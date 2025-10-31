Cultura

Piratería editorial: incautan libros falsificados de autores como David Viñas y Antonio Di Benedetto

Un operativo judicial permitió descubrir la red de reproducción ilegal de ejemplares de “Los dueños de la tierra” y “Zama”, entre otros de distintos autores y editoriales

Guardar
Allanamiento revela red de piratería
Allanamiento revela red de piratería editorial: incautan más de 900 libros falsificados

La incautación de más de 900 libros falsificados en un domicilio particular marcó un avance significativo en la lucha contra la piratería editorial. La operación, impulsada por una denuncia de Paula Viñas, heredera de David Viñas y socia de Cadra, comenzó cuando vio una copia apócrifa de Los dueños de la tierra, publicada por Losada.

La investigación judicial, que se amplió con una denuncia de la editorial Adriana Hidalgo por la falsificación de Zama de Antonio Di Benedetto, permitió identificar un patrón común en el método de reproducción y el canal de venta. Ambas editoriales señalaron que los libros presentaban características similares en su fabricación fraudulenta.

“Como es sabido, Cadra es una institución que protege los derechos de autor y muchas veces actúa conjuntamente o por impulso de alguno de los asociados”, le dice a Infobae Cultura el presidente del organismo, Federico Polak, y agrega que esos 900 libros son “de distintos géneros, editoriales y autores”.

“Imprimían por su cuenta ediciones
“Imprimían por su cuenta ediciones y las ofrecían por internet. Era una estafa muy generalizada”, dice Federico Polak, presidente de Cadra

“Lo más importante que yo querría remarcar es que la detección de un solo libro falsificado es el punto de partida para descubrir y desarticular después todo un sistema de falsificación, que es lo que atenta contra los derechos de autor”, agregó.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 39, bajo la supervisión del Juzgado Nº12, dispuso el allanamiento en la vivienda. El operativo resultó en el secuestro de una cantidad considerable de ejemplares de diversos géneros, editoriales y autores, lo que sugiere la existencia de una red de distribución más amplia.

“Imprimían por su cuenta ediciones y las ofrecían por internet. Era una estafa muy generalizada”, completa Polak. Actualmente, la fiscalía está realizando peritajes sobre los materiales incautados. Busca determinar el origen de los libros y establecer posibles conexiones con otros actores involucrados en la cadena de falsificación y venta.

Temas Relacionados

David ViñasAntonio Di BenedettoCadraLibrosLiteraturaUltimas noticias

Últimas Noticias

“Están orgullosos de la ciudad y después pasa algo”: Martín Caparrós lanza “BUE”, su novela de Buenos Aires

El autor, que ahora vive en España, mira el lugar donde nació: personajes que se cruzan, historias imprevistas y por qué es un sitio único

“Están orgullosos de la ciudad

Murió Maria Riva, la mujer que desmitificó la leyenda de Marlene Dietrich

La única hija de la diva alemana tenía 100 años. Vivió una complicada relación familiar que expuso en una biografía sobre los secretos, traumas y contradicciones de la famosa actriz que marcó el cine del siglo XX

Murió Maria Riva, la mujer

El heredero pop de Stephen King regresa por Halloween con ‘Brujería para chicas descarriadas’: un libro de terror sobre embarazadas adolescentes

Grady Hendrix vuelve con otra de sus deliciosas novelas que incluye su cóctel personal, que combina los elementos pulp con la crítica social y, por supuesto, el horror en todas sus formas

El heredero pop de Stephen

Tips de ortografía: Halloween, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tips de ortografía: Halloween, claves

El terror argentino se vuelve protagonista en Halloween: 5 libros que estremecen y reinventan el miedo

Desde relatos urbanos hasta escenarios rurales cargados de mitos, estas obras exploran nuevas formas de horror que dialogan con la memoria colectiva e invitan a redescubrir el género en clave local

El terror argentino se vuelve
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 31 de octubre

Descubren un fenómeno supersónico detrás del terremoto que dejó más de 3.500 muertos en Myanmar

Ataron, golpearon y mataron a una jubilada durante un robo en su casa de San Isidro

Detuvieron en Chubut a un mapuche que estaba prófugo desde 2022

Por primera vez, un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo temblor en Chile hoy

Nuevo temblor en Chile hoy viernes: magnitud y epicentro reportados por el CSN

El secretario de Guerra le advirtió a China que Estados Unidos defenderá con firmeza los intereses de Taiwán y sus aliados en el Indo-Pacífico

“Están orgullosos de la ciudad y después pasa algo”: Martín Caparrós lanza “BUE”, su novela de Buenos Aires

Murió Maria Riva, la mujer que desmitificó la leyenda de Marlene Dietrich

El papa León XIV instó a las universidades católicas de América Latina a formar “inteligencias con sentido crítico”

TELESHOW
Entre canciones y heridas, Lissa

Entre canciones y heridas, Lissa Vera y Lourdes Fernández volvieron a elegirse: “La próxima estaré ahí”

Federico Bal y Yanina Latorre protagonizaron un momento inesperado: ambos sellaron una entrevista con un beso

Guido Kaczka recibió un fuerte reclamo en vivo en Buenas noches Familia: “No suena el bajo”

Sofía Gonet expuso en los secretos de su pasado con Homero Pettinato: “Ya me curé de espanto”

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO