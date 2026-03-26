Londres consolida su liderazgo mundial tras vender arte por más de 419 millones de libras

La capital británica consolidó su protagonismo internacional tras alcanzar una recaudación de 419 millones de libras en las recientes subastas, impulsando la demanda por piezas con trayectorias reconocidas y reforzando la posición de las principales casas de subastas. (Imagen de archivo)

A mediados de marzo, Londres dio inicio a la temporada de subastas de 2026, cuando Christie’s, Sotheby’s y Phillips celebraron un total de 13 subastas de arte de los siglos XX y XXI, incluyendo arte impresionista, moderno, de posguerra y contemporáneo. El resultado de las subastas fue positivo, con cerca de 900 lotes vendidos de 1.020 y ventas totales de 419.812.671 millones de libras esterlinas. Esta cifra representa casi el doble de lo recaudado en marzo y octubre de 2025, consolidando a Londres como un eje estratégico para el mercado internacional del arte.

De acuerdo con el medio especializado en información sobre el mercado del arte Arte Informado, el precio medio por lote ascendió a casi 473.000 libras, el nivel más alto desde marzo de 2024 en la capital británica. El bronce King and Queen de Henry Moore lideró la semana con una venta de 26,3 millones de libras en Christie’s, superando ampliamente su estimación inicial. El Autorretrato de Francis Bacon alcanzó los 16 millones de libras en Sotheby’s y la obra Le rond rouge de Wassily Kandinsky completó el podio con 12,5 millones de libras en Christie’s.

Resultados de las subastas de marzo de 2026

La elevada tasa de ventas del 87 % (que llegó al 93 % al excluir Phillips) indica una respuesta positiva del mercado, aunque parte de los lotes no vendidos fueron retirados previamente de la puja. Christie’s aportó seis de los diez lotes más caros y concentró el 46 % de la recaudación total, mientras que Sotheby’s logró el 33 % y Phillips el 5 %. Persistió la preferencia por obras de maestros consagrados del siglo XX, como Pablo Picasso, René Magritte, Gerhard Richter y Claude Monet, entre los lotes más cotizados.

La actividad en las principales casas de subastas durante marzo de 2026 incrementó el interés por obras de creadores de renombre, favoreciendo a Christie’s y Sotheby’s frente a la competencia de Phillips en un entorno internacional estable. Imagen de Archivo (United Kingdom, London) EFE/EPA/NEIL HALL

Estrategias y liderazgo de las casas de subastas

En este contexto, Christie’s mantuvo su posición dominante al vender el 57 % de los lotes adjudicados y obtener 6 de los 10 precios más altos de la semana. Sotheby’s avanzó en su objetivo de acortar distancias con su principal competidor, con dos de las tres subastas consideradas “de guante blanco” —aquellas en las que se adjudica el 100 % de los lotes ofrecidos—. El resultado relativo de Sotheby’s superó al de otras casas en proporción de ventas y consolidó su competitividad en el mercado londinense.

Por su parte, la casa de subastas Phillips tuvo una tasa de lotes no vendidos del 22 %, significativamente superior al 7 % registrado por Christie’s y Sotheby’s. Phillips optó por ampliar su oferta a obras del siglo XIX y principios del XX, separándose de su especialización previa en arte contemporáneo. Este cambio busca diversificar el catálogo y atraer nuevos perfiles de compradores, aunque el resultado de dicha estrategia solo podrá evaluarse en futuras temporadas.

Además, la competencia entre las tres principales casas de subastas reflejó la estabilidad del mercado londinense, que logró mantener el interés a pesar de la incertidumbre geopolítica global. Analistas del sector señalan que los precios estables y el crecimiento de la demanda por piezas de artistas de trayectoria consolidada evidencian esta recuperación.

Obras maestras y tendencias del mercado internacional

La preferencia de compradores por piezas de autores reconocidos permitió alcanzar un 87 % de tasa de ventas, reforzando la solidez de la plaza londinense y posicionando a Christie’s como referente en el segmento de alto valor. Imagen de archivo / EFE/ Guillermo Garrido

Los resultados de las subastas de marzo confirmaron que las obras de artistas consagrados siguen siendo el motor principal de las ventas de alto valor en el mercado internacional. El éxito de Henry Moore, Francis Bacon y Wassily Kandinsky reafirma la preferencia por piezas con sólida procedencia y reconocimiento institucional entre los compradores. Los lotes de Pablo Picasso, Claude Monet, René Magritte y Gerhard Richter también mantuvieron precios elevados, reforzando la tendencia hacia una selección más exclusiva y segura.

Según el medio especializado, el 63 % de los 10 lotes más caros de la semana fueron vendidos por Christie’s, lo que reafirma su liderazgo en el segmento de arte de alto valor. Sotheby’s, por su parte, consolidó su reputación con ventas estratégicas y una selección cuidada de obras maestras. Aunque Phillips quedó fuera del top ten en esta ocasión, continúa ajustando su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas preferencias de los coleccionistas.

La evolución de Phillips y el comportamiento de los compradores ante nuevas propuestas serán factores clave para el desarrollo del mercado en los próximos meses. El resultado de marzo de 2026 confirma que el valor en el arte sigue presente en Londres.