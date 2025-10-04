Cultura

¿Y si esta vez sí, el Nobel de Literatura es para la Argentina?

César Aira vuelve a aparecer entre los candidatos, pero también suenan Samanta Schweblin y Mariana Enriquez. La sombra de Borges y el futuro siempre abierto: se sabrá el jueves 9

Luciano Sáliche

Por Luciano Sáliche

Guardar
¿Y si esta vez el
¿Y si esta vez el Nobel de Literatura es para la Argentina? En la imagen, la medalla otorgada a Gabriel García Márquez cuando lo ganó en 1982

Dos veces Borges estuvo a punto de ganar el Nobel. La primera fue en 1967. Hace unos años, el diario sueco Svenska Dagbladet reveló documentos de la época. En uno de esos papeles, el entonces presidente del Comité del Premio de Literatura, el poeta Anders Osterling, argumentaba su oposición al argentino, porque “es demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura”. Ese año lo ganó el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, pese a estar “limitado a la temática revolucionaria”.

La segunda fue en 1976. Borges estaba a punto de viajar a Santiago a recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Chile. Estaría presente el dictador Augusto Pinochet. Entonces recibe un llamado. Lo contó María Kodama. “Mire señor, yo le agradezco muchísimo lo que usted acaba de decirme, pero hay dos cosas que un hombre no puede permitir: sobornar o dejarse sobornar. Y después de lo que usted ha dicho, mi deber es ir a Chile. Adiós”. Ese año se lo dieron al canadiense Saul Bellow.

Casi cincuenta años pasaron y todavía no hay ningún argentino en la laureada lista de escritores. Hace un tiempo que César Aira figura como candidato; en Argentina el consenso es indiscutido. Pero este año la prensa internacional y algunas casas de apuestas agregaron nombres, como el de Samantha Schweblin. La elogiosa reseña de su último libro firmada por Joyce Carol Oates en el New York Times y la reimpresión de sus títulos más famosos por parte de Penguin Random House avivan la posibilidad.

Hace un tiempo que César
Hace un tiempo que César Aira figura como candidato al Nobel; en Argentina el consenso es indiscutido

“Me parece maravilloso que aparezca en el radar de algunas personas que argentinos estén postulados para el Nobel”, dice Claudia Piñeiro. “Hace años que Aira ya aparece en las casas de apuestas, pero lo de Samanta se suma este año por algunos medios que la mencionan. También alguno ha mencionado a Mariana Enríquez. Cualquiera de las dos, si gana, sería maravilloso para nosotros. Si fuera César Aira también, por supuesto", agrega la bestseller argentina.

“Me da la sensación que Aira tiene un recorrido de edad y de obra, que lo puso antes en esa competencia, por eso a lo mejor tiene más posibilidades”, dice Piñeiro. “Pero también cada tanto gana alguien joven y con menos obra, como es el caso de Han Kang, el año pasado. El hecho de que el año pasado haya ganado una mujer hace probable que la Academia, porque siempre tratan de ser bastante equitativos en cuanto a género, este año ganara un hombre. Pero no está todo dicho y todo puede pasar".

Este año la prensa internacional
Este año la prensa internacional y algunas casas de apuestas hicieron titilar nuevos nombres, como el de Samantha Schweblin (Foto: Alejandra López)

“La Argentina no merece el Premio Nobel, lo merece Aira”, dice, tajante, Ricardo Strafacce. “Él es, a mi modo de ver, tan importante como Borges en cuanto al cambio radical que introduce en la literatura argentina", agrega este narrador y ensayista, autor de varios libros, entre ellos César Aira, un catálogo. “Hay cosas que antes de Aira no se podían escribir ni se podían leer. Fue lo nuevo sin ser nunca moda. En ese sentido es un verdadero vanguardista. Si alguien le corresponde en Argentina el Nobel es a Aira”.

“Está muy bien Schweblin. No quiero desmerecerla. Se nota que es muy inteligente. Pero no se la puede poner en la misma frase con Aira. Sobre todo porque tiene que pasar un poquito de tiempo sobre su obra como para que haya distancia para mirarla”, explica Strafacce. “La obra de Aira pasó treinta años ignorada, cuando no criticada de mala fe, y ahora ya es indiscutible. Así que sí, yo creo que sería una gran cosa, y una cosa justa”, concluye.

“Me da la sensación de que estaría muy bien Aira, sobre todo cuando hay algo ahí del espíritu patrio, como si fuera un mundial”, comenta Ricardo Romero, prolífico novelista argentino que este año sorprendió con El libro de los sesgos. “El Premio Nobel es bastante desconcertante. No me queda claro si premian trayectorias, algún tipo de particular de vigencia o de compromiso político. No tengo claro cuáles son las coordenadas para esas decisiones, por lo tanto, tampoco podría saber”, agrega.

La periodista y escritora argentina
La periodista y escritora argentina Mariana Enríquez, otro nombre argentino que suena para el Nobel (Foto: EFE/Quique García)

Volvamos al caso de Han Kang. “Era alguien desconocida en la Argentina”, dice Piñeiro y cuenta que, al haber visitado Corea, “había leído toda su obra traducida al español antes de que fuera seleccionada para el Nobel. A Actos humanos, por ejemplo, lo leí prestado de un libro de una editorial catalana. Después, con el premio, llegaron los otros libros traducidos. Desde que ganó el Nobel, La vegetariana estuvo durante meses entre los cinco libros más vendidos en la Argentina y sigue en los rankings de venta".

“Fijate lo que produce el Nobel cuando se le da a un autor o autora interesante, ¿no?“, dice la escritora argentina. ”Porque hay otros nobeles que no funcionan de la misma manera. Es una ventana. Vos decís: ‘Uy, me interesa, lo quiero leer’. Y si después su literatura tiene un buen boca a boca esos libros se instalan. Con nuestros tres autores podría pasar lo mismo. Son escritores extraordinarios: lo festejaríamos, no solamente porque son argentinos, sino porque se lo merecen”, agrega.

“Si no es este año que gana uno argentino, puede ser otro, pero ojalá sea este, para cualquiera de los tres. Lo importante es que están en el radar de mucha gente que piensa que lo merecen y, por lo tanto, eso genera interés en leerlos. Eso es, en definitiva, lo más importante: que haya muchos lectores para su literatura”, y concluye subrayando que “la literatura argentina está pasando por un momento de mucha producción interesante, de mucha traducción, de mucho recorrido universal”.

Jorge Luis Borges y esa
Jorge Luis Borges y esa “antigua tradición escandinava”

En carrera, entonces, tenemos a César Aira con una obra compuesta por más de cien novelas cortas. No hay una que funcione como el centro de ese gran espiral. Son distintas ventanas a un mismo multiverso cuyo encanto es la potencia de una imaginación infantil, en el mejor sentido del término. Por otro lado, Samanta Schweblin escribió libros eléctricos y ominosos; el mejor ejemplo es Distancia de rescate. Y Mariana Enriquez, premiada, bestseller, rockstar, “la reina del terror”.

Caminando por el Microcentro un hombre lo frenó a Borges y le dijo que iba a rezar para que le den el Nobel. “¡No haga eso! Si me lo dan, voy a ser un número más en una lista", le respondió, pícaro. En una de las tantas entrevistas en que se lo preguntaron dijo que era una “antigua tradición escandinava”: “Me nominan para el premio y se lo dan a otro. Es una especie de rito”. Uno podría decir con gran determinación que la literatura de un país es mucho más que las medallas que le cuelgan. Sin embargo...

Temas Relacionados

Samanta SchweblinNobel de LiteraturaLiteraturaCésar AiraMariana EnriquezLibrosPremio NobelLiteratura argentina

Últimas Noticias

Daniel Day-Lewis vuelve al cine después de ocho años: “Amo este trabajo, de lo contrario no lo haría”

El actor irlandés regresa a la actuación con “Anemone”, una película dirigida por su hijo Ronan. “Me entristeció haberme autoexcluido”, dice sobre haber anunciado su retiro en 2017

Daniel Day-Lewis vuelve al cine

Las muertes propias

El asesinato de Brenda, Morena y Lara hace releer la última novela de Claudia Piñeiro porque alude al poder y la indiferencia. ¿Son tragedias ajenas?

Las muertes propias

La creatividad argentina conquista París en la Semana de Diseño 2025

Con piezas únicas que fusionan innovación y técnicas ancestrales, veinte firmas nacionales participaron de una de las vitrinas más importantes e influyentes del mundo

La creatividad argentina conquista París

La monja que luchó por la verdad en los casos de bebés robados, ritos satánicos y crímenes de la jet set argentina: Liliana Viola rescata la historia de Martha Pelloni

¿Por qué ella? ¿Por qué una monja? ‘La Pelloni’, como se la conoce, ha luchado con paciencia en aquellas batallas que muchos habría dado por perdidas. Ha aguantado años, incluso décadas, hasta romper ese “olvido con el que trafican los culpables”

La monja que luchó por

El universo visual de Juan Gatti deslumbra en el Festival de Cine de la UBA: afiches, secretos y una charla inolvidable

El diseñador, fotógrafo y director de arte argentino inauguró la muestra “Cartelera 1986-2023″ y brindó una entretenida charla que tuvo como interlocutor a Carlos Venancio, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

El universo visual de Juan
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Espert ratificó su

José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco de una banda que recaudaba USD 130 mil por semana

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Day-Lewis vuelve al cine

Daniel Day-Lewis vuelve al cine después de ocho años: “Amo este trabajo, de lo contrario no lo haría”

Las muertes propias

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones por segundo día consecutivo tras un nuevo avistamiento de drones no autorizados

La primera etapa del plan de Trump y los 20 puntos de la propuesta para poner fin a la guerra en Gaza

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

TELESHOW
Cami Homs y José Sosa

Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé con un tierno posteo

Moria Casán confirmó su regreso a la TV y dio detalles de su nuevo programa: “Me impactó el llamado”

Camilota denunció una cuenta falsa que se hacía pasar por ella para recaudar dinero para Thiago Medina

Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al adelantar parte de su nuevo tema: “Aunque estés con la que a mi me detesta”

Juliana Awada y Valentina Barbier deslumbraron en París: moda, lujo y complicidad en el desfile de Dior