Cultura

El legado de Ornella Vanoni: una obra de autenticidad y reinvención en la música popular italiana

La trayectoria de la cantante italiana, marcada por seis décadas de honestidad artística y grandes canciones, ilustra cómo una voz puede trascender generaciones

Guardar
Ornella Vanoni - L' Appuntamento

La huella de Ornella Vanoni en la música italiana se distingue por una trayectoria que abarca más de seis décadas, marcada por una voz inconfundible y una capacidad única para reinventarse sin perder autenticidad. Con más de 55 millones de discos vendidos, Vanoni se consolidó como una de las figuras más influyentes de la canción de autor en su país, compartiendo ese estatus con nombres como Mina y Adriano Celentano, quienes, junto a ella, definieron una época dorada en la que la música italiana trascendió fronteras y forjó sus propios mitos.

El repertorio de Ornella Vanoni incluye composiciones que se han convertido en parte de la memoria colectiva, como “L’appuntamento” (“La cita”), donde su interpretación transmite un ruego íntimo: “Amor, llega pronto, no resisto. / Si tú no llegas no existo”. Canciones como esta, junto a “Domani è un altro giorno”, reflejan una mezcla de pasión, escepticismo y una visión filosófica de la vida, elementos que caracterizaron su obra y la convirtieron en la banda sonora de varias generaciones. Su cancionero, lejos de anclarse en el pasado, se mantuvo vigente gracias a una vitalidad extraordinaria y a una conciencia artística que le permitió evitar el riesgo de convertirse en un simple clásico.

Ornella Vanoni fue una de
Ornella Vanoni fue una de las voces más influyentes de la música italiana tras seis décadas de trayectoria

A lo largo de su carrera, Ornella Vanoni demostró una notable capacidad de adaptación, integrando en su música los ritmos y estilos de cada época. Fue pionera en la introducción de la bossa nova y los sonidos brasileños en Italia, colaborando con figuras como Vinicius de Moraes y Toquinho, a quien invitó desde Brasil y acogió durante una temporada. Su versatilidad la llevó también a explorar el jazz junto a músicos como Herbie Hancock y en los años ochenta, a experimentar con la música disco. Además de su faceta musical, participó como actriz en una decena de películas, consolidando su presencia en el panorama cultural italiano.

La artista milanesa fue la única mujer en conquistar dos veces el prestigioso Premio Tenco y participó en ocho ediciones del Festival de San Remo. En 1968 alcanzó el segundo puesto con “Casa bianca”, mientras que en 1967 (“La musica è finita”), 1970 (“Eternità”) y 1999 (“Alberi”) obtuvo la cuarta posición. Su última competencia en el festival fue en 2018, cuando interpretó “Imparare ad amarsi” junto a Bungaro y Pacifico, logrando el quinto lugar.

La vida personal de Ornella Vanoni estuvo marcada por una libertad poco común, con episodios de amores, rupturas y una constante búsqueda de autenticidad. En una entrevista concedida en mayo pasado al programa Verissimo, la cantante abordó su relación con la soledad: “Yo vivo sola desde hace muchos años, porque la última historia fue una decepción y todavía me siento culpable conmigo misma por haber elegido a una persona totalmente equivocada. A veces echo de menos una caricia, una compañía, pero solo si la persona tiene algo en común contigo, de lo contrario no sirve de nada: te sientes aún más sola”. Estas palabras reflejan una sinceridad y una autoironía que también supo trasladar a su presencia en la televisión italiana.

Canciones de Ornella Vanoni como
Canciones de Ornella Vanoni como “L’appuntamento” y “Domani è un altro giorno” forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

La vejez, según relató en la misma entrevista, le otorgó una mayor libertad: “Antes no sabía dejarme llevar, ahora lo hago. He envejecido, pero me miro con ternura, incluso a mi cuerpo que cambia: lo miro y digo, bueno, en efecto ya no somos como antes”. Esta actitud vitalista se mantuvo incluso al hablar de la muerte, un tema sobre el que se expresó en varias ocasiones: “No tengo miedo a la muerte. Entenderé cuándo será el momento de irme, cuando sea inútil para la vida y la vida sea inútil para mí. No quiero hacer como mi tía, que vivió hasta los ciento siete años: un tormento”.

En sus últimos años, Vanoni manifestó su deseo de vivir solo mientras pudiera aportar algo a la vida y recibir de ella: “Para mí está cerca, es fácil pensarlo: tengo noventa años, prácticamente noventa y uno, pero no quiero morir demasiado tarde, demasiado vieja, porque quiero vivir hasta que pueda dar algo a la vida, y hasta que la vida me dé. Ahora no lo pienso: soy feliz, trabajo y luego, cuando ya no pueda, decidiré qué hacer”.

La grandeza de Ornella Vanoni residió en su capacidad para mantenerse conectada con la realidad musical, superando modas y tendencias, y en su legado de canciones que siguen resonando en la cultura italiana.

Temas Relacionados

Ornella Vanoni Música italiana ItaliaUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

Leonardo Padura: “Me quedé en Cuba para estar cerca de la realidad”

El escritor, figura clave de la literatura latinoamericana, dice que permanece en su país para contar “las frustraciones, las esperanzas, los anhelos, los amores y los odios de la gente”

Leonardo Padura: “Me quedé en

La Noche de las Librerías en Buenos Aires: programación completa barrio por barrio

La tradicional jornada literaria se realiza este sábado desde las 18 y hasta la 1 de la mañana del domingo con actividades gratuitas en librerías, bares y espacios culturales

La Noche de las Librerías

La Legislatura porteña declaró de Interés Cultural a la editorial OVNI Press

La editorial argentina de ciencia ficción recibió un reconocimiento por su aporte a la literatura gráfica y la cultura pop, la promoción de cómics y la preservación del patrimonio cultural nacional

La Legislatura porteña declaró de

La Noche de las Librerías transforma a Buenos Aires en un festival cultural al aire libre

Con epicentro en calle Corrientes entre Callao y Cerrito, y en distintos barrios porteños de San Telmo a Belgrano, la programación de este sábado a partir de las 18 incluye actividades literarias, música y debates con escritores y periodistas

La Noche de las Librerías

Jafar Panahi, de la clandestinidad en Irán a la alfombra roja de los Oscar

El director iraní recorre el mundo para promocionar su película “Un simple accidente”, premiada en Cannes y representante de Francia en los premios de la Academia de Hollywood

Jafar Panahi, de la clandestinidad
DEPORTES
Lanús y Atlético Mineiro empatan

Lanús y Atlético Mineiro empatan en Paraguay por la final de la Copa Sudamericana

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

TELESHOW
El Turco Husaín celebró su

El Turco Husaín celebró su cumpleaños junto a figuras de MasterChef Celebrity en una noche a pura diversión

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que su

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

Los secretos menos conocidos de “El mago de Oz”: accidentes, mitos y verdades que marcaron a Judy Garland y su elenco

Los nuevos modelos de lenguaje revolucionan la creatividad y el aprendizaje humano

Revolución en la ventilación: crean en Canadá un sistema que captura patógenos antes de que se propaguen