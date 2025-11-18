Cultura

La venezolana Verónica Jaffé ganó el premio Casa de América de Poesía

La escritora venezolana fue reconocida por su obra ‘Lo animal si poema’, destacada por el jurado por su profundidad intelectual y diálogo con autores contemporáneos, entre 833 poemarios de 35 países

Verónica Jaffé Carbonell gana el
Verónica Jaffé Carbonell gana el XXV Premio Casa de América de Poesía Americana con su obra ‘Lo animal si poema’. El jurado destaca el potencial intelectual y filosófico del poemario premiado por la Casa de América de Madrid

La traductora, poeta y artista plástica venezolana Verónica Jaffé Carbonell ganó este lunes el XXV Premio Casa de América de Poesía Americana con su obra Lo animal si poema, un trabajo de “gran potencial intelectual y filosófico”, según subraya el jurado encargado de otorgar este galardón en un comunicado.

“El libro ofrece un oportuno entramado de citas que viene a ser como un juego de espejos, mediante el cual los poemas establecen una intensa conversación con algunos grandes autores contemporáneos”, precisa la nota remitida por la Casa de América de Madrid, institución que convoca el premio dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra por la Editorial Visor Libros.

Jaffé Carbonell (Caracas, 1957) es la segunda mujer de nacionalidad venezolana en hacerse con este galardón. Su antecesora fue Yolanda Pantin, quien lo ganó en 2017.

La poeta ha publicado varios ensayos sobre literatura de su país, como El relato imposible: Análisis recepcional de la cuentística venezolana entre 1970-1980 (1991), Metáforas y traducción o traducción como metáfora: Algunas metáforas de la teoría de la traducción literaria (2004) y Poesía, traducción, libertad (2024).

La obra de Jaffé Carbonell
La obra de Jaffé Carbonell establece un diálogo literario con grandes autores contemporáneos a través de un entramado de citas

También poemarios como El arte de la pérdida (1991), El largo viaje a casa (1994), La versión de Ismena (2000), Sobre traducciones: Poemas 2000-2008 (2010), Friedrich Hölderlin: Cantos hespéricos (2016), De la metáfora, fluida: Poemas 2009-2014 (2019) y Fugaz lagartija: Poemas 2014-2018 (2024).

Como traductora, ha traducido trabajos de Gottfried Benn, Else Lasker-Schüler, Paul Celan o Ingeborg Bachmann.

En su faceta de artista plástica, Jaffé ha expuesto poemas y cuadros sobre cartón, madera o lienzo en el Instituto Latinoamericano de Viena (2005) y en las galerías caraqueñas de Los Galpones (2006), Secadero I (2010) y Beatriz Gil (2016), entre otras.

Al XXV Premio Casa de América de Poesía Americana se han presentado este año 833 poemarios de 35 países diferentes.

El país con una mayor participación ha sido Argentina, desde donde se han recibido 166 poemarios, seguido de los 110 de Colombia, 100 desde México, 98 procedentes de España, 54 de Chile y 50 de Perú.

Fuente: EFE.

Fotos: capturas de video.

