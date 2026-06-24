Honduras

Un pastor metodista unido de San Antonio presenta en TikTok a su esposo hondureño

La exposición de la pareja reavivó en redes la discusión sobre diversidad sexual, fe cristiana y congregaciones inclusivas, luego de que ambos difundieran videos de su vida diaria y mensajes sobre su relación

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Un religioso con más de 30 años de ministerio explicó desde Texas por qué no esconde su relación con un joven de Choluteca y mantendrá sus publicaciones pese a las críticas. (Video de cortesía)

Un pastor de la Iglesia Metodista Unida en San Antonio presentó en TikTok a su esposo, un joven hondureño de Choluteca, y defendió públicamente su matrimonio frente a las críticas, una exposición que reavivó en redes sociales el debate sobre diversidad, fe e iglesias inclusivas dentro del cristianismo.

La historia se volvió viral después de que la pareja compartiera videos sobre su vida cotidiana, viajes, actividades familiares y reflexiones sobre la relación. Las publicaciones también concentraron la atención porque el pastor asegura que lleva más de 30 años en el ministerio.

Según el texto difundido desde San Pedro Sula, la pareja está identificada como Juan y José. En uno de los videos, José explicó su origen y su mudanza a Estados Unidos: “Yo soy de Honduras, amigos. Soy de la zona sur. Puedo decirles que soy de Choluteca, pero pues ya mi esposo me robó para San Antonio”.

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El pastor afirmó que sigue ejerciendo su ministerio en una iglesia que “recibe a todos”

Juan sostuvo que no oculta su identidad ni su relación y animó a otras personas a no esconder lo que quieren para sus vidas. En ese mismo mensaje, añadió: “Yo no me avergüenzo del evangelio”.

La pareja mostró su vida cotidiana, viajes y familia mientras el religioso respondió a cuestionamientos sobre su unión y afirmó que sigue sirviendo en una congregación metodista unida abierta a todos. (Imagen retomada de el Tiempo)
La pareja mostró su vida cotidiana, viajes y familia mientras el religioso respondió a cuestionamientos sobre su unión y afirmó que sigue sirviendo en una congregación metodista unida abierta a todos. (Imagen retomada de el Tiempo)

El religioso afirmó que continúa en funciones pastorales en la Travis Park United Methodist Church de San Antonio, Texas. Allí, dijo, sirve en una iglesia metodista unida “que recibe a todos”.

“Yo soy pastor; he sido pastor por más de 30 años. Estoy pastoreando en una iglesia metodista unida aquí en San Antonio, una iglesia que recibe a todos”, expresó.

También explicó que trabaja como director de misiones, servicio y justicia. Esa tarea, señaló, incluye apoyo a personas en situación de calle.

“Trabajo mucho con la comunidad sin hogar. Hablar de Dios y decir que esto es una blasfemia. blasfemia es no amar al prójimo”, dijo al responder a los cuestionamientos sobre su matrimonio.

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La pareja dijo que seguirá junta y que continuará publicando su vida en redes

Juan también respondió de forma directa a las críticas sobre la relación y aseguró que no piensa apartarse de su esposo. “Él es mi esposo. Nos amamos y, pase lo que pase, seguiremos estando juntos. Tengo 53 años y mi esposo tiene 27”, manifestó.

Las publicaciones generaron reacciones divididas entre los usuarios. Parte de los comentarios celebró la historia y destacó los mensajes de inclusión y respeto, mientras otros cuestionaron la relación por el liderazgo religioso que ejerce Juan.

La reunión entre Abinader y Jorge Asjana David apuntó a fortalecer el desarrollo institucional de la UASD y su aporte a la formación de capital humano. (Imagen retomada de Tiempo)
La reunión entre Abinader y Jorge Asjana David apuntó a fortalecer el desarrollo institucional de la UASD y su aporte a la formación de capital humano. (Imagen retomada de Tiempo)

Pese a esa recepción dispar, ambos siguieron activos en sus plataformas digitales. Hasta el momento, ninguno ha dejado de publicar contenido y los dos sostienen que continuarán mostrando su vida juntos en redes sociales.

El caso volvió a instalar discusiones sobre la relación entre diversidad sexual, fe cristiana y el lugar de las iglesias inclusivas en distintas corrientes del cristianismo.

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