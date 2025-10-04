Cultura

Fishel Szlajen publica un libro que pone la ética en el centro del debate sobre inteligencia artificial y biotecnología

El reconocido rabino y bioeticista presenta “Ética y Políticas Públicas: biotecnología, religión, derecho y sociedad”, una obra que explora los dilemas más candentes de la sociedad contemporánea

El Rabino Dr. Fishel Szlajen
El Rabino Dr. Fishel Szlajen publica "Ética y Políticas Públicas", un manual clave para la bioética contemporánea

La irrupción de la inteligencia artificial, el avance de la biotecnología y la fragilidad de las democracias contemporáneas han generado desafíos inéditos para la gobernanza y la ética pública. En este contexto, el Rabino Dr. Fishel Szlajen, reconocido como uno de los bioeticistas más influyentes de Sudamérica y miembro de la Pontificia Academia para la Vida en Roma, presenta una obra que busca ofrecer respuestas concretas a estos dilemas: Ética y Políticas Públicas: biotecnología, religión, derecho y sociedad.

Con 750 páginas y más de 130 tópicos, el libro se erige como un manual de referencia para abordar la gobernanza en la era tecnocrática del siglo XXI. Szlajen integra en su análisis la bioética, la religión, el derecho y la política, proponiendo soluciones aplicadas a áreas como la salud, la justicia, la cultura y la democracia, siempre bajo un enfoque ético y humanista. La obra se distingue por su carácter práctico, permitiendo una lectura por capítulos que funciona como brújula frente a los dilemas cotidianos y los grandes debates de la agenda pública.

El texto se estructura en tres grandes ejes: bioética y biotecnología; religión y sociedad; y política, derecho y democracia. A través de estos apartados, Szlajen enfrenta preguntas urgentes que van desde la manipulación genética y el “mejoramiento humano” hasta los límites éticos en el uso de la inteligencia artificial en sectores como la salud, la educación y el empleo. El autor también examina la corrupción política, el fraude electoral, la crisis de representación y el papel de los organismos multilaterales e internacionales, cuestionando si estos últimos son parte de la solución o del problema.

La obra aborda más de
La obra aborda más de 130 tópicos sobre biotecnología, religión, derecho y sociedad en la era tecnocrática

Entre los interrogantes que plantea la obra, destacan: “¿Hasta dónde llegar con la manipulación genética y el ‘mejoramiento humano’?”, “¿Cuáles son los límites éticos en el uso de la inteligencia artificial en salud, educación y empleo?”, y “¿Cuál es el límite entre la cibervigilancia y los derechos civiles?”. Además, Szlajen explora el lugar de la libertad de conciencia y la dignidad humana en tiempos de populismos y algoritmos, así como la tensión entre derechos individuales y bienes colectivos.

El prólogo, escrito por el Pbro. Dr. Rubén Revello, director del Instituto de Bioética de la UCA, subraya la valentía y el rigor intelectual del autor.

El libro no se limita a la teoría, sino que constituye un ejercicio de ética aplicada. Cada capítulo confronta principios éticos, jurídicos y religiosos con problemas actuales: desde la regulación de la inteligencia artificial en salud, empleo, justicia y educación, hasta el envejecimiento de la población mundial y la protección de la ancianidad. También aborda la lucha contra la corrupción estructural, la crisis de representatividad política y la defensa de la libertad de conciencia y de religión frente a los discursos de odio.

Szlajen analiza dilemas como la
Szlajen analiza dilemas como la manipulación genética, la inteligencia artificial y la crisis de las democracias

En el ámbito de la biotecnología, la obra examina cuestiones como la manipulación genética, la edición de embriones, la creación de quimeras para investigación, los límites del “mejoramiento artificial humano”, los bancos genómicos, la autonomía, la eutanasia y la salud pública y mental.

El análisis se extiende a fenómenos culturales, donde se examina el impacto de las ideologías, la identidad en el poshumanismo, la destradicionalización, la educación, la polarización política, la épica, los mitos y el mesianismo en política, la institucionalidad y el papel de los medios de comunicación. El resultado es un mapa ético integral que conecta la vida cotidiana con las grandes tensiones de la agenda global.

Ética y Políticas Públicas representa la novena obra en el acervo bibliográfico de Fishel Szlajen y recuerda un principio fundamental: sin ética, no hay política pública que perdure ni democracia que resista.

