Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del martes 5 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición con una agenda diversa de actividades culturales para todo público - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires continúa su 50° edición en La Rural, Palermo, con una agenda rica y diversa para el martes 5 de mayo. La jornada propone un recorrido que integra literatura, ciencia, arte, historia y debates de actualidad, en un formato abierto a la participación de todos los públicos y con actividades para estudiantes, familias y especialistas.

A lo largo del día, los asistentes podrán sumarse a talleres, presentaciones de libros, charlas con autores y experimentos interactivos, en un entorno que refuerza el espíritu plural y formativo de la feria, consolidando su posición como el evento cultural más convocante de la región.

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El valor de la entrada general para el martes 5 de mayo es de $8.000 e incluye un chequelibro de $12.000 para comprar libros - (Fundación El Libro)

Todas las actividades del martes 5 de mayo

14:00 h

Museo Benito Quinquela Martín: partituras de colores a cien años del tango Caminito. Actividades participativas. El Museo recupera los vínculos artísticos entre la música y las artes visuales. Se abordará el análisis de la partitura para ser intervenida, y traducida a través de colores para generar nuevas versiones visuales que permitan ejercicios matemáticos siguiendo el compás del 2x4, aprendiendo la historia de los artistas y promoviendo la creatividad de los asistentes.

Organiza: Museo Benito Quinquela Martín

Participa: Pablo Henriquez

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

De la célula al pollito. Estación demostrativa con experimentos. Mostraremos el uso del embrión de pollo como modelo experimental, abarcando desde su relevancia en la biología del desarrollo hasta su aplicación en investigaciones oncológicas. Simularemos el trabajo con cultivos celulares y observaremos cortes histológicos en microscopio.

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Organiza: Departamento de Química Biológica, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Los colores de la Naturaleza. Estación demostrativa con experimentos. ¿Qué relación hay entre la acidez, la basicidad y los colores? Vení a descubrirlo en esta estación observando elementos de la vida cotidiana como alimentos, productos de limpieza personal y de la casa. ¿Pueden las flores tener diferentes colores dependiendo del suelo en el que se las cultiva?

Organiza: Departamento de Química Orgánica, Exactas UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Química, Arte y Arqueología. Estación demostrativa con experimentos. De plantas e insectos se extraen hermosos colores naturales, cuya elaboración viene desde la época prehispánica, se llevarán a cabo experimentos de tinción con distintos colorantes utilizados en la antigüedad. Así mismo, aceites vegetales, huevo y pigmentos sirven como materiales para la elaboración de pinturas desde la época colonial, los participantes podrán realizar sus propias pinturas para pintar sobre papel. Además, podrán observar a la lupa hongos aislados de distintas esculturas realizadas en madera, los cuales fueron identificados para conocer de manera multidisciplinar el estado de las obras.

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Organiza: Departamento de Química Orgánica, Exactas UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Taller de escritura para expandir la creatividad a través de las letras por por @vickylibros Instagram

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

14:15 h

Ultra zombies. El misterio del huesito de la suerte. Obra de títeres de humor y suspenso para niños. De 2 a 12 años,

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Organiza: Ultra zombies

Participa: Pablo Henriquez

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

El escritor cubano Leonardo Padura presenta "Morir en la arena" entrevistado por Patricia Kolesnicov, periodista de Infobae. (Sebastián Freire/Fundación El Libro)

14:30 h

Presentación del libro Dictámenes penales del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Curso sobre “La vitalidad lingüística y las nuevas palabras en el español actual”. Presentación e ilustración de los recursos que tiene la lengua para dar lugar a nuevas palabras y así mantener la vitalidad lingüística. (Clase 2).

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Andreína Adelstein

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Antología de Talleres 2025” y entrega de premios del concurso “Premio de Literatura Tres de Febrero 2026”.

Organiza: SADE Tres de Febrero

Participa: Graciela Montenegro y Raquel Laudani

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

50 años del golpe: El rol de las agencias de noticias y el desafío de informar. Una charla organizada por Noticias Argentinas.

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Organiza: NOTICIAS ARGENTINAS

Participa: Staff Noticias Argentinas

Coordina: Mayra Garcia

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

No todo pasó en Malvinas.

Organiza: Asociación Civil Veteranos De Guerra Combatientes T.O.A.S.

Participa: Alejandro Jorge Martínez, Roberto Sequeira, Roberto Escobar, Enrique Johnson, Ruben Larrosa, Gabriel Artola, Antonio Papola

Coordina: Alejandro Martinez

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación de “Lo que El Bocha nos dejó”, un libro de fútbol que narra la historia del Club Atlético Independiente, desde el retiro de su máximo ídolo, Ricardo Bochini, hace exactamente 35 años, hasta la actualidad.

Organiza: Maximiliano Panigatti

Participa: Maximiliano Panigatti

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Discapacidad y acceso a la cultura, derribando barreras para la inclusión. De 2 a 12 años.

Organiza: CILSA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Aprendé a crear tu calma. Taller práctico donde las infancias y sus acompañantes arman su cuenta mantras, herramienta que permite volver a la calma en situaciones dolorosas, de tristeza, ansiedad. Previamente al armado se les explica la funcionalidad y por último, realizan la elección de los mantras entre todos y los escriben. De 9 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Estudiantes, jubilados, pensionados, docentes y menores de 12 años pueden ingresar gratis a la Feria del Libro presentando la documentación correspondiente - (Fundación El Libro)

15:00 h

Autores y autoras de LIJ por infancias de Gaza.

Organiza: Pequeño Editor

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Cuenta Cuentos: Invitamos a los mas chicos a viajar con la imaginación y descubrir nuevos horizontes

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

15:45 h

Niñ@s del Abasto. Una obra de narración oral que cuenta historias a partir de relatos de niños de 9 a 12 años del barrio del Abasto, que participaron de un taller de escritura creativa, donde se exploraron las historias de sus familias y amigos. Durante la obra se relatan 3 cuentos creados por estos niñ@s. De 9 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Any González; Cristian Scotton, Luciano Rosini, Alta Productora

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Presentación del libro El TSJ como el tribunal superior de la causa. Un paso más hacia la consolidación de la autonomía porteña.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Autores Locales de Pilar: Literatura, Identidad Cultura, Autogestión.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Tibisay Arenas, Sofia Argos, Marcelo Brenta, Roberto Capria, Magdalena Chamorro, Graciela de Bernardi, Sandra Fernández, Jesica Galeano Jarcusky, Adela L. Guzman, M. Irene Jakóbcczyk, Noelia Lebrini, Claudia Martínez, Isabel Martínez, Laura Martínez, Josefina Patané, Teresa B. Vassallo

Coordina: Silvia Almada y Víctor Koprivsek

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Hebe. La biografía”.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Ulises Gorini, Alejandra Bonafini y Luciana Bertoia

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Argentina Sustentable. El Norte Grande. El futuro de Argentina se define en el Norte Grande: producir, conservar e incluir. Iniciativa del proyecto Impacto Verde.

Organiza: Delegación de la Unión Europea en Argentina

Participa: Embajador de la Unión Europea, representantes de AVINA, Rewilding, Aves Argentinas, Banco de Bosques, investigadores CONICET, Ledesma, UNITEC Bio, Gustavo Idigoras (VISEC), ARCOR, ARAUCO, CAEM, Unión Industrial, comunidades indígenas, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación e INTA

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Poliedro Editorial en la Feria del Libro 2026.

Organiza: Ediciones CICCUS y Universidad de San Isidro

Participa: Autoridades de Universidad de San Isidro y de Poliedro Editorial

Coordina: Enrique Del Percio

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Horacio, el crustáceo. Horacio es un bichito del mar que necesita un hogar, sus nuevos amigos lo ayudarán a encontrarlo. Un cuento para escuchar y colorear que nos invita a pensar en la importancia de la amistad, solidaridad y la donación de órganos. De 5 a 9 años.

Organiza: Instituto de Transplante Ministerio de Salud de La Nación

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

La escritora y editora peruana de literatura infantil y juvenil Kari de la Vega presenta sus libros álbum “La reina de la torre” y “Lo que veo en el museo”, en una propuesta que combina narración y taller participativo. Un espacio para escuchar historias, imaginar y crear a partir de la palabra y la imagen.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: Kari de la Vega y Lola Rubio

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Imaginando nuestra Ciudad Ideal. A partir de un afiche con la ilustración de una Ciudad incompleta, se busca que los chicos/as imaginen cómo sería su entorno ideal, incorporando elementos que les gustaría tener en su barrio o escuela; a través de recortes, dibujos y materiales varios. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Juan Solá, Mercedes Romero Russo, Enzo Maqueira y Flavia Calise

Coordina: Rosario Pozo Gowland (@decimeunlibro)

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Que tu algoritmo no elija por vos: cómo “entrenar” a tus redes para que trabajen a favor, el valor de lo humano frente al avance de la IA y por qué la construcción de comunidad real le gana siempre al “hate” (porque criticar con maldad no suma, y te explicamos por qué).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Palabras en Juego. Un taller de escritura pensado para que niñas y niños imaginen personajes, jueguen con las palabras y creen sus propias historias a partir de consignas simples y divertidas.

Organiza: CEABA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

17:00 h

Mariana Dimópulos (vía streaming) y J. M. Coetzee presentan “Don de lenguas” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mariana Dimópulos (vía streaming) y J. M. Coetzee

Coordina: Flavia Pitella

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Escribir en el apocalipsis. ¿Cuál es el presente (¿y el futuro?) de la literatura en tiempos de IA, crisis económica, calentamiento global y therians? Una charla entre autoras y autores para pensar el mundo en el que vivimos y su relación con la escritura y la lectura.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Ser joven en tiempos sin Wifi (ni democracia): el autor propone un cruce generacional a 50 años del último golpe de Estado. Partiendo de una diferencia central —en dictadura hubo terrorismo de Estado, censura y persecución—, la charla invita a comparar cómo se estudiaba, cómo se circulaban lecturas, cómo se construían amistades y vínculos. Una actividad para pensar, sin simplificar, qué significa crecer, leer y hacerse una voz propia en tiempos de prohibición y en tiempos de sobreinformación.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: Franco Vaccarini

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Estudiantes, jubilados, pensionados, docentes y menores de 12 años pueden ingresar gratis a la Feria del Libro presentando la documentación correspondiente - (Fundación El Libro)

17:30 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa IV. Lengua, territorio y pertenencias. Cómo se habitan (y se deshabitan) los espacios físicos y los imaginarios.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Teresa Ruiz Rosas (Per), Giorgina Cerutti (Uru), Andrés Montero (Chi), Carla Maliandi (Arg)

Coordina: Diego Erlan

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Antología “Mujeres Valientes” por SADE F. Varela.

Organiza: SADE Florencio Varela

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Diez propuestas para un futuro mejor.

Organiza: SADE

Participa: Carlos Heller, Carlos Tomada y Jorge Taiana

Coordina: Carlos Antonio Montero

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “De las palabras a la acción educadora (reflexiones éticas a modo de diccionario)” de Gustavo Schujman perteneciente a la colección Política y Educación dirigida por Roxana Perazza.

Organiza: Aique Grupo Editor

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Símbolo, arquitectura y espacio urbano: recorrido y diálogo (dos enfoques Masónicos de La Plata). El vínculo secreto entre la masonería y el arquitecto Le Corbusier, a través del uso de la Geometría Sagrada. Y el trazado urbano de la ciudad como legado masónico, ¿qué aprendizajes deja para hacer ciudades más humanas en el Siglo XXI?

Organiza: Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones

Participa: Mg. Arq. Serena Dradi, Lic. Javier Vázquez

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Leer para sentir, sentir para vivir.

Organiza: Equipo Océano

Participa: Verónica Álvarez Rivera y Fabiana Pavela

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

¡Vení al club de lectura fácil! Lectura compartida de un cuento de miedo de Elsa Bornemann. Una propuesta accesible que invita a participar leyendo en voz alta, en silencio o en lengua de señas.

Organiza: Lengua Franca

Participa: Analía Gutiérrez, Julia Otero, Luciana Payer, Mónica Rodríguez

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Lxs adolescentes les leen cuentos a lxs niñxs. Estudiantes de 5° año de la Escuela de Educación Media N°6, D.E.5, de CABA, y Barrilete Cultural, brindan un espacio de encuentro, juego y lectura a niñes. Los y las sorprenderán con historias fantásticas, de risa y de terror, como así también con algunos desafíos. También habrá un rincón para les más peques. Edad de 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Proyecto Pintame un cuento. Una breve narración dará lugar al despertar de imaginarios que se materializarán con técnicas de las artes visuales. Una acción colectiva, para disfrutar y compartir. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fernando Alegre

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

Conociendo nuestras raíces. Explorando la identidad y la memoria colectiva a través de la poesía y la historia del municipio de Las Lajitas. Socialización del libro “Por senderos del pago”, un viaje poético a la memoria del municipio de Las Lajitas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Alba Rosa Saravia

Coordina: Editorial Milor (Norte Cultural)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Fantasmagoria y Richard Coleman en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fantasmagoria y Richard Coleman

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central

Pabellón: Exterior

18:30 h

Club de mujeres artistas. Un recorrido por 28 mujeres artistas del siglo XX que produjeron obra visual y también escribieron.

Organiza: Futurock

Participa: Milagros Pochat

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

En la Zona Explora, el Museo Benito Quinquela Martín y la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA ofrecen propuestas de arte, ciencia y creatividad para todas las edades - (Fundación El Libro)

19:00 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa V. La naturaleza amenazada o como amenaza. Derivas de una relación ambivalente y conflictiva.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Pilar Quintana (Col), Karina Pacheco (Per), Claudia Aboaf (Arg), Emanuel Bremermann (Uru)

Coordina: Emilio Jurado Naón

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación de “Cositas” (Seix Barral), de Benoît Coquil. El autor conversará con Fero Soriano sobre esta novela que cuenta la asombrosa historia del hongo alucinógeno que dio la vuelta al mundo.

Organiza: Institut français d’Argentine/Embajada de Francia en Argentina y Grupo Planeta

Participa: Benoît Coquil

Coordina: Fero Soriano

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación de “Deshumanizados”, de Tomás Balmaceda.

Organiza: Galerna

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación de “La última batalla” de Edgardo Esteban.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Edgardo Esteban, León Gieco, Pedro Saborido, Hernán Brienza

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Unión de tres plumas.

Organiza: SADE

Participa: Carlos Brid, Ernesto Rogines y Graciela Montenegro

Coordina: SADE San Martín, SADE Zona Norte y SADE Tres de Febrero

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Pensar la educación en la era del algoritmo.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Nora Merlín

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Federico Jeanmaire presenta “Bali” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Entropia Editorial

Participa: Federico Jeanmaire

Coordina: Silvia Hopenhayn y Martín Sancia Kawamichi

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de los libros “A mi hijo lo maltratan y la escuela no hace nada” y “El cuidado de la vida en foco”.

Organiza: Homo Sapiens Ediciones

Participa: Mariano Cranco y Graciela Morgade

Coordina: Analía Devalle

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La Lic. Paola Sassoon presenta “Desbloquear para gestar: un camino hacia la fertilidad emocional”, un libro que propone una mirada innovadora sobre la fertilidad, integrando el psicoanálisis, la genética, la medicina reproductiva y la experiencia clínica con pacientes que transitan tratamientos de reproducción humana asistida.

Organiza: Libella Editorial

Participa: Paola Sassoon

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación del libro “Aportes Académicos. Equilibrio de Poderes y rol del Poder Judicial”.

Organiza: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Participa: Andrés Rosler, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi

Coordina: Hugo Galderisi

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Presentación de “La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados” (China editora), el nuevo libro de Juan Grabois con ilustraciones del artista Daniel Santoro. En un mundo que rehúye el bien común y apela a recetas individualistas, Juan Grabois escribe un texto profundamente humano que se detiene a pensar en aquello que nos une.

Organiza: China editora

Participa: Juan Grabois y Daniel Santoro

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Cicatrices. El ciclo de poesía curado por Consuelo Iturraspe se traslada del Bar Rodney a Orgullo y Prejuicio con una selección de poetas cuir de distintas partes del país. Leen: Osvaldo Bossi, Valeria Mussio, Santiago Venturini, Paola Santi Kremer y Verónica Yattah.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Osvaldo Bossi, Valeria Mussio, Santiago Venturini, Paola Santi Kremer, Verónica Yattah

Coordina: Consuelo Iturraspe

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Kamishibai para soñar. Narración de cuentos infantiles con la técnica de Kamishibai, con láminas diseñadas por las estudiantes.

Organiza: Estudiantes del Profesorado de la UCA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Proyecto Pintame un cuento. Una breve narración dará lugar al despertar de imaginarios que se materializarán con técnicas de las artes visuales. Una acción colectiva, para disfrutar y compartir. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Fernando Alegre

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: Nicolás Malinovsky, Rubén Lu Vuolo y Ernesto Picco

Coordina: Siglo XXI y La Libre

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

La Feria del Libro presentará autores internacionales como J. M. Coetzee, Nona Fernández y Jean-Philippe Toussaint, junto a mesas de diálogo y conciertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

19:30 h

El libro como puente. La literatura en el aula ya no alcanza solo como contenido académico. Es necesario comenzar a verla y utilizarla como lo que es, una herramienta valiosa y poderosa para conectar con el mundo emocional de los alumnos. Queremos invitarlos a redescubrir los libros como exploradores del juego y la creación (colectiva e individual), como conversadores de temas incómodos para ponerles palabra, como espejos de autoconocimiento y gestión emocional; como el lugar de encuentro. Los libros como un puente para volver conectarnos con nosotros y con los otros.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Evangelina Dugo, Susana Cook y Gisela Benazzo

Coordina: Papel Limón

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

20:00 h

El futuro de la energía: ¿hay alternativa? Convocamos a tres escritores para conversar acerca de la crisis energética global y el rol especial de Argentina en este contexto.

Organiza: Siglo XXI y La libre

Participa: Carlos Maldonado

Coordina: Andrés Telesca

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

20:30 h

Perón íntimo. Historias desconocidas.

Organiza: Sb editorial

Participa: Ignacio Martín Cloppet

Coordina: Andrés Telesca

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “La guarida del lobo”.

Organiza: Eugenio Burzaco

Participa: Eugenio Burzaco

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Borges 40º Años – “ El Olvido que seremos”.

Organiza: SADE

Participa: Héctor Abad Faciolince y Alejandro Vaccaro

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Luly Dietrich, fundadora de la comunidad Mujeres al Volante, presenta su primer libro, “Manejá tu miedo con amor: por más mujeres al volante”. Un llamado a transformar la energía del miedo en amor, promoviendo una movilidad más consciente, segura y amorosa.

Organiza: La 1x2

Participa: Luly Dietrich

Coordina: Maria Laura Caruso (editora)

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. El autor analizará la actuación del ministro de economía de la Dictadura Cívico Militar Empresarial.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Julián Zícari

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

La distancia y lo ínfimo. ¿En qué momento un detalle cotidiano se vuelve materia literaria? Una conversación con Jean-Philippe Toussaint.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Jean-Philippe Toussaint y Mónica Zwaig

Coordina: Lucía Vogelfang

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Nona Fernández presenta “Marciano” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Penguin y Random House Grupo de Editorial y Fundación El Libro

Participa: Nona Fernández

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Nuevas miradas sobre fertilidad y longevidad. Se presentarán los 3 volúmenes de la Colección Ayesha de Medicina Reproductiva: Fertilidad I, II y III.

Organiza: Ayesha Agencia de Gestión Cultural y Editorial

Participa: Dr. Martín Rotella, Alejandro Margulis, Dr. Felipe Vilella, Dr. Adrián Gaspar, Dra. Natalia Gennaro, Della Rossa, Prof. Dr. Mike K. S. Chan, Dr. Napoleón Galo Jordán, otros

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

La entrada general para el martes 5 de mayo tiene un valor de $8.000. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías de La Rural o de forma anticipada a través del sitio web oficial. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable en la compra de ejemplares en librerías adheridas dentro del predio. Además, las editoriales participantes ofrecen vales y descuentos adicionales con cada compra, lo que amplía los beneficios para quienes asisten.

La Fundación El Libro, organizadora del evento, subrayó que el ajuste en el valor de las entradas se mantuvo por debajo de la inflación, con el objetivo de favorecer la participación masiva durante los días de semana.

Quiénes tienen descuentos

El acceso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un mayor, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante), y portadores del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes, estudiantes, jubilados y pensionados también acceden sin costo, mostrando la documentación correspondiente. Las actividades y espectáculos programados están incluidos con la entrada general, sin cargos adicionales.

Horarios

El martes 5 de mayo, la Feria del Libro abre sus puertas de 14 a 22 horas en el predio de La Rural. Desde las 14:00, la programación despliega actividades científicas y artísticas en la Zona Explora: el Museo Benito Quinquela Martín propone ejercicios creativos sobre el tango Caminito y el vínculo entre música y artes visuales, mientras equipos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA presentan experimentos sobre biología del desarrollo, química de los colores y arqueología aplicada.

En paralelo, el Espacio Digital y la Zona Infantil ofrecen talleres de escritura, desafíos literarios, propuestas de lectura personalizada y juegos creativos. Habrá espectáculos de títeres, cuentos y experiencias lúdicas para chicas y chicos, junto a charlas sobre inclusión, acceso a la cultura y creatividad digital.

A partir de las 14:30, se suman presentaciones de libros jurídicos, debates sobre el periodismo y la memoria a 50 años del golpe de Estado, y encuentros sobre literatura, fútbol y derechos humanos. El cronograma incluye propuestas de narración oral, talleres de calma emocional, experiencias de ilustración y actividades interactivas dirigidas a distintos grupos etarios.

Durante la tarde y la noche, la feria recibirá a autores internacionales como J. M. Coetzee, Nona Fernández y Jean-Philippe Toussaint, además de mesas de diálogo sobre literatura latinoamericana, ambiente, historia y ciudad, presentaciones de novedades editoriales y conciertos en la pista central. Las charlas abordarán temas como la educación en la era digital, memoria histórica, ciencia, fertilidad, arquitectura, ajedrez y poesía cuir. El cierre contará con debates sobre energía, nuevas miradas sobre fertilidad y longevidad, y presentaciones de libros destacados.

El martes 5 de mayo, la Feria del Libro se confirma como un espacio de encuentro y experimentación, con propuestas que atraviesan la literatura, la ciencia, el arte y la reflexión crítica, abiertas a toda la sociedad.