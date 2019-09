—Bueno, esa vez que yo lo encontré fue muy interesante. Sabés que yo iba por Florida y casi lo tiré al suelo. porque yo caminaba como una bala. Entonces, desesperada, le digo: “Ay, perdón. Yo lo escuché a usted cuando era chica. Perdóneme. Casi lo tiré”. Y él me dijo: “Bueno, ¿usted es grande? ¿En qué trabaja?” “No no, estoy en cuarto año del bachillerato”. “¿Y va a seguir estudiando?” “Sí”. “¡Va a seguir estudiando qué?” “Literatura”. Entonces, me dice: “Me interesan las lenguas antiguas”. Y yo, para hacerme la sabia, le dije: “¿El inglés antiguo? ¿Por ejemplo, Shakespeare?” “No, no, mucho más antiguo. Siglo VII”. “Ah no, no, no creo que eso pueda estudiarlo”. Y él me contesta: “Le estoy diciendo si no quiere que lo estudiemos juntos porque yo tampoco lo sé”. Ahora, loquísimo él para decir eso; mucho más loca yo para decirle: “ah, bueno, si es así, por qué no”. Entonces nos encontrábamos en lugares que han desaparecido: la Richmond de Florida o una confitería que había en la esquina de su casa, en lugares que ya no existen. Un día me dice: “Madre dice que yo no puedo, usted es una chica, una menor, no puedo tenerla de bar en bar, así que prefiere que estudiemos en casa”. Claro, la madre habrá dicho: “¿Quién es esta loca?” La madre quería conocerme, entonces llego, divina la madre, y era muy gracioso porque está el living y el comedor... La madre nació antes de tiempo porque le interesaba muchísimo la política y además discutía con personas que uno veía por televisión o leía en los diarios. Entonces, yo, a veces, trataba de escuchar de qué hablaban, y él enseguida se daba cuenta y me decía: “No escuche, están hablando estupideces. Concentrémonos en el anglosajón”. Así que me divertía muchísimo. Era una persona muy divertida, muy inteligente, inteligentísima. La pasaba muy bien con él. Y después, por supuesto, yo le había dado mi número de teléfono. Y él, inconsciente, me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y yo estaba en el colegio o en la biblioteca. Y mi madre: “¿Qué quiere ese hombre? ¡Puede ser tu abuelo! ¿Qué es lo que quiere?” “Estudiamos”. “¡Vos estudiarás!” Unas peleas con mi madre... Porque él en ese momento no me decía nada. Entonces mi madre me trataba como si yo le mintiera. yo no le mentía. Entonces, unas peleas monstruosas. Entonces un día, él me dice: “¿Sabe cuándo yo me enamoré de usted?” “No tengo idea”. “Bueno, fue cuando recién nos conocimos y usted me dijo que Europa tenía lo que se merecía”. Yo le pregunté si me lo podía explicar. “Sí, claro, usted me dijo: ‘Europa tenía el Panteón Griego, los dioses se amaban, se odiaban, tenían hijos con mortales. Y los fieles rezaban de pie a sus dioses, y tenían la razón. Todo eso lo abandonan para abrazar una fe que hablaba por parábolas, con metáforas, cuyo primer mandamiento dice que no tendrás otro Dios más que a mí. Eso es visto por las sociedades civiles entonces, que unen Iglesia y Estado, y tenemos las tiranías que hay’”. Entonces me dijo: “Usted no pudo haber leído a Nietzsche”. Yo no tenía idea de quién era Nietzsche. “No, no, no sé quién es”. “Bueno, es un filósofo, y usted acaba de decirme en precisas y contadas palabras lo que Nietzsche necesita un volumen para explicar”. Entonces desde ese momento, mamá ya había muerto, dije: “Perdoname, mami, tenías razón”. Parece que en ese momento él se enamoró de mí. Fue muy divertido todo. La pasábamos bomba.