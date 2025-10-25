Cultura

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

El emblemático museo parisino presenta este fin de semana una programación de espectáculos gratuitos y conciertos, antes de iniciar cinco años de renovación arquitectónica

Guardar
El Centro Pompidou reabre temporalmente
El Centro Pompidou reabre temporalmente con el festival 'Because Beaubourg' antes de iniciar cinco años de reformas

El Centro Pompidou de París, vacío de obras de arte desde septiembre pasado para iniciar reformas que durarán 5 años, reabrió fugazmente este viernes y sábado para albergar Because Beaubourg, una suerte de festival de música, performances, arte plástico, instalaciones y cine que hará de la despedida una fiesta inédita. “Es la primera vez en su historia que un solo evento ocupa las ocho plantas. Y por eso es tan excepcional”, explicó Paul Mourey, codirector artístico de Because Beaubourg junto con Mathieu Potte-Bonneville.

Bautizado en honor a la calle en la que en la que está ubicado el Pompidou en su lado este, esta iniciativa ofrece dos jornadas de espectáculos gratuitos durante el día y, ya por la noche, una velada de fiesta con conciertos, con un cartel en el que destacan nombres como Christine and the Queens , la cantante malí Amadou, el solista francés Sébastien Tellier y los djs belgas 2 Many DJ’s. Las 12.000 entradas puestas a la venta para la parte nocturna se agotaron en tan solo unas horas el pasado septiembre, pero en general el museo espera recibir al menos 10.000 visitantes cada día.

El evento del fin de
El evento del fin de semana del 24 y 25 de octubre ocupa por primera vez las ocho plantas del museo y reúne música, arte, cine y performances

“Necesitábamos un evento a la altura de la ausencia que vamos a sentir al no ver más al público”, aseveró Mourey, quien invitó a la gente a que se acerque de manera multitudinaria “a despedirse del edificio con toda la alegría y la celebración que caracterizan al Centro Pompidou”. En total son 80 artistas invitados, 39 conciertos, 27 horas de proyecciones, 15 clases magistrales, 5 experiencias inmersivas y 12 instalaciones, todos ellos ligados a los estilos y la tradición de esta institución dedicada al arte contemporáneo.

“Es importante recordar que no es solo un museo, sino un centro cultural. Desde el principio, fue la casa de los artistas: había arte visual, arte vivo, teatro, performances, música... Por lo tanto, es un homenaje a su historia. Una historia que ha perdurado casi 50 años”, indicó el codirector artístico de Because Beaubourg.

Vista del frente del emblemático
Vista del frente del emblemático espacio cultural de París, con un cartel que indica: "El Centro Pompidou se metamorfosea". Reabrirá en 2030 (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Esta apertura excepcional, que además se ha hecho coincidir con el desembarco en la capital francesa de la cuarta edición de la feria Art Basel Paris (que dura hasta el domingo), tuvo ya un aperitivo el miércoles con un espectáculo de luz y pirotecnia sobre su fachada, concebido con inteligencia artificial (IA) por el artista chino Cai Guo-Qiang y bautizado El último carnaval.

Tras este evento, el Pompidou se consagrará a la reforma estructural del icónico edificio inaugurado en 1977 según los planos de Renzo Piano y Richard Rogers. Las obras de este centro de arte contemporáneo, que es uno de los museos más emblemáticos de París, han ido abandonando el edificio progresivamente desde marzo pasado, aunque la última exposición se mantuvo hasta septiembre, con el fotógrafo Wolfgang Tillmans como protagonista.

Las colecciones del Pompidou, en cualquier caso, se mantendrán en movimiento durante los cinco años de reformas gracias al programa Constellation (Constelación), que las hará viajar varios puntos de Francia y del resto del mundo.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Centro PompidouParísUltimas noticias América

Últimas Noticias

Una muestra colectiva explora la memoria y la ausencia en La Casona de los Olivera

“Evocándote, espero que vivas algunos años más” se presenta hasta el 14 de diciembre en el espacio cultural de Parque Avellaneda, con obras de María Eugenia Cerutti, Descamisadas y Mercedes Minué entre otros

Una muestra colectiva explora la

Carmen Maura a los 80: “Puedo hacer lo que me dé la gana”

La icónica actriz española, que participa en tres nuevas películas, asegura que mantiene su pasión y el buen humor en cada filmación. “Me encanta la cámara, me chifla”, asegura entre sonrisas

Carmen Maura a los 80:

Un viaje teatral donde la influencia de Edgar Allan Poe se funde con las obsesiones de la Argentina actual

La obra “Hace como si entendieras” de Hisham El Naggar, es una comedia negra sobre “un país que se mira en su propio espejo distorsionado” según describe su director

Un viaje teatral donde la

Argentores presenta un ciclo de charlas para reflexionar sobre la cultura argentina contemporánea

Carlos Rottemberg, Ana María Shua, Marcelo Piñeiro y Alejandra Flechner en otros, participarán de tres mesas temáticas que se realizarán del lunes 27 al miércoles 29 de octubre

Argentores presenta un ciclo de

Marta Santés, la autora española que hechizó a Argentina con su fantasía romántica

Durante su paso por el país, la escritora valenciana habló sobre sus historias, inspiradas en magia y autodescubrimiento

Marta Santés, la autora española
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: las listas completas

Elecciones 2025: las listas completas de Neuquén de candidatos a diputados y senadores nacionales

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

Elecciones 2025: las listas completas de Córdoba de candidatos a diputados nacionales

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

Elecciones 2025: las listas completas de Santa Fe de candidatos a diputados nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Qué es la piel de

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

Rodrigo Paz viajará a EEUU la próxima semana para gestionar ayuda ante la crisis del combustible en Bolivia

Un ataque ucraniano causó daños en una presa de la región rusa de Belgorod

La primera ministra de Japón le comunicó a Trump que fortalecer los lazos con EEUU es una “máxima prioridad” de su gobierno

Carmen Maura a los 80: “Puedo hacer lo que me dé la gana”

TELESHOW
Claudio Villarruel, de la tele

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos

La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”

Murió Alberto “Beto” Hassan, una histórica voz de la música argentina y fundador de Opus Cuatro

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado de la productora