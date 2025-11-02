Oleada de robos sacude museos de Europa y Estados Unidos

Agentes antidisturbios de la CRS francesa caminan cerca de la pirámide de cristal del Museo del Louvre (REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo)

El reciente robo en el depósito externo del Museo de Oakland de California ha puesto en alerta a la comunidad museística internacional, en un contexto marcado por una serie de asaltos a instituciones culturales tanto en Estados Unidos como en Europa.

La directora ejecutiva del museo, Lori Fogarty, calificó el hecho como “un acto descarado que priva al público del patrimonio cultural de nuestro estado”, según un comunicado de prensa difundido por la institución. Fogarty subrayó que muchos de los objetos sustraídos habían sido donados y que el museo colabora con las autoridades para lograr su recuperación.

El incidente ocurrió a las 3:30 de la madrugada, apenas cuatro días antes del robo de 102 millones de dólares en el Louvre que conmocionó al mundo. Los ladrones irrumpieron en el almacén del museo en Oakland, donde no había personal de seguridad presente. Aunque el edificio contaba con cámaras y alarmas, estos sistemas no se activaron durante el robo. El personal del museo descubrió el delito al llegar a trabajar la mañana del 16 de octubre. La institución fue contactada para hacer comentarios, pero no respondió antes del cierre de la edición.

Las autoridades han declarado que se trata uno de los mayores robos a museos de California en la historia. (Oakland Police Department)

Entre los objetos robados se encuentra una cesta nativa americana con un patrón geométrico en blanco y negro, cuya imagen fue difundida por el museo. El valor monetario de las piezas sustraídas aún no ha sido determinado por las aseguradoras. La colección pertenece a la ciudad de Oakland, que también participa en la investigación. Además, el museo ha contactado a la tribu del norte de California afectada por el robo de las cestas.

El depósito donde ocurrió el robo alberga piezas que no están en exhibición. Según informó el museo a la prensa, se evalúa reforzar la seguridad en el almacén, de acuerdo con Oaklandside. Fogarty declaró a los medios el miércoles que consideran que se trató de “un delito de oportunidad más que de un golpe estratégico”. En declaraciones a LA Times, describió el robo como “una verdadera violación”.

La decisión de no informar al público sobre el robo durante dos semanas respondió a una recomendación de las autoridades, que temían poner en riesgo la investigación. Ahora, Fogarty expresó que el museo mantiene la esperanza de que la policía y el FBI “tienen una idea bastante clara de lo que pudo haber sucedido”.

Museo de Oakland de California

En LA Times, el exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles, John Romero, sugirió que los responsables del robo en Oakland podrían haber contado con información interna, lo que les permitió actuar sin ser detectados hasta el día siguiente. “Si se trata de un edificio anodino, completamente de ladrillo, es muy difícil que alguien lo identifique desde el exterior”, explicó. Romero añadió: “Casi siempre es un empleado, un exempleado, un contratista o un proveedor quien lo ve, lo comenta y es contactado para sacar algo”. En muchos casos, el incentivo es una suma rápida de dinero en efectivo, que suele ser muy inferior al valor real de los objetos.

El museo de Oakland ya había sido blanco de dos robos en 2012 y 2013, en los que se sustrajeron pepitas de oro, una pistola antigua de seis cañones, una caja de joyas del siglo XIX valorada en USD 805.000 y una balanza de minería de oro. Las investigaciones, que incluyeron pruebas de ADN, llevaron al arresto de Andre Taray Franklin, quien fue condenado por ambos robos y sentenciado a cuatro años de prisión. De todos los objetos robados, solo se recuperó la caja de joyas, vendida a un comerciante por apenas USD 1.500.

El 19 de octubre, joyas de la época napoleónica fueron sustraídas del Museo del Louvre en París durante un audaz robo a plena luz del día

La oleada de robos no se limita a Estados Unidos. En Europa, y especialmente en Francia, se han registrado varios asaltos recientes a museos. El 19 de octubre, joyas de la época napoleónica fueron sustraídas del Museo del Louvre en París durante un audaz robo a plena luz del día. Por este caso, cuatro sospechosos siguen detenidos.

Ese mismo día, en la localidad francesa de Landres, se produjo otro robo: monedas de oro y plata valoradas en USD 105.000 fueron robadas del museo Maison des Lumières, dedicado al legado del pensador ilustrado Denis Diderot.

En septiembre, el Museo de Historia Natural de París sufrió la pérdida de pepitas de oro natural valoradas en USD 1,7 millones. También ese mes, ladrones se llevaron dos platos de porcelana china y un jarrón del Museo Nacional Adrien Dubouché en Limoges. Diversos analistas han planteado la posibilidad de que estos delitos estén relacionados. Laure Beccuau, fiscal de París encargada del caso del Louvre, no ha descartado que una red criminal esté dirigiendo sus acciones contra instituciones culturales francesas.