murió Marjane Satrapi, autora de ‘Perspépolis’ y emblema de la disidencia en Irán

La artista que retrató como nadie el impacto del régimen islámico en las mujeres, falleció “de tristeza” según un comunicado de su familia. Hace más de un año había muerto su esposo

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Marjane Satrapi murió en París a los 56 años, un año después de la muerte de su marido Mattias Ripa, según informaron sus allegados (Foto: Europa Press)
Marjane Satrapi murió en París a los 56 años, un año después de la muerte de su marido Mattias Ripa, según informaron sus allegados (Foto: Europa Press)

La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película Persépolis donde contó su infancia en la República Islámica de Irán, murió “de tristeza” en París a los 56 años, un año después del fallecimiento de su marido. “Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida”, indicaron sus allegados en un comunicado. Productor, actor y director sueco, Mattias Ripa murió el 8 de abril de 2025.

Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica Persépolis (2000), en la que relata su juventud en Irán bajo el sistema de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

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La artista francoiraní plasmó, con un trazo sencillo y en blanco y negro, la complejidad de la sociedad iraní y el choque íntimo y político provocado por la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979. “Esa imagen de la mujer cuervo y del hombre barbudo integrista, lo que ustedes pudieron ver en televisión, es lo que el gobierno permitía que se viera. Pero Irán es una dictadura, y una dictadura no lo muestra todo”, declaró en 2003, lamentando los “clichés” que rodean a su país natal.

“Persépolis”, cómic de Marjane Satrapi
'Persépolis' retrató la represión en Irán bajo el sistema de los mulás y la partida de Marjane Satrapi hacia Europa

Persépolis, adaptada en 2007 a la gran pantalla por ella misma junto a Vincent Paronnaud, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Óscar a la mejor película de animación. “Aunque esta película es universal, quiero dedicársela a todos los iraníes”, declaró en Cannes la artista, quien en los últimos años siguió denunciando a las autoridades de la República Islámica de Irán.

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“Una voz esencial”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus “sentidas condolencias” a la familia de Marjane Satrapi y rindió homenaje a “una artista inmensa que convirtió una infancia iraní en una fábula universal”. “Marjane era una artista extraordinaria y una mujer entrañable que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y de los recuerdos dolorosos. Hoy la lloramos”, reaccionó Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes.

Férrea opositora de las autoridades de Teherán, en 2023 coordinó el libro Femme, vie, liberté (Mujer, vida, libertad) en el que un grupo de artistas ilustraron las revueltas producidas en Irán a partir del asesinato en 2022 de la joven kurda iraní Mahsa Amini, fallecida bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el velo mal colocado.

En 2024, Satrapi, autora también de Bordados (2003) o Pollo con ciruelas (2004) ambas inspiradas en su país natal, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser “una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad”. Un año después, rechazó la Legión de Honor francesa para denunciar “la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán”, donde se producía de nuevo una fuerte represión.

Fuente: AFP

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