Cultura

El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

El escritor fue distinguido por “El contrabando ejemplar”, seleccionada entre casi novecientos manuscritos

Guardar
El argentino Pablo Maurette ganó
El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

El escritor argentino Pablo Maurette fue galardonado con el Premio Herralde de Novela, por su novela El contrabando ejemplar, que fue seleccionada entre ochocientos noventa y dos manuscritos.

La trama de la novela, que llegará a las librerías de Argentina en diciembre, se articula en torno a Pablo, un aspirante a escritor que viaja a Madrid con el propósito de recuperar el manuscrito inacabado de Eduardo, su amigo y mentor.

Este texto, que nunca llegó a completarse, pretendía desentrañar el enigma del destino argentino, marcado en el siglo XVII por un sistema de comercio clandestino conocido como “contrabando ejemplar”. La decisión de Pablo de apropiarse de la obra inconclusa de Eduardo se convierte en un proceso de reconstrucción tanto de su propia biografía como de la de su mentor, un personaje peronista, excesivo y sentimental, cuya vida está atravesada por contradicciones y melancolía.

El escritor fue distinguido por
El escritor fue distinguido por “El contrabando ejemplar”

A lo largo de la novela, desfilan figuras como la tía Chiquita, la misteriosa Teruca, Pietro Malaspina —primer italiano en pisar el Río de la Plata—, Zebulão Mendes, médico judío converso, y el monstruo querandí, una criatura folclórica cuya maldición parece gravitar sobre la historia argentina. Estos personajes, descritos como neuróticos, tiernos, violentos y humorísticos, se entrelazan en un mosaico donde la historia, la imaginación y la crónica sentimental de la identidad nacional se confunden. La obra evita tanto la nostalgia como la reconstrucción histórica convencional, y se interroga por el sentido de lo perdido y lo inventado.

Pablo Maurette, nacido en Buenos Aires en 1979, es autor de las novelas La migración (2020) y La Niña de Oro (Anagrama, 2024), así como de los ensayos El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto (2015), La carne viva (2018), Por qué nos creemos los cuentos (2021) y Atlas ilustrado del cuerpo humano (2023). Ha colaborado con medios de Argentina, Estados Unidos, España, México y Colombia. Actualmente reside en Florencia, escribe para el periódico italiano La Repubblica y ejerce como profesor asociado de literatura inglesa y comparada en la Florida State University.

El jurado, integrado por Cecilia Fanti, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé, otorgó el galardón a la novela presentada bajo el seudónimo Carlos Bernárdez. En la fase final, la obra de Maurette compitió con títulos como ¡Adelante, Cronófobos! de Diego Garrido, El profesor de piano de Emilia Lenz, Gringo joven de Yobaín VB y Animal fiero de Juan José Ferro Hoyos.

La obra de Maurette fue
La obra de Maurette fue seleccionada entre ochocientos noventa y dos manuscritos

Las valoraciones del jurado subrayan la riqueza y complejidad de la novela. Marta Sanz destacó que El contrabando ejemplar es “centrífuga y, a la vez, completamente centrípeta”, y la describió como “un viaje amenísimo por nuestras ficciones históricas y personales, por la naturaleza anómala, monstruosa e híbrida de personas, culturas, literaturas, países. En ese cuento de nunca acabar, el relato es pura esperanza, condición ineludible para la existencia del ser humano, gozo, invención y piel”. Por su parte, Juan Pablo Villalobos señaló la puesta en escena de “la proverbial verborragia argentina” a través de personajes excéntricos que construyen “una exégesis de la historia del país delirante y provocadora”, y calificó la novela como “abrumadoramente divertida”.

Cecilia Fanti reflexionó sobre la pregunta que atraviesa la obra: “¿En qué momento se jodió la Argentina?”, y afirmó: “Aquello que la historia no puede responder, la literatura lo indaga, enrosca, inventa, adivina. En El contrabando ejemplar esta pregunta —ambiciosa, pícara y polémica— opera como motor y punto ciego de la narración. Con inteligencia y arrojo, Maurette se apoya en la tradición literaria y la cruza. Lo íntimo se funde con lo histórico-social, y el deseo avanza en forma de narración porque, mientras haya relato, el mundo todavía puede ordenarse. ‘Para mí que no tengo hijos todo este deseo está puesto en la literatura’ dice Pablo, Pablito, el narrador. Ese deseo nos ha traído un contrabando ejemplar a la literatura argentina: esta agudísima novela”.

Temas Relacionados

Premio Herralde de Novela Pablo Maurette El contrabando ejemplar Literatura argentina

Últimas Noticias

Noche de los Museos: la SIGEN abre sus puertas a puro tango en memoria de Gardel a 90 años de su muerte

El edificio Yatahi, una obra arquitectónica de estilo racionalista expone la guitarra original del “zorzal criollo” acompañada con la música en vivo de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

Noche de los Museos: la

Suicidios, cartas y secretos: el precio oculto tras la creación de Frankenstein y la sombra de la culpa en Mary Shelley

Dos muertes sacudieron a la familia y dejaron huellas imborrables en la autora. El sentimiento de exclusión y expiación impregna la novela y la vida de sus creadores

Suicidios, cartas y secretos: el

Cómo se escribe: coaligarse o coligarse con, no a

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: coaligarse o

Antes de las redes sociales: los verdaderos “influencers” que marcaron la moda y el estilo a lo largo de la historia

Previo a Instagram o TikTok, hubo figuras que impusieron tendencia, desafiaron cánones de belleza y transformaron costumbres. Desde Cleopatra hasta Coco Chanel, sus gestos marcaron y aún perduran

Antes de las redes sociales:

En su centenario, el historiador Félix Luna fue recordado como autor de algunas de las mejores letras del folclore argentino

La evocación del historiador y escritor se centró en una faceta a veces un tanto olvidada de su prolífica trayectoria: la de letrista de alunas de las mejores composiciones del folclore argentino

En su centenario, el historiador
DEPORTES
Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

TELESHOW
Georgina Barbarossa habló de su

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

INFOBAE AMÉRICA

Quiénes son los últimos ocho

Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

Seis imputados por el atentado a la fiscal general de Uruguay: investigan vínculo con banda vinculada a Marset

Por qué Estados Unidos elevó la alerta de viajes a Tanzania

Las siete etapas de la conciencia, el modelo de Wilfried Nelles que redefine el crecimiento personal y emocional