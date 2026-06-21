Aseguran haber encontrado una nueva forma de detectar falsificaciones de van Gogh (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Politécnica Hauts-de-France y la metrología de superficies acaban de aportar una nueva prueba a la autenticación de obras de arte: un estudio publicado en la revista Surface Topography: Metrology and Properties concluyó que el análisis de la textura pictórica permitió confirmar una pintura de Vincent van Gogh cuya autoría fue discutida durante años y detectar otra que hoy se considera falsa, con un método que además podría abaratar y simplificar futuras verificaciones.

El trabajo examinó la superficie de ocho pinturas de Van Gogh y construyó a partir de ellas una referencia cuantitativa de sus pinceladas. Con esa base, los investigadores evaluaron dos obras antes controvertidas y obtuvieron resultados coherentes con su estatus actual: Puesta del sol en Montmajour encajó en el patrón del artista y The Plowmen, no.

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Según el artículo científico, los métodos de autenticación de obras se agrupan en tres categorías: el conocimiento experto tradicional, los análisis fisicoquímicos y las técnicas de imagen digital. La metrología de superficies pertenece a este último grupo.

Puesta del sol en Montmajour

François Berkmans, investigador principal del estudio en la Universidad Politécnica Hauts-de-France, explicó por correo electrónico a Artnet News que esta vía sigue poco explorada, aunque pueda parecer intuitiva. “La metrología de superficies se ha desarrollado históricamente sobre todo para aplicaciones industriales y de ingeniería mecánica, donde la geometría de la superficie está directamente vinculada con los procesos de fabricación, la fricción, el desgaste o el rendimiento funcional”, dijo.

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Para realizar el análisis, el equipo convirtió imágenes de alta resolución y libres de derechos de ocho pinturas realizadas por Van Gogh en sus periodos neerlandés y francés en dos mapas topográficos por obra, según el estudio. Uno se centró en una pincelada representativa y el otro abarcó la composición completa.

Después, los investigadores aplicaron el método de conteo de cajas para calcular la dimensión fractal de cada pintura, una medida de su complejidad, de acuerdo con el artículo. Entre las obras analizadas, La Noche estrellada, de 1889, fue la que obtuvo el valor más alto.

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La figura B1 muestra un análisis de la obra "Campo de trigo con cuervos" (1890) de Van Gogh, que arrojó un valor de dimensión fractal de 2,76 en general y de 2,80 en detalle (cortesía de Francois Berkmans)

Con ese procedimiento, el equipo generó 16 valores de dimensión fractal de obras autenticadas de Van Gogh, que sirvieron como línea de base para desarrollar un modelo de evaluación de otras piezas. A continuación, calcularon los valores de dimensión fractal de las dos pinturas cuya autoría había sido cuestionada.

La respuesta central del estudio fue directa: el método distinguió correctamente entre una obra aceptada como auténtica y otra descartada. Según la investigación, Puesta del sol en Montmajour (1888), validada por el Museo Van Gogh de Ámsterdam en 2013, mostró consistencia con ese conjunto de obras del pintor, mientras que The Plowmen, hoy considerada una falsificación, resultó inconsistente.

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El artículo también incluyó un ejemplo concreto de sus mediciones sobre Trigal con cuervos (1890). Esa obra arrojó un valor de dimensión fractal de 2,76 en el conjunto de la pintura y de 2,80 en una sección ampliada, a partir del material de Berkmans.

El trabajo examinó la superficie de ocho pinturas de Van Gogh y construyó a partir de ellas una referencia cuantitativa de sus pinceladas

Para reforzar la validez del descriptor, los autores compararon los valores fractales de Van Gogh con los de ocho obras de David Klöcker Ehrenstrahl, a quien el texto describe como el padre de la pintura sueca. El estilo más liso de Ehrenstrahl produjo valores sensiblemente más bajos.

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Esa diferencia, señaló el estudio, “indica que este descriptor puede diferenciar de manera significativa texturas y técnicas pictóricas distintas”. El hallazgo no se presentó como una sustitución del juicio experto, sino como una herramienta adicional dentro del campo de la autenticación.

Los autores también señalaron límites del enfoque. Entre ellos, mencionaron que el método no toma en cuenta la descomposición de una obra.

Aun con esa restricción, la metrología de superficies puede ofrecer una vía menos invasiva y más asequible para respaldar autenticaciones, según el estudio. El trabajo añadió que esta estrategia también podría resultar útil para determinar si una obra fue producida por un robot o por una persona, a medida que la inteligencia artificial gana terreno en la generación de imágenes.

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