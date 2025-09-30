Semana Negra BA: 15 actividades imperdibles del gran festival literario

La Semana Negra BA comienza el miércoles 1 y se extiende hasta el domingo 4 de octubre. Se trata del principal festival internacional dedicado a la novela negra en la región. Más de ochenta escritores argentinos y extranjeros participarán en una programación que abarca charlas, talleres y seminarios en sedes como la Casa de la Cultura porteña, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Librería del Fondo Cultura Económica.

“La cultura no es un gasto para esta ciudad, es una inversión y su capital simbólico más importante”, dijo Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Javier Martínez, director general de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, destacó que “este año se consolida como un punto de encuentro y un puente entre escritores y lectores de un género que demuestra lo mejor de nuestra literatura”.

La entrada será libre y gratuita hasta agotar la capacidad de las salas. Con la curaduría del escritor Loyds, el festival contará con la participación de los autores más relevantes del género policial negro. A continuación, 15 actividades destacadas.

El miércoles 1 de octubre a las 18:00 Jorge Fernández Díaz dará una charla en la Casa de la Cultura (Foto: Carlos Ruiz B.K.)

El miércoles 1 de octubre a las 18:00, se torna imperdible una charla inaugural a cargo de Jorge Fernández Díaz en la Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida de Mayo 575. Ideal para llevar cuaderno y lapicera para anotar buenas ideas, además del celular para grabar la conferencia de este destacadísimo autor.

A partir del jueves 2 de octubre, la agenda se intensificará con mesas redondas y conversaciones que explorarán distintas vertientes del género. A las 15:00, el panel “Voces del noir latinoamericano: el policial al sur en los Andes” reunirá a Paula Rodríguez (Argentina), Juan Angulo (Chile), Mario Zegarra (Perú) y Luis Valenzuela (Chile), bajo la moderación de Mónica Torres Torija (México).

Marcelo Larraquy dialogará con Reynaldo Sietecase y Sergio Sinay sobre los vínculos entre periodismo y novela negra (Foto: Alejandra López)

Una hora más tarde, Fernanda Nicolini, Juan Carrá y Miriam Lewin abordarán la temática de la “lucha armada” en la no ficción, con Sol Klinkenberg como moderadora. El mismo día, a las 17:00, el ciclo “Chaco negro” contará con la presencia de Mempo Giardinelli, Mariano Quirós y Miguel Molfino, moderados por María Belén Marinone.

A las 18:00, Marcelo Larraquy, Reynaldo Sietecase y Sergio Sinay debatirán sobre los vínculos entre periodismo y novela negra, con Osvaldo Aguirre como moderador. El cierre de la jornada estará marcado por el diálogo “Charco noir: el género a un lado y otro del Atlántico”, que reunirá a Claudia Piñeiro y Carlos Zanón, bajo la moderación de Hinde Pomeraniec.

El poeta y novelista español Carlos Zanón es uno de los grandes invitados internacionales de la segunda edición de "Buenos Aires Negra"

El viernes 3 de octubre, la programación continuará a las 15:00 con “Voces del noir latinoamericano: escribir por uno y por otros”, donde participarán Mercedes Funes (Argentina), Martín Doria (Chile) y Tatiana Goransky (Argentina), moderados por Gabriel Wainstein.

A las 16:00, el panel “Tres miradas, un crimen: voces femeninas del noir argentino” contará con Liliana Escliar, Silvia Hopenhayn y Patricia Suárez, bajo la moderación de Juan Guinot. La pregunta sobre la existencia del “noir rural” será el eje de la mesa de las 17:00, con Nico Ferraro, Mariana Travacio y Lola Quai, moderados por Liliana Ballare.

Paco Ignacio Taibo II participa de varias actividades. Un de ellas se titula “Iconos del género negro” (Foto: EFE/José Méndez)

A las 18:00, el encuentro “Iconos del género negro” reunirá a Paco Ignacio Taibo II (México-España), Rodolfo Pérez Valero (Cuba) y Guillermo Orsi (Argentina), con María Ripetta como moderadora. Media hora después, Carlos Zanón ofrecerá una charla abierta conducida por Gabriela Saidon en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, sede Paraná 1159.

La jornada concluirá a las 19:00 con el panel “El policial en Iberoamérica”, donde Juan Sasturain, Carlos Salem y Ernesto Mallo dialogarán bajo la moderación de Cristina Mucci.

Claudia Piñeiro dialogará con Carlos Zanón en una charla titulada “Charco noir: el género a un lado y otro del Atlántico” (Foto: Gustavo Gavotti)

El sábado 4 de octubre, la actividad se retomará a las 16:00 con “Ciudad, crimen y contracara. Tres capas en una obra policial”, a cargo de Kike Ferrari, Ricardo Romero y María Inés Krimer, moderados por Pamela Terlizzi Prina. A las 18:00, el panel “Librazos, guiones, adaptaciones y plataformas” contará con Leo Oyola, Martín Baintrub y Horacio Convertini, bajo la moderación de Valeria Groisman.

El cierre del festival, a las 19:00, estará a cargo de la mesa “Derivas del género negro”, con Guillermo Martínez, Eugenia Almeida y Sergio Olguín, moderados por Eugenia Zicavo. Todas las actividades mencionadas, salvo la charla de Carlos Zanón en el Centro Cultural de España, se desarrollarán en la Casa de la Cultura.