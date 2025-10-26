Ben Stiller: “El humor nunca fue mi mayor motivación”

Ben Stiller explora el legado familiar y la comedia en su nuevo documental sobre sus padres titulado "Stiller y Meara: Nada se pierde"

Ben Stiller ha dejado de analizar qué lo atrae de los proyectos. Durante casi cuatro décadas de carrera como actor y cineasta, ha liderado la taquilla o capturado el zeitgeist, ideando —con una cremallera atascada, un puchero o Robert De Niro como suegro— algunos de los momentos más pegajosos del cine pop.

Cuando empezó a grabar en el departamento familiar, pocas semanas después de la muerte de su padre, Jerry Stiller, en 2020, no estaba seguro del motivo exacto. “Fue solo un instinto”, dice. En parte, se trataba de preservar: el piso de cinco habitaciones en el Upper West Side era su casa de la infancia y iba a venderse. Hasta el último momento, grabó recorridos en video por los rincones llenos de recuerdos, y luego vacíos, donde él y su hermana mayor, Amy Stiller, crecieron, haciendo sketches, tareas, peleando y celebrando, junto a Jerry y su madre, Anne Meara, quien falleció en 2015.

También quería rendir homenaje a Jerry y Anne — o Stiller y Meara, como eran conocidos en su apogeo. Un dúo cómico cuya química los catapultó del circuito de clubes a la fama nacional en la era de Ed Sullivan; también funcionaban como puente entre el estilo de comedia de la tradición judía y uno adaptado a la televisión. Para una audiencia de 30 millones de espectadores, interpretaron sus identidades reales como pareja casada de culturas y religiones diferentes, cuando las uniones interreligiosas todavía eran poco comunes. En casa, trabajaban constantemente en sus rutinas, perfeccionando la sincronización aguda que su hijo, quien cumplirá 60 años en noviembre, absorbió y proyectó en su propio trabajo.

La vida y obra de Jerry Stiller y Anne Meara, contadas por su hijo Ben

Ben Stiller pronto se dio cuenta de que debía hacer un documental sobre ellos. La película, Stiller & Meara: Nothing Is Lost (Stiller y Meara: Nada se pierde) que está disponible desde esta semana en Apple TV, explora su herencia cómica, un legado que Stiller transformó como protagonista de series de gran éxito como Una noche en el museo y La familia de mi novia (filma su cuarta entrega), y como director y coguionista de sátiras como Una guerra de película y Zoolander.

También es parte historia familiar, o terapia, porque Stiller y sus allegados exploran cómo era crecer entre bastidores o en sets, con padres a veces ausentes. Pero el mensaje subyacente del documental resulta aún más elemental: trata sobre el significado de llevar una vida artística —ambiciosa y a menudo absorbente — y ser parte de una familia. Es una tensión que el actor y director solo ha enfrentado completamente en tiempos recientes. Y lo hizo filmando, junto a su familia. El momento cuando su hijo adolescente le dice, en pantalla, que no sentía que la paternidad fuera la principal prioridad en la vida tiene el impacto de un golpe inesperado.

“Como cineasta pensé, este es un buen momento para la película”, declaró Stiller luego del estreno del documental en el New York Film Festival. “Pero como persona, fue duro”.

Anne Meara y Jerry Stiller con sus hijos Ben y Amy, en una imagen del documental (Crédito: Apple TV, vía Associated Press)

El proyecto es casi dolorosamente personal — “es un territorio en el que no había incursionado antes”, dice Stiller en una entrevista en Manhattan. Hacer el documental le llevó cinco años, en parte porque evitaba los detalles más vulnerables y después dudó sobre qué hubieran pensado sus padres. Tampoco sabía qué recepción tendría la cinta, reconoció. Pero “en realidad no importa. Es algo que necesitaba hacer”.

Ben Stiller ha transitado la comedia y el drama, y sus películas y series han influido en la cultura pop de las últimas tres décadas, desde Generación X, su debut como director en 1994, hasta Severance, la aclamada serie que produce y dirige frecuentemente. Supervisa la tercera temporada, aunque otros proyectos le impedirán dirigir.

Su amigo Chris Rock, compañero en la saga animada Madagascar y que lo conoce desde los 90, lo llama “mi héroe”: “Es uno de los más grandes actores cómicos”. Como director, lo inspira: “Estoy tratando de llegar a donde él está. Es tan adelantado que ni siquiera lo veo”.

Como capítulos de carrera, Generación X y Severance difieren en estilo. La serie le interesó, dijo, porque es un thriller de ciencia ficción: una corporación cuyas empleados escinden a sus “innies” (en la oficina) y “outies” (en casa), contenido bajo una farsa laboral.

El equilibrio entre vida artística y familiar, eje central del nuevo documental de Ben Stiller

¿Cómo valorar un trabajo? ¿Cuál es el lugar de las personas que nos rodean? Son temas recurrentes para Stiller. Incluso el éxito masivo de la saga La familia de mi novia profundiza en si el personaje serio de De Niro acepta la enfermería como una profesión digna para un hombre. Sus sátiras más exitosas, como Zoolander, se burlan de industrias con valores distorsionados.

Y en Generación X, cuando el personaje de Winona Ryder duda sobre avanzar como cineasta o elegir pareja, reafirma la pregunta central de Stiller sobre sus propios padres: ¿Cómo construir una vida productiva como artista y pareja?

Los padres de Stiller estuvieron casados 61 años. Su unión sobrevivió a las tribulaciones del espectáculo, sus diferentes impulsos creativos y el alcoholismo de ella y cómo esto afectó a la familia. Stiller dudó sobre incluir este aspecto, pero, según él, “ella lo comentaba a menudo, y evolucionó”.

“Fueron muy buenos padres”, comenta.

La devoción y la duración de su relación fue una lección que él absorbió tarde. “El tema laboral pasa a segundo plano. Envejeces, y te quedas con lo real. Ellos estuvieron ahí el uno para el otro. Y eso es lo que quiero”.

Esa reflexión llegó en la última década, poco después de superar un cáncer agresivo de próstata. En 2017 anunció su separación de la actriz Christine Taylor. Pero durante la pandemia, se reconciliaron y retomaron la convivencia en Nueva York para estar con su hijo, Quinlin Stiller, hoy con 20 años y en la universidad, y su hija, Ella Stiller, de 23, actriz formada en Juilliard. (Dice Chris Rock: “Recomponer un matrimonio es más difícil que hacer una película de 600 millones de dólares”).

Stiller comprendió —por impulso de sus hijos— que, aunque prometió estar más presente que sus padres, en realidad no lo estaba. Incluir esto en la película revela un grado de franqueza poco común en las grandes figuras de Hollywood: “Lo admito porque es verdad”.

“Es un territorio en el que no había incursionado antes”, confiesa Ben Stiller sobre su documental familiar

Se emociona. “Ahora tengo una relación verdadera con ellos. Me siento muy afortunado, porque tardé en entender el trabajo que requiere lograr eso”.

Cuando está en pantalla, Stiller —a menudo como un hombre común atribulado— guía a la audiencia sobre grandes preguntas con una vulnerabilidad reconocible. “Hace que equivocarse luzca bien”, cuenta Adam Scott, protagonista de Severance y coprotagonista en La vida secreta de Walter Mitty (2013), el proyecto más personal de Stiller. “Espero que mis errores se vean tan bien como los suyos”.

Eso sucede, en parte, porque suele convertirlos en comedia. Cuando empezaron Severance, tanto Scott como Stiller sobrellevaban la muerte de un progenitor. La serie también trata el duelo, dice Scott. Pero sin el sentido del humor de Stiller, “sería difícil de ver”. Y aquello que le provoca risa “es realmente único”.

El documental 'Stiller & Meara: Nothing Is Lost' revela la influencia de la familia en la carrera de Ben Stiller

La escena más “Ben Stiller” de la serie, agregó, ocurre en el final de la segunda temporada, cuando el encargado Milchick conversa con una versión animatrónica del fundador, Keir. “El ritmo está mal y la cabeza hace un ruido raro”. Stiller dirigía y controlaba los movimientos.

“Creo que realmente le hace gracia el robot Abraham Lincoln en Disneylandia”, dice Scott. “Nunca lo vi tan feliz”.

Que Stiller cambió la comedia es un hecho. Su influyente programa de sketches, The Ben Stiller Show, que ganó un Emmy al mejor guion en 1993 tras ser cancelado tras una temporada, elevó a Bob Odenkirk —guionista entonces— y dio a Judd Apatow su primer gran empleo. Las parodias tan fieles se volvieron modelo para otros y Apatow más tarde lo mencionó como influencia en su estilo improvisado. Incluso Dr. Cable, malsonada secuela detrás de Generación X como director, ha sido revalorada: ayudó a popularizar la comedia del bochorno.

Aunque su esposa se burle, Stiller siempre repite que no se considera comediante. “Si alguien pregunta, ¿Quién es más gracioso, mi padre o yo? Mi padre lo era más”, dice, evocando la comparación mientras hablamos en un café de la villa deportiva Chelsea Piers. Viste completamente de negro, con gesto serio. Hacerlo sonreír o reír fue un pequeño triunfo.

Jerry Stiller, dice su hijo, era “genuinamente gracioso”, aunque siempre perfeccionaba cada línea. Incluso cuando el mayor se volvió favorito del público, en sus 60, al interpretar al padre de George Costanza en Seinfeld, sus libretos “tenían notas minuciosas en los márgenes”, cuenta Journey Gunderson, directora ejecutiva del National Comedy Center, donde Stiller donó los papeles parentales. “Nunca iba solo, decía lo que había escrito”.

“Si alguien pregunta, ¿Quién es más gracioso, mi padre o yo? Mi padre lo era más”, dice Ben Stiller

Por contraste, Meara, que inició en teatro, resolvía los remates con fluidez, según su hijo en el documental. Pero se volcó al drama y terminó como dramaturga. (También actuó como la madre de Steve en Sex and the City.) Como ella, Stiller sostiene que el humor “nunca fue mi mayor motivación”.

Aun así, sí sabe cómo hacer reír. Fue clave en su infancia: imitaciones, improvisaciones. (En una, Ben era un duro maestro de actuación y su padre, el alumno más viejo). Cuando sus padres trabajaban, Stiller y su hermana estaban al cuidado de su niñera, Hazel Hugh, y montaban grandes producciones en la sala: algún número de Shenandoah o Jesus Christ Superstar, algo de Shakespeare, un acto de club nocturno. El regreso de mamá y papá era la noche de estreno: la ovación, segura.

Ben Stiller es el creador y eventual director de la premiada serie "Severance" (Foto: Jon Pack/Apple TV+ via AP)

Cuando tenía 13, Ben recibió una cámara de su padre y una suscripción a la revista American Cinematographer. “Filmaba películas sangrientas con los chicos del barrio y asesinatos en el parque”, cuenta Amy.

Pero las ausencias de Stiller y Meara también pesaron. “Recuerdo que le oí decir: ‘A veces solo veía a mis padres cuando estaban en The Ed Sullivan Show’”, revela su amigo Jerry Stahl, novelista y guionista.

Stiller y Meara aparecieron 36 veces en ese programa, siempre con material nuevo. De niño, Stiller apenas comprendía el alcance de la carrera de sus padres. Pero al hacer el documental, que utiliza grabaciones de archivo de sus actuaciones y cientos de horas de cintas familiares y de trabajo registradas por su padre, lo sorprendió: “Mira lo que lograron; qué esfuerzo fue”. Crear sketches, como pareja, cada cinco o seis semanas, para una enorme audiencia en vivo, era algo que no imagina hacer. A eso hay que sumarle “criar dos hijos y lograr que funcione, porque todo dependía de que saliera bien: si triunfaban en el programa, se les abrían otras puertas”.

Lograron tener éxito y, además, reescribieron el modelo. Muchos dúos de comedia parten de una jerarquía, con un payaso y un acompañante serio, explica Gunderson del National Comedy Center. Pero el equipo de Stiller y Meara “estaba construido sobre un equilibrio. Ambos podían generar risas y llevar el ritmo del sketch”.

Redefinieron roles de género y cultura —al mostrar su matrimonio interreligioso (Stiller era judío y Meara católica, luego convertida al judaísmo), y al no hacer de lo judío un chiste, sostiene Gunderson. “Mostraron su realidad en la televisión nacional: la volvieron no solo normal, sino cálida y divertida. Se transmite empatía en sus rutinas”.

Ben Stiller está filmando la cuarta parte de la exitosa saga de comedia "La familia de mi novia"

Christopher Walken, actor de Severance, conoció a Stiller y Meara cuando empezaba en Nueva York. “Los veías juntos y sabías que disfrutaban estar en familia”, dice. “Jerry y Anne daban una fiesta maravillosa por año nuevo. Veías actores por doquier y una montaña de abrigos en la cama. Conocían a todo el mundo”.

Se hizo amigo de Jerry, “un hombre hermoso, amable, generoso”, y tenía algo de miedo de Anne: “Siempre sentía que sabía todo sobre mí. Era algo salvaje”.

Actuó junto a Ben Stiller en su debut en Broadway, The House of Blue Leaves, en 1986, y quedó impresionado. “No era solo su ambición; era su talento. Hay jóvenes en quienes ves que lo tienen todo”.

Como director, Stiller se ganó fama de intenso, perfeccionista, conocido por sesiones maratónicas de corrección de guion y llamadas a cualquier hora para ajustar detalles. “Se lo pone difícil a sí mismo”, dijo Stahl, a quien Stiller interpretó como escritor adicto en Doble vida (1998). “Logra algo milagroso e imposible y luego elige algo aún más arduo”.

Es una ética de trabajo heredada. “Mi madre tenía un estándar muy alto sobre lo bueno o lo mediocre, y lo absorbí”, afirma Stiller. En el documental hay imágenes de Jerry antes de entrar a escena, concentrado. Era, según Scott, “un espejo de Ben en el set, cuando intenta resolver algo”.

Stiller sigue siendo exigente como cineasta, repitiendo toma tras toma. Pero ahora es más consciente del impacto. Hace unos años, “no era tan consciente del efecto que causaba en otros”, confiesa. Lo aprendió por la experiencia y porque se lo dijeron. La edad ayudó, “y también haber sido algo humillado en la vida”. (Zoolander 2, que se estrenó en 2016, marcó un antes y un después tras su fracaso).

Durante casi toda su carrera, Stiller “encontró refugio en el trabajo”. Sigue feliz, confiesa, cuando se involucra en proyectos. Pero ha cambiado, según varios amigos y colegas. “Ha dado un giro”, dice Stahl. “Ahora su prioridad es la familia”.

Revisar la vida de sus padres modificó su visión propia —más de lo que esperaba y seguramente se verá en pantalla. “Eso es lo que creativamente quiero hacer”, dijo Stiller. “Quiero explorar más esos recuerdos. Porque siento que de verdad merece la pena descubrir eso en mí mismo”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Thea Traff/The New York Times]