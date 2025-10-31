Piratería editorial: incautan libros falsificados de autores como David Viñas y Antonio Di Benedetto

Allanamiento revela red de piratería editorial: incautan más de 900 libros falsificados

La incautación de más de 900 libros falsificados en un domicilio particular marcó un avance significativo en la lucha contra la piratería editorial. La operación, impulsada por una denuncia de Paula Viñas, heredera de David Viñas y socia de Cadra, comenzó cuando vio una copia apócrifa de Los dueños de la tierra, publicada por Losada.

La investigación judicial, que se amplió con una denuncia de la editorial Adriana Hidalgo por la falsificación de Zama de Antonio Di Benedetto, permitió identificar un patrón común en el método de reproducción y el canal de venta. Ambas editoriales señalaron que los libros presentaban características similares en su fabricación fraudulenta.

“Como es sabido, Cadra es una institución que protege los derechos de autor y muchas veces actúa conjuntamente o por impulso de alguno de los asociados”, le dice a Infobae Cultura el presidente del organismo, Federico Polak, y agrega que esos 900 libros son “de distintos géneros, editoriales y autores”.

“Lo más importante que yo querría remarcar es que la detección de un solo libro falsificado es el punto de partida para descubrir y desarticular después todo un sistema de falsificación, que es lo que atenta contra los derechos de autor”, agregó.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 39, bajo la supervisión del Juzgado Nº12, dispuso el allanamiento en la vivienda. El operativo resultó en el secuestro de una cantidad considerable de ejemplares de diversos géneros, editoriales y autores, lo que sugiere la existencia de una red de distribución más amplia.

“Imprimían por su cuenta ediciones y las ofrecían por internet. Era una estafa muy generalizada”, completa Polak. Actualmente, la fiscalía está realizando peritajes sobre los materiales incautados. Busca determinar el origen de los libros y establecer posibles conexiones con otros actores involucrados en la cadena de falsificación y venta.