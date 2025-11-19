Cultura

Una escritora argentina camina por Nueva York: hoy puede ganar allí un premio importante

Gabriela Cabezón Cámara es una de las cinco candidatas al relevante National Book Award para un libro traducido

Guardar
Gabriela Cabezón Cámara y una
Gabriela Cabezón Cámara y una historia de transformación y entendimiento. (EFE/ Francisco Guasco)

Escribió un libro sobre la selva, escribió un libro de encuentro entre dos nenas guaraníes y un soldado español en la Conquista, escribió la crueldad y cierta esperanza, escribió una historia de una transformación radical -el soldado antes era mujer y monja- pero que, al final, parece menos importante que esa otra transformación que le produce lo que dijimos antes: la selva, las nenas, esa otra cultura, el idioma guaraní. Todo eso escribió a partir de una historia real -la de Catalina de Erauso, la monja alférez- y creando momentos de una intensa belleza literaria. Por ese libro -Las niñas del naranjel- la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara hoy puede llevarse el National Book Award, un importante premio de la industria editorial estadounidense, en la categoría “Literatura traducida”.

book img

El onceavo dorado

Gratis

Descargar
book img

Le viste la cara a Dios

$1,99 USD

Comprar
book img

Las aventuras de la China Iron

$8,99 USD

Comprar
book img

Las niñas del naranjel

$8,99 USD

Comprar
book img

La virgen cabeza

$6,99 USD

Comprar
book img

Las aventuras de la China Iron

$12,99 USD

Comprar
book img

Las niñas del naranjel

$15,99 USD

Comprar
book img

Le viste la cara a dios

$9,99 USD

Comprar

Las niñas del naranjelya ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en Guadalajara, Mexico; el Premio Ciudat de Barcelona en lengua castellana, el Premio Fundación Medifé Filba y el Premio Perfil.

No es una carrera fácil, sin embargo. Los otros libros nominados -difícil decir “compiten” en literatura, ¿en qué sentido un libro compite con otro?- también son relevantes. Empezando por Triste Tigre, un extraordinario relato, cargado de ideas, que compuso la francesa Neige Sinno. También se basa en un hecho real, sólo que ocurrido en su propio cuerpo: su padrastro la violó entre los 6 años -o 7, no está segura- y los 12. Ella lo llevó a juicio, él confesó. El libro explota de reflexiones sobre el silencio, el poder, la seducción, la obligación de callar, el peso de la paz familiar sobre los chicos violentados. No es explícita pero tiene un par de imágenes que no dejan dormir.

También están en la lista corta El volumen del tiempo, de Solvej Balle, una saga que ya tiene siete novelas en la que la protagonista, Tara Selter, se despierta siempre el 18 de noviembre, como si estuviera atrapada en ese día. El libro que se presentó al premio es el volumen 3.

Integra la lista The Remembered Soldier, de la escritora neerlandesa Anjet Daanje, la historia de un soldado que peleó en la Primera Guerra Mundial y perdió la memoria. Ahora vive en un asilo y busca a su esposa, a quien no recuerda. Hasta que una mujer lo reconoce pero, se sabe, nada es fácil.

"We are green and trembling",
"We are green and trembling", la versión en inglés de "Las niñas del naranjel"

Y el grupo se completa con We Computers: A Ghazal Novel (Nosotros, los computadores: una novela ghazal), del autor uzbeko Hamid Ismailov. Un ghazal es una forma de poema lírico originario de la poesía árabe y persa, La novela cuenta cómo, a fines de los años 80, el poeta y psicólogo francés Jon-Perse desarrolla un programa informático capaz de analizar y crear literatura, inspirado por la poesía persa que le enseña su colega Abdulhamid Ismail. El proyecto abre puertas a nuevos universos de historia, filosofía y relaciones humanas a través de la inteligencia artificial.

El premio

El National Book Award cuenta con 25 finalistas distribuidos en las categorías de Ficción, No ficción, Poesía, Literatura Traducida y Literatura Juvenil. Cada ganador recibirá 10.000 dólares, una medalla de bronce y una estatuilla. En el caso de Literatura Traducida, el premio se divide entre el autor y el traductor. Más allá del reconocimiento económico, la nominación otorga visibilidad internacional a los candidatos, tanto para lectores como para editoriales. Estar en esta lista ya es un premio: lectores y editores de muchas lenguas conocerán la novela y sabrán que es valorada porque, se sabe, el inglés es el idioma que abre las puertas de gran parte del mundo.

Cabezón Cámara, premiada en 2024
Cabezón Cámara, premiada en 2024 en Guadalajara. (EFE/ Francisco Guasco)

En este idioma, la novela de Cabezón Cámara se tituló We are green and trembling, algo así como “Somos verdes y temblamos”. La traducción estuvo a cargo de Robin Myers. Su lectura en otro idioma será otro desafío de interacción cultural pero bueno, de eso -también- se trata la novela.

El premio a Literatura traducida se empezó a dar en 2018 y desde entonces lo ganaron la japonesa Yoko Tawada, el húngaro László Krasznahorkai -que este año ganó el Nobel-, la japonesa Yu Miri, la francesa Elisa Shua Dusapin, la argentina Samanta Schweblin, el brasileño Stênio Gardel y el chino Yang Shuangzi.

Esta vez, la ceremonia empieza a las 22.45 hora argentina, 20.45 en Nueva York y la transmisión. Ahí nombres, ganadores, abrazos. Y después, fiesta, como corresponde.

Temas Relacionados

BajalibrosGabriela Cabezón CámaraNational Book Award

Últimas Noticias

Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

El retrato de Elisabeth Lederer por el artista austríaco, vendido en más de 236 millones, resultó la gran estrella en una agitada sucesión de remates realizados en la nueva sede Sotheby’s Nueva York

Así fue la noche histórica

Reestrenan ‘Adiós, Sui Generis’, a medio siglo del momento en que Charly García surgió como ícono cultural argentino

La película de Bebe Kamin sobre los recitales de septiembre de 1975, es una invitación a revivir el momento en que el rock argentino salió de su gueto y se hizo notar para la opinión pública de la época

Reestrenan ‘Adiós, Sui Generis’, a

La danza latinoamericana se reúne para fortalecer un modelo de cooperación creativa

“CIMA: Encuentro de cooperación internacional para la movilidad de las danzas latinoamericanas”, se realiza hasta el sábado 22 en distintos espacios culturales de Buenos Aires y San Nicolás

La danza latinoamericana se reúne

El famoso inodoro de oro de Cattelan se vendió por más de USD 12 millones

El inodoro de oro, pieza central de la venta de arte contemporáneo, fue adquirido por una marca famosa y se convirtió en una de las atracciones más visitadas en la nueva sede de la casa en Manhattan

El famoso inodoro de oro

Una pintura de Klimt se vendió por USD 236 millones y es la obra más cara de arte moderno subastada

El cuadro del pintor austríaco “Retrato de Elisabeth Lederer” se vendió en Nueva York, marcando un récord para el autor y para la institución

Una pintura de Klimt se
DEPORTES
El hermano de Carlos Bilardo

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

Explotaron las críticas contra Bielsa tras la histórica goleada 5-1 que sufrió Uruguay: las dudas sobre su futuro de cara al Mundial 2026

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

TELESHOW
Guido Kaczka contó por qué

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La angustia que llevó a Nati Jota a desobedecer a sus médicos: “No aguanté la presión social”

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba registró un promedio de

Cuba registró un promedio de 700 casos diarios de chikunguña en octubre

Indonesia elevó al máximo la alerta tras la erupción del volcán Semeru en la isla de Java

Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

Bolivia: Agencia de Hidrocarburos calcula que el 30% del combustible subvencionado es contrabandeado

La frontera territorial del Plan México