¿Está permitido envejecer? Dorian Gray, entre la obsesión por la juventud y el deseo prohibido

La temporada pasada en Broadway, uno de los espectáculos más comentados fue la adaptación de Kip Williams de la novela de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray. Presentada originalmente por la Sydney Theater Company, la producción incluía 26 personajes, todos interpretados por la actriz de Succession Sarah Snook. Cuando la obra se trasladó al West End de Londres, Snook ganó un premio Olivier; cuando llegó a Broadway, obtuvo un Tony.

Aunque la obra era completamente moderna, con abundante despliegue tecnológico, la historia no lo era. La novela de Wilde se publicó en 1891. Y eso plantea la pregunta: ¿cómo es que “Dorian Gray” sigue siendo relevante para el público moderno?

El académico Richard A. Kaye, editor de la D.H. Lawrence Review, reflexiona sobre esta longevidad en el provocador libro El retrato de Dorian Gray en el siglo XXI. La colección de 14 ensayos de distinguidos académicos y expertos sostiene que la única novela de Wilde es tan pertinente hoy como lo fue cuando apareció por primera vez, quizá incluso más. Es “no solo un texto canónico, ampliamente enseñado en aulas de pregrado y posgrado, sino también una obra de ficción muy popular entre los lectores no académicos”, escribe Kaye en la introducción. “En las dos últimas décadas, ‘El retrato de Dorian Gray’ ha asumido un lugar junto a otros textos británicos ‘góticos’ perdurables como ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, ‘El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde’ de Robert Louis Stevenson y ‘Drácula’ de Bram Stoker”.

Esto no siempre fue así. Cuando los lectores se encontraron por primera vez con Dorian Gray, su historia a menudo fue recibida con reproche, creando un escándalo que tuvo un profundo efecto en la vida de Wilde. La publicación de la historia se puso en marcha en 1889, cuando J.M. Stoddart, editor gerente de la revista Lippincott’s Monthly Magazine, con sede en Filadelfia, organizó una cena en el Langham Hotel de Londres para Wilde, Arthur Conan Doyle y T.P. Gill, con el fin de encargar novelas cortas a los tres. Wilde terminó otros compromisos y luego trabajó sin parar durante cuatro semanas, reutilizando un esfuerzo anterior titulado “El retrato del Sr. W. H.” y presentó El retrato de Dorian Gray en abril de 1890. Preocupado porque el público general pudiera reaccionar negativamente ante los evidentes matices homosexuales de algunos pasajes, Stoddart eliminó 500 palabras antes de publicar la novela corta en el número de julio en Filadelfia y Londres.

Sus ediciones no apaciguaron la reacción negativa. En su introducción a El retrato de Dorian Gray sin censura, publicado por Belknap Press en 2012, Nicholas Frankel escribe: “[La novela corta] fue inmediatamente controvertida. [Un] segmento significativo de la prensa británica reaccionó con franca hostilidad, condenándola como ‘vulgar’, ‘impura’, ‘venenosa’, ‘desacreditada’ y ‘una farsa’”. Como resultado, en 1891, cuando la editorial londinense Ward, Lock & Co. decidió publicar “Dorian Gray” como libro, Wilde esperaba suavizar las críticas añadiendo seis nuevos capítulos y un prefacio en el que presentaba un discurso sobre el esteticismo, un documento que defendía la importancia del arte por el arte. Ignorando el intento de Wilde de elevar el debate, los críticos degradaron la novela con la misma fuerza que la novela corta de la revista, usando palabras como “insana” y “enferma” para atacarla.

A pesar de la controversia, Wilde siguió a “Dorian Gray” con un asombroso periodo de productividad durante el cual escribió las obras “El abanico de Lady Windermere”, “Una mujer sin importancia”, “Un marido ideal” y su obra maestra, “La importancia de llamarse Ernesto”. Estaba en la cima de su poder creativo en abril de 1895 cuando fue arrestado por “indecencia grave”: casado con Constance Wilde y con dos hijos, Wilde, sin embargo, tuvo encuentros homosexuales que culminaron en un romance con Lord Alfred Douglas, 16 años menor que él. Fue declarado culpable en mayo y condenado a dos años de trabajos forzados en prisión. Kaye cree que “Dorian Gray” “ayudó en la acusación contra Wilde… cuando se leyeron en voz alta en el tribunal secciones de la edición de Lippincott’s, más explícitamente homoerótica”. El encarcelamiento de Wilde fue devastador, y murió tres años después de su liberación, habiendo escrito muy poco material nuevo. Tenía 46 años.

Durante años después de la muerte de Wilde, “Dorian Gray” permaneció manchado por el escándalo, tanto el suyo propio como el de su autor. Los lectores se sentían incómodos con el hedonismo de la novela y su subtexto homosexual, viéndola a menudo como fin de siècle. En 1945, la adaptación cinematográfica de Albert Lewin llevó la historia de Wilde a un público más amplio, pero el esfuerzo fue tan defectuoso que el crítico Bosley Crowther consideró que “probablemente Wilde se habría desternillado de risa ante la pomposidad sentimental de la película”.

No fue hasta 1980, cuando Joyce Carol Oates publicó el ensayo “‘El retrato de Dorian Gray’: la parábola de la caída de Wilde”, que la opinión cambió. Al declararla “una de las novelas inglesas más poderosas y perturbadoras”, Oates argumentó que la obra era una “meditación sumamente seria sobre el papel moral del artista”. Solo en los últimos años, entonces, la novela ha sido vista como una importante obra de arte en lugar de un relato gótico de hedonismo con un ingenioso giro argumental.

Sobre ese giro argumental. En 1887, una vez que Wilde terminó de posar para la pintora de retratos Frances Richards, bromeó: “Qué cosa tan trágica. Este retrato nunca envejecerá y yo sí. ¡Si al menos fuera al revés!” Con ese concepto en mente, Wilde emprendió su historia. En la novela, después de que Basil Hallward le pinta un retrato mientras su amigo Lord Henry Wotton observa, Dorian Gray, un joven de cautivadora belleza y objeto de adoración tanto del pintor como del espectador, hace un pacto fáustico para que el cuadro envejezca en su lugar. Las acciones de Dorian, interludios decadentes intercalados con relaciones sugeridas como homosexuales, dañan solo la figura del cuadro, que Dorian mantiene oculta en un dormitorio de la planta alta de su casa.

Su perversión interna produce una destrucción visible en la figura del retrato, como cuando Dorian parece enamorarse de Sybil Vane, una actriz de segunda categoría, solo para retractarse de su promesa de casarse con ella, sumiéndola en tal desesperación que se suicida. Cuando muestra a Hallward el retrato en descomposición, la reacción del artista lo ofende tanto que, en un arrebato de furia, Dorian apuñala al pintor en el cuello, matándolo. Luego, Dorian chantajea a Alan Campbell, un científico con quien tuvo una relación, para que se deshaga del cuerpo usando productos químicos, un acto que atormenta a Campbell hasta que él también se suicida. Atormentado por estas muertes, Dorian destruye el retrato, apuñalándolo con un cuchillo, pero la grotesca figura se transforma en el joven y hermoso Dorian, haciendo que el Dorian mayor caiga al suelo, donde es hallado muerto, semejando la monstruosa figura que antes estaba en el retrato.

Históricamente, “Dorian Gray” se ha considerado un tratado sobre el esteticismo, una advertencia contra la naturaleza excesiva del hedonismo y un examen de la relación entre la vida y el arte. Sin embargo, Kaye cree que la novela “sigue siendo una obra profundamente misteriosa, conmovedora y esquiva [e incluso] más hoy que cuando Oates ofreció su valoración”. No debería sorprender que en una cultura obsesionada con Ozempic y con mantenerse joven, los lectores actuales respondan al deseo de Dorian de juventud eterna. Tampoco sorprende que el público de hoy, fascinado por lo paranormal —Harry Potter y sus descendientes, la romantasía, “Stranger Things”— disfrute de la singular expresión de misticismo y realismo mágico de Wilde.

Pero hay una razón principal por la que “Dorian Gray” es relevante hoy. Ahora puede verse como una novela “gay”. Wilde utiliza las relaciones homosexuales de Dorian como la fuente de la destrucción en la figura del retrato, reflejando la visión de la Inglaterra victoriana sobre la homosexualidad. Una vez que se vuelve monstruoso, Dorian puede chantajear a Campbell porque el antiguo amante teme ser expuesto. Y la trama subyacente de la novela gira en torno al hecho de que Hallward está enamorado de Dorian, razón por la cual desea pintarlo en primer lugar, un amor que no puede expresar.

“Dorian Gray” es un discurso sobre las fuerzas destructivas que se desatan cuando una sociedad, a través de sus costumbres y leyes, impide que una persona viva su verdadera vida. Es precisamente lo que destruyó a Wilde cuando aún tenía mucho más que aportar a la literatura. Aun así, al menos ahora la novela puede verse por lo que es, como dice un crítico: entre las “obras fundacionales de la cultura gay moderna”.

