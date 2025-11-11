Cultura

Margaret Atwood reveló cómo la dictadura argentina influyó en “El cuento de la criada”

Durante la presentación de su autobiografía, “Libro de mis vidas”, la autora canadiense reflexionó sobre los eventos de la historia detrás su clásica novela distópica

Guardar
Margaret Atwood reveló cómo la
Margaret Atwood reveló cómo la dictadura argentina influyó en “El cuento de la criada” (REUTERS/Tom Little)

Margaret Atwood admitió cómo la dictadura argentina de los pasados años setenta, con la desaparición de miles de personas y el robo de bebés, supuso en parte una “influencia muy importante” a la hora de escribir El cuento de la criada, la novela distópica más famosa de la escritora canadiense.

book img

El cuento de la criada

Por Margaret Atwood

eBook

$8,99 USD

Comprar

Con motivo de la publicación este mes de sus memorias -Libro de mis vidas- Atwood, que está a punto de cumplir 86 años, habló en un encuentro con la prensa en Londres de los generales argentinos y de las dictaduras en general, así como de la guerra de Troya, para referirse a eventos que marcaron su inspiración literaria.

“La dictadura argentina, particularmente su costumbre de quitarles los bebés a las personas asesinadas y entregárselos a generales o a sus familias, es decir, a las élites de la época. Esto derivó en que los niños crecieran y descubrieran que sus padres (adoptivos) habían asesinado a sus padres”, recalca Atwood, cuyos libros están traducidos a más de 40 idiomas.

Pero los generales argentinos no fueron los únicos, resaltó: “Hitler, por ejemplo, robó bebés polacos rubios, con la esperanza de que se convirtieran en bebés alemanes rubios. Los rusos han robado muchos niños ucranianos. No sabemos dónde están”, afirmó la autora.

book img

Libro de mis vidas

$12,99 USD

Comprar

Insistió en que el robo de bebés ha sido una tema recurrente “en la historia de la humanidad. Pensemos en la guerra de Troya”, que “arrojaron a todos los bebés varones por un precipicio”.

“Sí, un tema recurrente, no solo en Argentina, pero para mí, que lo viví, fue influyente”, resaltó Atwood, cuyo último libro narra episodios de su infancia en los bosques del norte de Quebec hasta detalles sobre sus obras, sus vínculos familiares y cómo la experiencia cotidiana se transforma en literatura.

‘El cuento de la criada" está ambientada en un futuro distópico en la República de Gilead, que es una teocracia totalitaria surgida tras un golpe de estado en EE.UU. donde la infertilidad, muy extendida, ha llevado al sometimiento de las mujeres fértiles en una especie de esclavitud.

El cambio climático y la inteligencia artificial (AI)

Con una trayectoria marcada por un fuerte compromiso social y la defensa de los derechos de las mujeres, Atwood habló hoy sobre temas recurrentes, como el cambio climático o el impacto de la inteligencia artificial (AI), del que, dijo, es ya “parte de nuestra cultura”.

“La dictadura argentina, particularmente su
“La dictadura argentina, particularmente su costumbre de quitarles los bebés a las personas asesinadas y entregárselos a generales o a sus familias", dijo

La situación del cambio climático “podría empeorar mucho” y “una vez que se produce un cambio así, afectará la vida de todos en el planeta”, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “arrasando” los avances logrados en este sentido para contenerlo.

“Así que tenemos una tormenta perfecta: cambio climático, mucha contaminación tóxica, una tasa de natalidad que está disminuyendo por varias razones. Y tenemos una generación joven mucho más preocupada por su futuro que la gente de mi generación”, consideró Atwood.

La gente de su época, argumenta, no pensaba que podía quedarse sin trabajo, ni tenían preocupaciones como las que tienen hoy los jóvenes, afirma. “Así que sí, creo que estamos atravesando una época difícil.¿Tiene la humanidad la capacidad y la inteligencia para superarla? Teóricamente, sí. ¿Lo logrará? No lo sabemos”.

book img

Blancos móviles

$13,99 USD

Comprar
book img

El cuento de la criada (novela gráfica)

$11,99 USD

Comprar
book img

Perdidas en el bosque

$9,99 USD

Comprar
book img

Nada se acaba

$11,99 USD

Comprar
book img

Nueve cuentos malvados

$9,99 USD

Comprar
book img

Penélope y las doce criadas

$8,99 USD

Comprar
book img

Oryx y Crake (Trilogía de MaddAddam 1)

$8,99 USD

Comprar
book img

Ojo de gato

$9,99 USD

Comprar

Cuando la gente está muy preocupada por la comida, las facturas y si tendrá dónde vivir, “no podemos lograr que se concentren en algo tan abstracto. Así que hay un incendio forestal aquí, una ola de calor allá”, así que “mientras no te afecte (...) sientes que no puedes hacer nada al respecto”.

Sobre la IA, Atwood admitió que ya es parte de la vida de la gente, con jóvenes que la utilizan para redactar ensayos en sus estudios, pero avisó que no todo el mundo “abraza” esta nueva tecnología porque no hay garantías de que diga la verdad.

A lo largo de sus memorias, la escritora reflexiona sobre el oficio de escribir y sobre la capacidad de la literatura para interpretar la realidad, siempre con ironía y una gran curiosidad.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Margaret AtwoodEl cuento de la criadabajalibros

Últimas Noticias

Cómo se escribe: ¿Cuál es la alternativa en español a pre-owned? Si compras usado, esto te interesa

Los mercados de pulgas suelen ser lugares en los que objetos que están a la venta cuentan historias

Cómo se escribe: ¿Cuál es

Murió Tatsuya Nakadai, leyenda del cine japonés, actor fetiche de Kurosawa y Kobayashi

Fue parte de un centenar de filmes, entre ellos, los icónicos “Los 7 samuráis”, “”Ran” y la trilogía “La condición humana”

Murió Tatsuya Nakadai, leyenda del

El escritor David Szalay ganó el Premio Booker por “Flesh”

El autor canadiense-húngaro-británico se impuso entre 153 novelas con una obra que explora la vida de un hombre desde sus orígenes humildes hasta la élite londinense, destacando por su estilo sobrio y arriesgado

El escritor David Szalay ganó

Daniel Canogar: “Me interesa indagar en la creación como un acto de resistencia”

El artista tecnológico español dialogó con Infobae Cultura sobre “la tiranía del algoritmo”, la IA y la función del arte, entre otros temas

Daniel Canogar: “Me interesa indagar

“Topos”: ¿qué pasa cuándo tus vecinos son espías rusos?

Eran una familia con hijos, de clase media, vivían en el barrio de Belgrano, pero lo que en realidad hacían era transmitir mensajes encriptados desde la terraza. Esa es la historia real que cuenta Hugo Alconada Mon en su último libro

“Topos”: ¿qué pasa cuándo tus
DEPORTES
La medida que tomará el

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa

TELESHOW
Fue a Ahora Caigo y

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

Come from away conquistó Madrid con 6 premios y una gran ovación: “Contar esta historia fue un privilegio”

El sorprendente hallazgo de Celeste Cid y Santiago Korovsky en plena salida nocturna

INFOBAE AMÉRICA

Adoptar una dieta basada en

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico

La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los “kids pretos”, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Murió Tatsuya Nakadai, leyenda del cine japonés, actor fetiche de Kurosawa y Kobayashi

El escritor David Szalay ganó el Premio Booker por “Flesh”