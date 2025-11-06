Cómo se escribe según la RAE: COP30, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la celebración de la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) sobre el cambio climático, se ofrecen algunas claves para una buena redacción de las noticias relativas a este acontecimiento.

El nombre de la reunión es Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o, abreviadamente, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático .

Este encuentro se suele designar también en los medios como cumbre sobre el cambio climático , expresión que se escribe en minúscula por no tratarse del nombre oficial. Lo mismo sucede con las denominaciones descriptivas cumbre de dirigentes o cumbre de jefes de Estado , que aluden al encuentro que precede al evento.

La sigla COP es la de uso frecuente en los medios de comunicación en español, aunque viene del inglés Conference of the Parties . Sin embargo, para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se utiliza CMNUCC , mejor que la inglesa UNFCCC .

El Diccionario panhispánico de dudas explica que el gentilicio asentado en español de Brasil es brasileño , aunque también se considera válida la palabra brasilero . Por lo tanto, se puede escribir «El Gobierno brasileño ha decidido implantar un visado electrónico» o «El Gobierno brasilero ha decidido implantar un visado electrónico».

Lo aconsejable es mantener el nombre de pila del presidente brasileño, anfitrión de la reunión, en su grafía original ( Luiz Inácio ), como señala la ortografía académica. El apodo Lula , añadido legalmente a su nombre, no requiere resalte. Por último, lo indicado es escribir la preposición da con mayúscula inicial si el apellido aparece aislado ( Da Silva ) y con minúscula si va precedido de algún otro componente del nombre ( Lula da Silva ).

Para aludir a la región natural es posible emplear la grafía más frecuente Amazonia , pronunciada /amazónia/, o la opción con tilde en la i , Amazonía , documentada en algunos países de Hispanoamérica. En ambos casos, lo apropiado es escribirla con mayúscula inicial .

Brasil quiere proponer en la COP30 una iniciativa que busca preservar los bosques tropicales conocida como Fondo de Bosques Tropicales para Siempre . Se trata del nombre de un plan o proyecto, por lo que lo recomendable es escribirlo con mayúsculas iniciales en los términos significativos . Es habitual encontrar la sigla TFFF , que se corresponde con el nombre en inglés: Tropical Forest Forever Facility . Se recuerda que tanto la sigla como la expresión inglesa se escriben en redonda .

Para referirse a la magnitud y a las consecuencias del calentamiento global causado por la actividad humana, es más adecuada la expresión crisis climática que cambio climático . Además, también tiene uso emergencia climática . Las tres expresiones se escriben enteramente en minúsculas , pues no constituyen nombres propios, sino denominaciones meramente descriptivas.

En el centro de los temas tratados en la cumbre está el aumento de la temperatura media del planeta y las medidas para limitarlo. El símbolo internacionalmente establecido para los grados Celsius (o centígrados) es °C , que consiste en un pequeño círculo (sin punto ni subrayado) seguido sin espacio de la letra C . Sí debe dejarse espacio entre la cifra y el símbolo ( 1,5 °C ). En escritos no especializados se puede prescindir de la C y usar solo el círculo ; en tal caso, se escribe pegado al número ( 1,5° ).

En la 21.ª edición de la conferencia se aprobó el Acuerdo de París , el tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que sucedió al Protocolo de Kioto y cuyas disposiciones siguen vertebrando la cumbre de este año. En ambos casos, las palabras acuerdo y protocolo se escriben con inicial mayúscula , tal como señala la Ortografía de la lengua española.

Otro de los asuntos que se tratan son las contribuciones determinadas a nivel nacional para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. Como expresión descriptiva, lo adecuado es escribirla con minúsculas iniciales . Como sigla, se puede emplear CDNN (mejor que la inglesa NDC ). Se recuerda que la expresión a nivel (de) es admisible si se conserva una idea de categoría u orden jerárquico.

Las voces descarbonización y descarbonizar están bien formadas a partir del sustantivo carbono , que da origen a otras muchas expresiones sobre las que trata esta cumbre, como los mercados de carbono o la neutralidad en carbono . En lo que respecta a esta última, cabe decir que serían igualmente apropiadas neutralidad de carbono , carbononeutralidad o carboneutralidad .

Los adjetivos sostenible y sustentable (cuya frecuencia de uso varía según el país) son adecuados para referirse al modelo de desarrollo que trata de no comprometer a las próximas generaciones con un consumo excesivo de recursos.

El término ecocidio , formado a partir de los elementos compositivos eco- y -⁠cidio , puede utilizarse para referirse a un daño ecológico muy grave.

La voz española paladín (de alto nivel) es una alternativa válida al anglicismo (high level) champion , que se refiere a la figura que en estas cumbres actúa en nombre del presidente de la conferencia y facilita el éxito de esta .

¿Para qué sirve la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.