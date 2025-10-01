Agustina Macri y su “película luminosa” sobre una minera trans pionera

Agustina Macri y “una película luminosa” sobre la historia de una minera trans

La cineasta Agustina Macri pasó por el streaming de Infobae para presentar su nueva película: Miss Carbón, una coproducción entre Argentina y España sobre la historia real de Carla Antonella Rodríguez, Carlita, una mujer trans que se convirtió en la primera minera en Río Turbio. Una vieja leyenda impedía que las mujeres trabajen allí: las acusaban de producir derrumbes. Esa regla de fuego se terminó cuando llegó Carlita.

“Ella nace con su identidad masculina. Como te dicen muchas mujeres trans, se sienten mujeres, más allá de lo que ellas puedan expresar a través de su cuerpo y de las posibilidades que tengan. Es algo que sienten muy dentro suyo. Empieza una transición suave en su adolescencia con los recursos que podía tener. Al momento de cumplir 18, mayor de edad, se presenta en la mina con su documento masculino”, contó Macri.

Agustina Macri presenta la película "Miss Carbón"

“Entonces entra, la toman. Ella siempre muy focusiada con que quería estar en la parte de mantenimiento, en el interior de la mina. Y años después sale la Ley de Identidad de Género donde le permiten cambiar su identidad. Ahí cambia su nombre a Carla Antonella Rodríguez“, agrega.

Lux Pascal y Paco León (en un pequeño papel), en 'Miss Carbón', de Agustina Macri

Hay una escena donde el gerente la cita y le dice que no puede seguir trabajando porque las mujeres no pueden trabajar en la mina. “¿Te molesta que sea mujer o que me haya puesto tetas?”, le dice ella. “Soy la misma persona. Hago bien mi trabajo. ¿O tiene alguna queja?”

La película es una adaptación del libro La reina del carbón de Erika Halvorsen. Esta autora junto a Mara Pescio hicieron la adaptación. La actriz que protagoniza la película es Lux Pascal. “Casi todas las personas que ves en la peli son del pueblo”, reveló la directora. “No saben lo emocionante que fue. Ahora Carlita es la rockstar del pueblo”

Agustina Macri y Luz Pascal rdurante el rodaje

Agustina Macri definió Miss Carbón como “una película luminosa”, “una mezcla de lucha y dolor, la tolerancia en las personas, mirar al otro y pensar”. “Estoy bastante obsesionada con las historias de mujeres. Siento que todavía hay muchísimas más por hacer”, agregó.

Sobre el final, apareció la pregunta por el padre, el expresidente Mauricio Macri. ¿Ya vio la película? ¿Qué dijo? “Mi papá no la vio todavía”, respondió. “Él siempre es cariñoso, acompaña y apoya, por más que, obviamente, le gustan otras cosas”. “Le gusta el cine, le gusta la acción, los tiros, otras cosas”, agregó entre risas y aseguró que ideológicamente no están muy cercanos, pero que eso no quita el cariño que se tienen.