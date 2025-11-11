Cultura

Robo a museos: ladrones escapan con oro antiguo en el Museo Nacional sirio

Seis piezas fueron robadas del ala ‘clásica’ del más importante museo del país, que alberga restos helenísticos, romanos y bizantinos

Unos ladrones se llevaron varios lingotes de oro antiguos del Museo Nacional de Damasco, el más importante de Siria, indicaron el martes a AFP una fuente de seguridad y otra cercana a la dirección de la institución.

El robo se produjo en la noche del domingo al lunes, según estas fuentes. El museo, que no sufrió los estragos de la guerra civil que asoló el país entre 2011 y 2024, alberga obras de un valor incalculable del rico patrimonio antiguo e histórico sirio.

Según la fuente cercana a la dirección del museo, “seis piezas fueron robadas del ala denominada ‘clásica’”, una de las más importantes del museo, que alberga restos helenísticos, romanos y bizantinos procedentes de importantes yacimientos arqueológicos de Siria. Se trata de “lingotes de oro”, agregó, sin precisar su antigüedad.

Preguntada por AFP, la dirección del museo se negó a hacer comentarios. “El museo está cerrado por razones de seguridad y reabrirá la próxima semana”, declaró un responsable, bajo condición de anonimato. Las autoridades sirias no confirmaron de inmediato el robo.

Durante la guerra civil siria, iniciada en 2011, se trasladaron al museo gran cantidad de restos procedentes de regiones afectadas por la violencia para su almacenamiento.

Varios yacimientos arqueológicos fueron bombardeados durante el conflicto, y también se produjeron saqueos en museos y se robaron decenas de miles de piezas arqueológicas, lo que reportó millones de dólares a los traficantes.

Fuente: AFP

