Marina Abramovic desafía todos los tabúes en su obra más ambiciosa

Marina Abramovic desafía el tabú: folclore balcánico, epopeya erótica y una madre ausente en su obra más ambiciosa (Crédito: Factory International)

La última pieza del artista serbio es una exploración de cuatro horas del folclore y la sexualidad, con cantantes, bailarines, músicos y películas.

Un grupo de personas yace en el suelo bajo esqueletos de plástico mientras Marina Abramovic, vestida con un traje oscuro, permanece de pie sobre ellos con las manos levantadas.Marina Abramovic ensayando una escena llamada “Orgía” de Balkan Erotic Epic, que se estrena en Manchester, Inglaterra, el jueves. Crédito...Marco AnelliPor Roslyn SulcasReportando desde Manchester, Inglaterra7 de octubre de 2025

Lenta y deliberadamente, una figura vestida de negro vertía leche sobre los pechos y el vientre hinchado de una mujer embarazada, que se ondulaba sensualmente en una silla. A un lado, una novia yacía inmóvil en una cama mientras le pintaban el rostro laboriosamente con círculos multicolores. Cerca, unos bailarines se mecían al ritmo de una canción a todo volumen y luego vistieron a un hombre desnudo en un ataúd.

“Este es el proyecto más exigente, difícil y descabellado que he realizado”, susurró Marina Abramovic desde la banda. Sonrió felizmente.

Abramovic no es ajena a proyectos exigentes, difíciles o dementes: entre otras cosas, la artista de performance serbia ha gritado hasta perder la voz; ha permanecido tumbada sobre bloques gigantes de hielo durante horas; ha invitado a los miembros de la audiencia a hacer lo que quisieran con su cuerpo, usando clavos, fósforos, una sierra y una pistola; y se ha sentado inmóvil, mirando fijamente a los ojos a desconocidos, durante siete horas al día durante tres meses en The Artist is Present, la muestra de 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que la catapultó al reconocimiento internacional.

La artista serbia regresa en su faceta más “loca” con “Balkan Erotic Epic”, una performance monumental que explora la sexualidad y la tradición

El proyecto que, según ella, los supera es Balkan Erotic Epic, que se estrena el jueves en los Estudios Aviva de Mánchester, Inglaterra. El año que viene, realizará una gira internacional, con una parada en el Park Avenue Armory de Nueva York.

La obra cuenta con más de 70 intérpretes, entre ellos artistas de performance, bailarines, músicos y cantantes, que aparecerán en 13 escenas extraídas del folclore y los rituales balcánicos. Inspiradas en el erotismo como fuente de vida, fertilidad y poder, las escenas tienen títulos como “Asustando a los dioses para detener la lluvia” (mujeres desnudando sus vaginas al cielo), “Masajeando el pecho” (su significado) y “Pociones mágicas” (una cantante flanqueada por proyecciones de falos de 5 metros).

“En la cultura balcánica, los genitales se usaban en rituales para conectar con los espíritus y los dioses”, dijo Abramovic en una entrevista antes de un ensayo. “Será completamente malinterpretado en Gran Bretaña, aquí hay tanta puritanismo. ¡Qué ganas tengo de verlo!”.

Balkan Erotic Epic es un nuevo giro para Abramovic: una obra de performance en la que el público es libre de deambular a su antojo y que también incluye elementos de cine, animación y teatro como coreografía, vestuario elaborado, escenografía, música y diseño de iluminación.

El arte escénico es diferente del teatro, dijo Abramovic: «La performance es lo auténtico; la vida es vida, la sangre es sangre». Pero añadió que cuando se adentró en el teatro —para crear Vida y muerte de Marina Abramovic de Robert Wilson y su propia ópera, Las 7 muertes de Maria Callas— se dio cuenta de que podía «profundizar tanto como un personaje, conectar con la misma vulnerabilidad, las preguntas sin respuesta o el mismo dolor. Quiero hacer esto en Balkan Erotic, no inventar nada».

La primera escena que el público encontrará, dijo Abramovic, es “El funeral de Tito”, un lamento cantado y con golpes de pecho por el líder de la Yugoslavia comunista, donde Abramovic creció como hija de fervientes partidarios del partido.Su madre, Danica Abramovic, también está presente, dijo, interpretada por Maria Stamenkovic Herranz, la única intérprete que se mueve entre escenas. “Mi madre nunca me besó ni me tocó”, dijo Abramovic. “En esta obra, algo emocional comienza a suceder en ella; puedo liberarla de una manera que no pudo en vida”.

“Balkan Erotic Epic” es un viaje personal y colectivo, marcado por la ausencia materna y la provocación escénica

Abramovic, que cumplirá 80 años el año que viene, ha recurrido con frecuencia a sus orígenes balcánicos a lo largo de su carrera. En 1997, cuando aún era poco conocida fuera del selecto mundo del arte escénico, pasó cuatro días frotando huesos de vaca ensangrentados y cantando canciones populares en un sótano húmedo durante la Bienal de Venecia para Balkan Baroque, una expresión de ambivalencia sobre su tierra natal que le valió el León de Oro, el máximo galardón de la Bienal. Tras realizar la película Balkan Erotic en 2005, que mostraba rituales folclóricos con pechos y genitales, continuó leyendo y reflexionando sobre el tema, comentó.

“Quería hacer algo a gran escala”, dijo, citando su experiencia en el festival de música de Glastonbury de 2024, donde, vestida como una sacerdotisa de túnica blanca, dirigió a 250.000 personas en un silencio de siete minutos.

“Fue increíble sentir esa energía del público”, dijo. “Después de eso, quería un público más amplio”. Añadió: “Estoy lista para mostrar algo sorprendente, perturbador, doloroso, melancólico, divertido y alegre”.

Bettina Busse, comisaria de una nueva exposición sobre Abramovic que se inaugura esta semana en el Museo Albertina de Viena, afirmó que la preocupación de la artista por su herencia era “constante, pero no hace lo mismo. No puede actuar como lo hacía a los 65 años —se necesita mucha fuerza física— y necesita retos”. Añadió: “Creo que para ella este es un nuevo comienzo y una nueva etapa en su obra”.

Inicialmente, la obra se parecía más a una pieza de teatro convencional, dijo John McGrath, director artístico de Factory International, una organización artística con sede en Aviva Studios que está coproduciendo la obra con Park Avenue Armory y otros socios.

“Marina vino a hacer un taller aquí y, en unos diez días, creó toda una serie de escenas” concebidas para el escenario, comentó. Luego decidió utilizar la totalidad del almacén de 28.000 pies cuadrados de Aviva Studio. Es caro y técnicamente complejo, añadió. “Pero la capacidad para crear este tipo de obras es cada vez más escasa hoy en día, y nuestro objetivo es mostrar a artistas que se arriesgan”.

Abramovic comentó que había comenzado con unos 300 rituales, que finalmente redujo a 13, provenientes de todos los Balcanes. Una vez que se tenía un concepto para cada escena, los ensayos eran supervisados ​​por Billy Zhao, curador del Instituto Marina Abramovic, especializado en performances de larga duración. “La mayoría de las veces, Marina nos deja desarrollar las cosas", dijo. “Luego viene ella, las perfecciona y las edita”.

“Balkan Erotic Epic”

Para los bailarines, esta fue una nueva forma de trabajar, dijo Blenard Azizaj, un coreógrafo albanés, que ha creado largos pasajes que se repiten en un bucle durante cuatro horas.

“Los bailarines están acostumbrados a tener un tiempo de actuación estructurado”, dijo. “Aquí, tienen una realidad diferente, y es una sensación de tiempo infinito sumamente hermosa”.

Los ensayos han sido a la vez agotadores y emocionantes, dijo Ali Matthews, una de las intérpretes de la escena “Asustando a los Dioses”. “El proceso consiste simplemente en repetir la acción; en este caso, levantarse la falda. ¿Pero qué tan rápido, qué tan intenso, qué tan suave?”, dijo. “Marina y Billy nos han invitado a probar todas estas técnicas”.

Abramovic, añadió Matthews, está “realmente decidida a mostrar lo erótico como una puerta de entrada a los ciclos de la vida, no como algo comercialmente sexual”. En cierto sentido, dijo, Abramovic trabajaba como una directora de teatro, aunque en esa escena se sentía “más como estar en un cuadro. Sabe lo que busca estéticamente”.

A medida que se acercaba el estreno, Abramovic dijo que estaba “en un estado de pánico y felicidad”. “He hecho todo lo que he podido”, añadió. Ahora era el momento de “dejárselo a otros artistas”.

“En mi trabajo, lo sé todo al detalle”, dijo. “Aquí no. Pero por eso es tan especial”.

Dijo que planeaba seguir actuando, sin embargo —“Ya tengo una idea sobre algo para mi 80 cumpleaños”— y bromeó con que incluso podría aparecer en Balkan Erotic Epic.

“Me encanta la vejez”, dijo. “Sufrí mucho de joven. Ahora, cada día es como un milagro”.

Fuente: The New York Times