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Esta serie de Luis Zahera en Netflix ha sido uno de los mayores éxitos de su carrera y ya están rodando dos temporadas más: “Es un personaje muy distinto”

El intérprete protagonizó un sorprendente cambio de registro para una serie que logró un gran éxito dentro y fuera de España y que ya está en pleno rodaje de dos temporadas más

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Luis Zahera y Carmen Ruiz en 'Animal'. (Netflix)
Luis Zahera y Carmen Ruiz en 'Animal'. (Netflix)

El nombre de Luis Zahera es actualmente inseparable del cine y la televisión española, con una presencia constante en numerosos proyectos. En los últimos meses, ha destacado por su papel en Zeta, donde interpreta a un agente del CNI, y por su participación en la segunda temporada de Clanes, recientemente estrenada en Netflix. “Tengo que aprender a decir que no, pero me da ansiedad pensar que, cuando pare, no me voy a adaptar a volver a trabajar”, reconocía el actor no hace mucho en una entrevista en El Hormiguero.

Lo cierto es que Zahera ya se ha sumergido de lleno en nuevos proyectos. Además de seguir con el espectáculo de humor de Chungo, un monólogo con el que ha pasado ya por varios teatros en España, el intérprete ya está trabajando en la continuación de otro de sus éxitos más recientes: la segunda temporada de Animal, la comedia ambientada en un pueblo de Galicia que se convirtió en un éxito internacional.

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El éxito de esta serie en la que Zahera interpreta a un veterinario que pasa de trabajar en el campo a intentar adaptarse a los rimos urbanos en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía, hizo que Netflix anunciara su renovación menos de tres semanas después de su estreno. Por aquel entonces, la producción acumulaba casi 15 millones de visualizaciones.

Tráiler de 'Animal', la serie de Netflix protagonizada por Luis Zahera. (Netflix)

Salirse del registro habitual

Entre los atractivos de la serie, se encontraba la posibilidad de ver al actor en un cambio total de registro. Acostumbrados a verlo en personajes oscuros como los de Celda 211 o As bestas, o en la piel de carismáticos secundarios como los de El reino o Que Dios nos perdone, su papel protagonista en Animal es mucho más distendido y simpático.

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“En España se encasilla mucho a los actores. A veces da la sensación de que si te manejas bien en un registro, no se fían de ti para otro. Por eso me alegra tanto que confiaran en mí para Animal. Es un personaje muy distinto, un ‘bueno’ lleno de contradicciones. Me recuerda al doctor House. Yo estoy encantado”, confesaba él mismo en una entrevista con La Vanguardia.

Animal | Tráiler Oficial | Netflix España
Imágenes de Luis Zahera en 'Animal'. (Jaime Olmedo/Netflix)

Las nuevas temporadas de Animal: rodaje simultáneo y fichaje de Álvaro Mel

Tal y como ya se ha adelantado, la segunda temporada girará en torno al lanzamiento de un servicio de entierros para mascotas, un negocio que traerá prosperidad económica pero también revelará un secreto que podría alterar la estabilidad alcanzada por Antón y su entorno. Durante varias semanas, se realizaron castings para contar con figurantes que reforzaran la ambientación local de la serie.

Pero Zahera no se encuentra solo rodando una temporada más de Animal. Netflix ha confirmado el rodaje simultáneo de la segunda y tercera temporada de la serie. De momento no hay una fecha oficial para su estreno, pero recientemente se han anunciado incorporaciones destacadas, como la de Álvaro Mel (a quien hemos visto hace poco estrenar Cochinas en Prime Video). Este intérprete se unirá al dúo protagonista dando vida a Mike, el gerente de la clínica Kawanda Urban en Santiago de Compostela.

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